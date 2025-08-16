প্রার্থীরা নির্বিঘ্নে নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারবে কি না সেটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন: ফুয়াদ

নুর মোহাম্মদ, রংপুর
নির্বাচনের সময় ছোট দলের প্রার্থীরা নির্বিঘ্নে নিশ্চয়তার সঙ্গে নির্বাচনী ক্যাম্পেইন করতে পারবে কিনা সেটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন বলে মন্তব্য করেছেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। ১৬ আগস্ট শনিবার বিকালে রংপুর নগর একটি কমিউনিটি সেন্টারে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সময় তিনি এ কথা বলেন।
