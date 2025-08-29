অর্থনীতিকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছাতে হলে প্রতিটি এলাকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে: আমীর খসরু

ভিডিও ডেস্ক
বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের আয়োজনে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বেলা ৩টায় বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বিভাগীয় ব্যবসায়ীক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের আয়োজনে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বেলা ৩টায় বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বিভাগীয় ব্যবসায়ীক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
জুন মাসে শক্তিশালী সাবেক কাম্বোডিয়ান নেতা হুন সেনের সঙ্গে এক টেলিফোন কলে তিনি থাইল্যান্ডের পক্ষে যথাযথ অবস্থান নিতে ব্যর্থ হন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। সেই কল অনলাইনে ফাঁস হওয়ার পর সমালোচনার ঝড় ওঠে।২ ঘণ্টা আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে সার সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। কৃষকরা চাহিদামতো সার না পেয়ে অতিরিক্ত দামে খুচরা দোকানে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ, ডিলার ও খুচরা বিক্রেতাদের মধ্যে দোষারোপের পালা চলছে।৩ ঘণ্টা আগে
‘৭ বছরেও শেষ হয়নি মডেল মসজিদের নির্মাণকাজ, ক্ষোভে ফুঁসছেন মুসল্লিরা’—শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করা হয়। প্রতিবেদন প্রকাশের পর নির্মাণকাজটির ওপর সুদৃষ্টি দিয়েছে গণপূর্ত বিভাগ। এর কিছুদিন পরই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ও গণপূর্ত বিভাগ নতুন করে কাজ শুরু করে।৪ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের ত্রিশালের চেচুয়া বিল—প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্যের ভান্ডার। উপজেলার রামপুর ইউনিয়নের এ বিশাল বিলে প্রতিদিনই ভিড় করছেন হাজারো ভ্রমণপিপাসু। শাপলা ছুঁয়ে দেখা, পানিতে নেমে ফুল তুলে ছবি তোলা কিংবা নৌকায় করে ফুলের রাজ্যে ঘুরে বেড়ানো—সব মিলিয়ে দর্শনার্থীরা উপভোগ করছেন এক অন্য রকম আনন্দ। স্থানীয়ভাব৫ ঘণ্টা আগে