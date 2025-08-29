Ajker Patrika
> ভিডিও

অর্থনীতিকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছাতে হলে প্রতিটি এলাকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে: আমীর খসরু

ভিডিও ডেস্ক

বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের আয়োজনে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বেলা ৩টায় বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বিভাগীয় ব্যবসায়ীক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

বিষয়:

আমীর খসরুভিডিওব্যবসায়ীবিএনপিবরিশাল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতে ইসলাম থাকবে, মানিয়ে নিতে শিখুন: আরএসএস প্রধান

সকালে তাল কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ, দুপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল নারীর গলাকাটা লাশ

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া: ব্যাংকে লুকিয়ে থেকে রাতে ম্যানেজারকে ফোন করল ‘চোর’

কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের দফায় দফায় সংঘর্ষ, নুরসহ আহত অনেকে

মামলায় ‘অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনার’ অভিযোগ লতিফ সিদ্দিকীসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

অর্থনীতিকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছাতে হলে প্রতিটি এলাকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে: আমীর খসরু

অর্থনীতিকে জনগণের দুয়ারে পৌঁছাতে হলে প্রতিটি এলাকার সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে: আমীর খসরু

আদালতের আদেশে বরখাস্ত থাই প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা

আদালতের আদেশে বরখাস্ত থাই প্রধানমন্ত্রী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সার সংকট: কৃষি বিভাগ ও ডিলারদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সার সংকট: কৃষি বিভাগ ও ডিলারদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

আজকের পত্রিকায় সংবাদের পর নির্মাণকাজ শুরু নানিয়ারচর মডেল মসজিদের

আজকের পত্রিকায় সংবাদের পর নির্মাণকাজ শুরু নানিয়ারচর মডেল মসজিদের