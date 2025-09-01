ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনার একমাত্র শক্তি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন: শামা ওবায়েদ

বেলাল হোসাইন, শরীয়তপুর
বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (ফরিদপুর বিভাগ) শামা ওবায়েদ বলেছেন, ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রাম বৃথা যাবে।’
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে আনন্দ শোভাযাত্রা শেষে সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।
বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (ফরিদপুর বিভাগ) শামা ওবায়েদ বলেছেন, ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রাম বৃথা যাবে।’
বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে আনন্দ শোভাযাত্রা শেষে সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।
বিপিএল পরামর্শকের দায়িত্বে যুক্তরাষ্ট্রের মার্কের্টিং প্রতিষ্ঠান ‘আইএমজি’১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আজ উদযাপন করছে ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের ঘোষণায় যাত্রা শুরু করা এই দল চার বার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেছে। দীর্ঘ দেড় যুগ প্রতিকূলতা পার করে এবার নতুন রাজনৈতিক সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়েছে বিএনপি।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট। স্বপ্নের ক্যাম্পাস গড়ার পথযাত্রী, আমরা থামব না স্লোগানকে ধারণ করে ৬টি হ্যাঁ এবং ৬টি না ধারণায় ইশতেহার সাজানো হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৩টা১ ঘণ্টা আগে
অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে অন্তর্ববর্তী সরকার ও ইসিকে সমর্থন করে যুক্তরাষ্ট্র এমটা জানিয়েছে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। আজ সোমবার বেলা ২টা ২০ মিনিটে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সিইসির কক্ষে অ্যান জ্যাকবসনের নেতৃত্বে তিন সদস্যের মার্কিন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ব৩ ঘণ্টা আগে