বিএনপি বাঘের বাচ্চার মতো এখনো দাঁড়িয়ে আছে: শামসুজ্জামান দুদু

মো. ছাব্বির ফকির, খুলনা

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খুলনা মহানগর ও জেলা বিএনপি উদ্যোগে সোমবার ১ সেপ্টেম্বর খুলনা জিয়া হল চত্বরে সমাবেশ করে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু একথা বলেন।

