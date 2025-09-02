বিএনপি বাঘের বাচ্চার মতো এখনো দাঁড়িয়ে আছে: শামসুজ্জামান দুদু

মো. ছাব্বির ফকির, খুলনা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–বিএনপি ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে খুলনা মহানগর ও জেলা বিএনপি উদ্যোগে সোমবার ১ সেপ্টেম্বর খুলনা জিয়া হল চত্বরে সমাবেশ করে। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু একথা বলেন।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বরিশাল জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টায় বরিশাল নগর ভবনের সম্মুখে এ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদীন।২ ঘণ্টা আগে
বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক (ফরিদপুর বিভাগ) শামা ওবায়েদ বলেছেন, ‘গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের দীর্ঘদিনের লড়াই-সংগ্রাম বৃথা যাবে।’ বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার ১ সেপ্টেম্বর বিকেলে আনন্দ শোভাযাত্রা শেষে সমাবেশে এ কথা বলেন তিনি।১৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আজ উদযাপন করছে ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমানের ঘোষণায় যাত্রা শুরু করা এই দল চার বার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেছে। দীর্ঘ দেড় যুগ প্রতিকূলতা পার করে এবার নতুন রাজনৈতিক সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়েছে বিএনপি।১৫ ঘণ্টা আগে