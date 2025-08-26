তিন বিড়াল আর এক বউ, মজার গল্প শোনালেন আফরান নিশো

আতিকুর রহমান, ঢাকা
ব্যক্তিগত জীবনের মজার কিছু দিক তুলে ধরলেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। অভিনয়ের ব্যস্ততার বাইরে সংসারে তিনটি বিড়াল আর এক বউকে নিয়ে কেমন কাটে তাঁর দিন—সেই গল্পই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে জানালেন তিনি। ২৫ আগস্ট (সোমবার) রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় অবস্থিত জাদুঘরের হল রুমে আকার ওয়েব সিরিজের অনুষ্ঠানে এসব গল্প শোনান।
ব্যক্তিগত জীবনের মজার কিছু দিক তুলে ধরলেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। অভিনয়ের ব্যস্ততার বাইরে সংসারে তিনটি বিড়াল আর এক বউকে নিয়ে কেমন কাটে তাঁর দিন—সেই গল্পই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে জানালেন তিনি। ২৫ আগস্ট (সোমবার) রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় অবস্থিত জাদুঘরের হল রুমে আকার ওয়েব সিরিজের অনুষ্ঠানে এসব গল্প শোনান।
জনপ্রিয় অভিনেতা ইমতিয়াজ বর্ষণ। আগামী ৪ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে এক ওয়েব সিরিজ না ‘সাড়ে ষোল’। সেখানে অভিনয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে কথা বলেছেন এই অভিনেতা।৪১ মিনিট আগে
অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন বৃদ্ধি ও নিরাপদ পরিবহনব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের তিন দফা দাবিতে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।১৫ ঘণ্টা আগে
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে রংপুর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ।১৫ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের গৌরীপুর পৌর শহরে অভিযান চালিয়ে শতাধিক অবৈধ দোকানপাট ও স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করেছে পৌর প্রশাসন। আজ সোমবার বেলা ১১টায় হারুন পার্ক এলাকা থেকে উত্তর বাজার মোড় পর্যন্ত সড়কের দুই পাশে থাকা সব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়।১৫ ঘণ্টা আগে