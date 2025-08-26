Ajker Patrika
তিন বিড়াল আর এক বউ, মজার গল্প শোনালেন আফরান নিশো

আতিকুর রহমান, ঢাকা

ব্যক্তিগত জীবনের মজার কিছু দিক তুলে ধরলেন জনপ্রিয় অভিনেতা আফরান নিশো। অভিনয়ের ব্যস্ততার বাইরে সংসারে তিনটি বিড়াল আর এক বউকে নিয়ে কেমন কাটে তাঁর দিন—সেই গল্পই হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে জানালেন তিনি। ২৫ আগস্ট (সোমবার) রাজধানীর আগারগাঁও এলাকায় অবস্থিত জাদুঘরের হল রুমে আকার ওয়েব সিরিজের অনুষ্ঠানে এসব গল্প শোনান।

