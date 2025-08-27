পারকি সৈকতে পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন

ভিডিও ডেস্ক
চট্টগ্রামের পারকি সমুদ্র সৈকতে চলমান ‘পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ বুধবার দুপুরে তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি ঘুরে দেখেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব, পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান, প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে অংশ নেন অতিথিরা।
দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারও বাংলাদেশে পা রাখল নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। ২৭ আগস্ট (বুধবার) সকালে ঢাকায় পৌঁছায় তারা। সেখান থেকে দুপুরের ফ্লাইটেই সিলেটে এসে পৌছায় সফরকারীরা।১ ঘণ্টা আগে
খুলনায় ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে খুলনা জেলা শাখার উদ্যোগে খুলনা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার নিকট স্মারকলিপি১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর শাহবাগে তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মিছিলে লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। এ সময় শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাস, জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
প্রসব-পরবর্তী মারাত্মক রক্তক্ষরণে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে থাকা এক রোগীকে বাঁচিয়ে মানবিকতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ডা. ফাহিমা শারমিন হানি। তার দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত এবং সহকর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রোগীটি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। এ ঘটনাটি সরকারি হাসপাতালের সেবার মান নিয়ে নতুন করে আশার১ ঘণ্টা আগে