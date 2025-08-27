Ajker Patrika
> ভিডিও

পারকি সৈকতে পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন

ভিডিও ডেস্ক

চট্টগ্রামের পারকি সমুদ্র সৈকতে চলমান ‘পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ বুধবার দুপুরে তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি ঘুরে দেখেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব, পর্যটন করপোরেশনের চেয়ারম্যান, প্রকল্প পরিচালক ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন শেষে প্রকল্প এলাকায় বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে অংশ নেন অতিথিরা।

বিষয়:

সমুদ্র সৈকতউপদেষ্টাচট্টগ্রামপর্যটনপ্রকল্প
