Ajker Patrika
> ভিডিও

এখনো অনেকে জানে না ‘ডিজে’ কী: সনিকা

আতিকুর রহমান, ঢাকা

ডিজে সনিকাকে অনেকেই চেনেন। দেশের সফলতম নারী ডিজে তিনি। মিউজিকের বাইরে ব্যতিক্রম ফ্যাশনের সুবাদে আলোচিত। কখনো ইতিবাচক সাড়া পান, কখনো আবার নিন্দা সহ্য করতে হয় তাকে। তবে এসব প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভাবেন না তিনি। নিজের খেয়াল-খুশি মতোই চলতে পছন্দ করেন।

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

এখনো অনেকে জানে না ‘ডিজে’ কী: সনিকা

স্বামী-স্ত্রীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ, থানার ওসিকে প্রত্যাহারের দাবি স্থানীয়দের

নির্মাণাধীন ভবনে হাসপাতালের কার্যক্রম, কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

রাকসু নির্বাচন ১৩ দিন পিছিয়ে আবার এগিয়েছে ২ দিন, ভোট ২৫ সেপ্টেম্বর

