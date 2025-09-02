Ajker Patrika
রিটকারী নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি শিক্ষক নেটওয়ার্কের

ভিডিও ডেস্ক

ডাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হাইকোর্টে রিট করা একজন নারী শিক্ষার্থীকে আরেক শিক্ষার্থীর সোশ্যাল মিডিয়ায় গণধর্ষণের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্ক। আজ ২ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মধুর ক্যানটিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেটওয়ার্কের সদস্যরা। সংবাদ সম্মেলন ডাকসু নির্বাচন ঘিরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে ১৩টি দাবি জানিয়েছে প্ল্যাটফর্মটি।

