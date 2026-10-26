Ajker Patrika
En
ভিডিও

‘কাকে ভোট দিয়ে আজ এই ভুক্তভোগী হলাম’, সমালোচনা করা নারী উদ্যোক্তা আটক

ভিডিও ডেস্ক

‘কাকে ভোট দিয়ে আজ এই ভুক্তভোগী হলাম’, সমালোচনা করা নারী উদ্যোক্তা আটক

বিষয়:

ভিডিওনারীবিএনপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত