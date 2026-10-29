হালদার উৎস নদীগুলো থেকে বালু উত্তোলন করা যাবে না: সরোয়ার আলমগীর

হালদার উৎস নদীগুলো থেকে বালু উত্তোলন করা যাবে না: সরোয়ার আলমগীর
ভিডিও ডেস্ক
হালদার উৎস নদীগুলো থেকে বালু উত্তোলন করা যাবে না: সরোয়ার আলমগীর
বিষয়:ভিডিও
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
হালদার উৎস নদীগুলো থেকে বালু উত্তোলন করা যাবে না: সরোয়ার আলমগীর
ঠাকুরগাঁও-১ উপনির্বাচন: ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা, আগাম সিল মারাসহ নানা অভিযোগ জামায়াতের৩৪ মিনিট আগে
ঠাকুরগাঁওয়ে পুনরায় ভোট গণনার দাবিতে জামায়াতের সড়ক অবরোধ৩৬ মিনিট আগে
বাচ্চারা দৌড়ে এসে জানায়, নদীতে দেহ ভাসছে—তাহসিফকে উদ্ধারের বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীর১ ঘণ্টা আগে