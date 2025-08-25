রংপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা দাবি

নুর মোহাম্মদ, রংপুর
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে রংপুর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রশিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ।
ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে রংপুর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রশিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ।
সাদাপাথর লুটের ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চতর তদন্ত প্রতিনিধিদল সিলেটের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে গণশুনানি করেছে। কমিটির আহ্বায়ক ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কারের সচিব জাহেদা পারভীনের নেতৃত্বে তদন্ত দল আজ বুধবার বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত সিলেট সার্কিট হাউসে এ শুনানি পরিচালন২ ঘণ্টা আগে
দীর্ঘ ১১ বছর পর আবারও বাংলাদেশে পা রাখল নেদারল্যান্ডস ক্রিকেট দল। ২৭ আগস্ট (বুধবার) সকালে ঢাকায় পৌঁছায় তারা। সেখান থেকে দুপুরের ফ্লাইটেই সিলেটে এসে পৌছায় সফরকারীরা।৪ ঘণ্টা আগে
খুলনায় ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ স্মারকলিপি প্রদান করেছে। ২৭ আগস্ট বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয়ভাবে ঘোষিত কর্মসূচি অংশ হিসেবে খুলনা জেলা শাখার উদ্যোগে খুলনা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার নিকট স্মারকলিপি৪ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের পারকি সমুদ্র সৈকতে চলমান ‘পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ বুধবার দুপুরে তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি ঘুরে দেখেন।৪ ঘণ্টা আগে