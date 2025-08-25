Ajker Patrika
> ভিডিও

রংপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র-শিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদের ৭ দফা দাবি

নুর মোহাম্মদ, রংপুর

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে ৭ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করেছে রংপুর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রশিক্ষক পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ।

বিষয়:

ছাত্ররংপুরশিক্ষকভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

সরকারের কমিটি পছন্দ হয়নি, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ‎প্রকৌশল শিক্ষার্থীদের

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

সম্পর্কিত

পাথর লুটে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা ও অবহেলা তদন্তে সিলেটে মন্ত্রিপরিষদ তদন্ত কমিটির প্রধান

পাথর লুটে কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্টতা ও অবহেলা তদন্তে সিলেটে মন্ত্রিপরিষদ তদন্ত কমিটির প্রধান

সিরিজ খেলতে সিলেটে পা রাখল নেদারল্যান্ডস দল

সিরিজ খেলতে সিলেটে পা রাখল নেদারল্যান্ডস দল

খুলনায় ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদের স্মারকলিপি

খুলনায় ৭ দফা দাবিতে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদের স্মারকলিপি

পারকি সৈকতে পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন

পারকি সৈকতে পর্যটন সুবিধা উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনে উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন