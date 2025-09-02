আফগানিস্তানে এত বেশি বিধ্বংসী ভূমিকম্প কেন? ৩৫ বছরে ১০ হাজার প্রাণহানি

ভিডিও ডেস্ক
আফগানিস্তান— ইরান, পাকিস্তান, চীন, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, ও তুর্কমেনিস্তানের মধ্যস্থলে একটি ভূ-বেষ্টিত মালভূমির উপর অবস্থিত একটি দেশ। দেশটিকে কখনো দক্ষিণ এশিয়ার, কখনোবা মধ্যপ্রাচ্যের অংশ হিসেবেও গণ্য করা হয়।
সাধারণ মানুষের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করে নিজের যাতায়াত করার ঘটনায় গাজীপুর মহানগর পুলিশ—জিএমপির কমিশনার ড. নাজমুল করিম খানকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রশিবির মনোনীত জিএস পদপ্রার্থী এস এম ফরহাদের বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে রিটকারীকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গণধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনকে ছাত্রদলের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার দাবি করেছেন ছাত্রশিবির মনোনীত ঐক্যবদ্ধ প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম।৩ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচিত ছাত্রনেতা ও ডাকসু নির্বাচনে প্রতিরোধ পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদপ্রার্থী মেঘমল্লার বসু গুরুতর শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল থেকে চিকিৎসাধীন থাকার কারণে প্রচারণার মাঠেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে না।৩ ঘণ্টা আগে
আদালতের রায়ে নির্বাচন বন্ধ ভালোভাবে দেখছেন না ছাত্রদল মনোনীত ভিপি প্রার্থী আবিদুল। মঙ্গলবার ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এমন মন্তব্য করেন তিনি।৪ ঘণ্টা আগে