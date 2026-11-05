খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে পৌঁছেই জনতার কাছে ছুটে গেলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে পৌঁছেই জনতার কাছে ছুটে গেলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
ভিডিও ডেস্ক
খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে পৌঁছেই জনতার কাছে ছুটে গেলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
পঠিত
সর্বশেষ
১
২
৩
৪
৫
এলাকার খবর
খুঁজুন
খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে পৌঁছেই জনতার কাছে ছুটে গেলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন করতে চাইলে হাত ভেঙে দেব: থোয়াই চিং মং চাক২১ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রীর সফরের দিনেই গুলিতে প্রাণ গেল বিএনপি নেতার ছেলের১ ঘণ্টা আগে
চায়নার একটি টিম আজ বিকেএসপির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারফর্ম করেছে: আমিনুল হক১ ঘণ্টা আগে