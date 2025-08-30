Ajker Patrika
ফ্যাসিস্ট সরকার বড় বড় প্রজেক্ট দেখিয়ে বড় বড় দুর্নীতি করেছে: চসিক মেয়র

মো. ইমরান হোসাইন, কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) 

চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন কর্ণফুলী টানেলকে সরকার অপরিকল্পিত উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, আশপাশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় ১০ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প এখন লোকসানে। তিনি দাবি করেন, সরকার বড় প্রজেক্টের আড়ালে দুর্নীতি করেছে। আগামীতে টানেল ঘিরে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও এলাকার অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে।

কর্ণফুলী টানেলচট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনভিডিও
