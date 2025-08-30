নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

জাহিদ হাসান সাব্বির, রাজশাহী
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে জাপা ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। ২৯ জুলাই (শুক্রবার) রাত সাড়ে ৯টায় নগরের সাহেববাজার জিরোপয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করেন গণঅধিকার, যুব অধিকার ও ছাত্র অধিকার পরিষদের রাজশাহী জেলা...
রাজধানীর কাকরাইলে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে গভীর রাতে রাজশাহী জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাং/চুর ও অ/গ্নিসংযোগ করেছে বিক্ষোভকারীরা...১ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম নগরে বিক্ষোভ হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে দলটির নেতাকর্মীরা পাঁচলাইশ থানার ২ নম্বর গেট মোড়ে জড়ো হন। একপর্যায়ে বিক্ষোভকারীরা সড়কে আগুন দিয়ে প্রতিবাদ জানান। এসময় বিক্ষোভকারীদের সাথে যুক্ত হোন জাতীয় নাগরিক পার্টির..৩ ঘণ্টা আগে
চসিক মেয়র শাহাদাত হোসেন কর্ণফুলী টানেলকে সরকার অপরিকল্পিত উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার মতে, আশপাশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ায় ১০ হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্প এখন লোকসানে। তিনি দাবি করেন, সরকার বড় প্রজেক্টের আড়ালে দুর্নীতি করেছে। আগামীতে টানেল ঘিরে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও এলাকার...৭ ঘণ্টা আগে
বরিশাল বিভাগীয় ব্যবসায়ী ফোরামের আয়োজনে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বেলা ৩টায় বরিশাল শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে বিভাগীয় ব্যবসায়ীক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি'র স্থায়ী কমিটির সদস্য মোঃ আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।১৭ ঘণ্টা আগে