নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ

জাহিদ হাসান সাব্বির, রাজশাহী

রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ের সামনে জাপা ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে। ২৯ জুলাই (শুক্রবার) রাত সাড়ে ৯টায় নগরের সাহেববাজার জিরোপয়েন্ট থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করেন গণঅধিকার, যুব অধিকার ও ছাত্র অধিকার পরিষদের রাজশাহী জেলা...

