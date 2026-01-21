ডেটিং অ্যাপে পরিচয়, দেখা করতে গিয়ে ছুরিকাঘাত করলেন তরুণী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে তরুণীর সঙ্গে পরিচয়। পেলেন সরাসরি দেখা করার প্রস্তাব। তারপর দিনক্ষণ ঠিক করে দেখা করতে গিয়ে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হলেন এক যুবক। এমনই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। এ ঘটনায় তিরিশোর্ধ্ব এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ।
দক্ষিণ চুংচং প্রদেশের চেওনান সেওবুক পুলিশ স্টেশনের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, গুরুতর হামলার অভিযোগে ওই নারীকে আটক করা হয়েছে।
তদন্তকারীদের বরাতে দ্য কোরিয়া হেরাল্ড জানিয়েছে, গত সোমবার রাত ১২টা ৪০ মিনিটের দিকে একটি মাল্টিপ্লেক্স ধরনের আবাসিক ভবনের ভেতরে ঘটনাটি ঘটে। অনলাইনে পরিচয়ের পর প্রথমবার সরাসরি সাক্ষাতে চল্লিশোর্ধ্ব ওই পুরুষকে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করেন ওই নারী।
পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, আহত ওই ব্যক্তির হাত ও মুখে জখম হয়েছে বলে জানা গেছে এবং জরুরি উদ্ধারকর্মীরা তাঁকে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক নয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।
পুলিশ জানায়, ঘটনার পর ওই নারী পালিয়ে যান। সিসিটিভি ফুটেজ ব্যবহার করে তাঁর গতিবিধি শনাক্ত করে পুলিশ প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পর পার্শ্ববর্তী গিয়ংগি প্রদেশের একটি স্থান থেকে তাঁকে আটক করে।
স্থানীয় গণমাধ্যম আরও জানিয়েছে, তদন্তকারীরা আনুষ্ঠানিক গ্রেপ্তারি পরোয়ানার জন্য আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। পুলিশ এই ছুরিকাঘাতের নেপথ্যের উদ্দেশ্য এবং হামলার পরিস্থিতি নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
ছুরিকাঘাতের পেছনের উদ্দেশ্য এবং হামলার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।
গত বছরের অক্টোবরে দ্য কোরিয়া টাইমসের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, দক্ষিণ কোরিয়ায় গত বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ১ হাজার ৫৬৫টি রোমান্স স্ক্যাম বা প্রেমের ফাঁদ পেতে প্রতারণার ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এসব ঘটনায় অপরাধীরা অনলাইনে ভুয়া প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে ভুক্তভোগীদের শোষণ করে। আগের বছরের একই সময়ে এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২৬৫ টি।
কোরিয়ার ডেমোক্রেটিক পার্টির আইনপ্রণেতা হান বিয়ং দোর প্রকাশ করা তথ্য অনুযায়ী, এই প্রতারণার মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন উন (প্রায় ৭০ লাখ মার্কিন ডলার), যা ২০২৪ সালের ৬৮ বিলিয়ন উনকে ছাড়িয়ে গেছে।
এদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার চোসুন বিজ–এর গত বছরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, বিশেষ করে ২০ ও ৩০–এর কোঠায় থাকা ব্যবহারকারীদের কাছে ডেটিং অ্যাপের জনপ্রিয়তা কমছে। নিম্নমানের ম্যাচিং, ভুয়া অ্যাকাউন্টের আধিক্য এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার এর প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
২০২৩ সালে কোরিয়া হেরাল্ডে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ কোরিয়ায় ডেটিং অ্যাপ ব্যবহারকারীদের প্রায় ৮০ শতাংশই পুরুষ।
তবে স্থানীয় ভোক্তা তথ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রতিষ্ঠান ওয়াইজ অ্যাপের তথ্য অনুযায়ী, অ্যাপগুলোতে নারীরাই বেশি সময় ব্যয় করেন। হিসাব অনুযায়ী, নারীরা গড়ে মাসে ৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট সময় ডেটিং অ্যাপে কাটান, যেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই সময় গড়ে ২ ঘণ্টা।
এদিকে, চীনের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গ্লোবাল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সাংহাই পুলিশ গত সপ্তাহে একটি ডেটিং অ্যাপভিত্তিক প্রতারণা চক্রের সন্ধান পেয়ে অভিযান চালিয়ে ৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁদের কাছ থেকে ১ কোটি ইউয়ানের বেশি (প্রায় ১৪ লাখ মার্কিন ডলার) জব্দ করেছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে সক্রিয় থাকা ওই চক্রটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) দিয়ে তৈরি ভুয়া প্রোফাইল এবং অর্থের বিনিময়ে চ্যাট ব্যবস্থার মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের প্রতারণা করত। একেকজন এজেন্ট মাসে ১০ হাজার ইউয়ানেরও বেশি আয় করত বলেও জানিয়েছে গ্লোবাল টাইমস।
