Ajker Patrika

শ্রীপুর (গাজীপুর)

সকালে তাল কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ, দুপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল নারীর গলাকাটা লাশ

গাজীপুরের শ্রীপুরে বাড়ির কাছে মাটিচাপা দেওয়া অবস্থায় কমলা বেগম (৫০) নামের এক নারীর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি সকালে তাল কুড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হন। দুপুরে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে তাঁর গলাকাটা লাশ দেখতে পান স্বজনেরা। আজ শুক্রবার উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের ভুতুলিয়া গ্রামে এ...

সকালে তাল কুড়াতে গিয়ে নিখোঁজ, দুপুরে মাটি খুঁড়ে মিলল নারীর গলাকাটা লাশ
শ্রীপুরে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ

শ্রীপুরে ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ রেল যোগাযোগ বন্ধ

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

ব্যাটারি কারখানার সিসায় অসুস্থ মানুষ, বিবর্ণ গাছ

ব্যাটারি কারখানার সিসায় অসুস্থ মানুষ, বিবর্ণ গাছ

রেশমা মা হচ্ছেন ঠিকই, বাবা হচ্ছে না কেউ

রেশমা মা হচ্ছেন ঠিকই, বাবা হচ্ছে না কেউ

গাজীপুরের শ্রীপুর: সীমানাঘেঁষা সেতুগুলো ঘিরে রমরমা মাদকের কারবার

গাজীপুরের শ্রীপুর: সীমানাঘেঁষা সেতুগুলো ঘিরে রমরমা মাদকের কারবার

স্বামী চালাচ্ছিলেন লেগুনা, বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে পাশে বসা স্ত্রী নিহত

স্বামী চালাচ্ছিলেন লেগুনা, বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা খেয়ে পাশে বসা স্ত্রী নিহত

প্রতিবন্ধীসহ অর্ধশত লোকের জমানো টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বিএনপির সাবেক নেতার বিরুদ্ধে

প্রতিবন্ধীসহ অর্ধশত লোকের জমানো টাকা আত্মসাতের অভিযোগ বিএনপির সাবেক নেতার বিরুদ্ধে

শ্রীপুরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

শ্রীপুরে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে যুবকের মৃত্যু

শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত

শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত

নিখোঁজের ২৭ ঘণ্টা পর সুতিয়া নদী থেকে কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের ২৭ ঘণ্টা পর সুতিয়া নদী থেকে কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

রাতে জন্মদিন উদ্‌যাপন, সকালে নদীতে ঝাঁপ কলেজছাত্রীর

রাতে জন্মদিন উদ্‌যাপন, সকালে নদীতে ঝাঁপ কলেজছাত্রীর

ঘরে পড়ে আছে স্ত্রীর লাশ, দুই সন্তান নিয়ে পালিয়েছে স্বামী

ঘরে পড়ে আছে স্ত্রীর লাশ, দুই সন্তান নিয়ে পালিয়েছে স্বামী

শ্রীপুরে যুবককে অপহরণ, ফোনে চাওয়া হচ্ছে মুক্তিপণ

শ্রীপুরে যুবককে অপহরণ, ফোনে চাওয়া হচ্ছে মুক্তিপণ

গাজীপুরে শিশুকে অজ্ঞান করে ধর্ষণ ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

গাজীপুরে শিশুকে অজ্ঞান করে ধর্ষণ ও ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ

জুলাই যোদ্ধার তালিকায় সংগঠনের ‘কারও নাম না থাকায়’ ছাত্রদলের মহাসড়ক অবরোধ

জুলাই যোদ্ধার তালিকায় সংগঠনের ‘কারও নাম না থাকায়’ ছাত্রদলের মহাসড়ক অবরোধ

কারখানার পুকুরে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

কারখানার পুকুরে পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু