মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল মায়ের

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে হেনা আক্তার (৪০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে অটোরিকশার আরও পাঁচ আরোহী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের মাওনা কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হেনা আক্তার বগুড়ার গাবতলী উপজেলার খলিলুর রহমানের মেয়ে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার লোহাগাছ গ্রামে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ফরিদুল ইসলাম বলেন, হেনা আক্তার কালিয়াকৈর থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মাওনা চৌরাস্তা এলাকার দিকে রওনা হন। মাওনা ইউনিয়নের মানসুরাবাদ এলাকায় অটোরিকশাটির সঙ্গে পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে হেনা আক্তারের মৃত্যু হয়। এ সময় অটোরিকশায় থাকা অন্য আরোহীরা গুরুতর আহত হন।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)দুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসংঘর্ষজেলার খবর
হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলার কাকাইলছেও বাজার ও তার আশপাশ এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। এলাকায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে রাসেল মিয়া (৪০) নামে এক ব্যক্তি নিহতের ঘটনায় আজ মঙ্গলবার বেলা ১টা থেকে বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা বহাল থাকবে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) আজমিরীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রেজাউল করিম এ আদেশ জারি করেন।

জানা গেছে, কাকাইলছেও ইউনিয়নের দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে পরপর দুই দিন সোমবার (৮ ডিসেম্বর) ও মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সংঘর্ষের ঘটনায় রাসেল মিয়া (৪০) নামে এক যুবক নিহত ও অন্তত ৪০ জন আহত হন।

আজমিরীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস এম রেজাউল করিম বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কাকাইলছেও গ্রাম ও এর আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। আগামীকাল বেলা ১টা পর্যন্ত এলাকায় পুলিশ মোতায়েন থাকবে এবং সেনাবাহিনীও পুরো এলাকায় টহল দেবে।

হবিগঞ্জ১৪৪ ধারাসংঘর্ষআজমিরীগঞ্জ
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়া জেলা কারাগার। ছবি: আজকের পত্রিকা
বগুড়া জেলা কারাগার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ায় বাড়িভাড়া চাওয়ায় মালিককে হুমকি ও ঊর্ধ্বতন কারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগে দুই কারারক্ষীকে বদলি করা হয়েছে। গতকাল সোমবার অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল স্বাক্ষরিত আদেশে বিষয়টি জানানো হয়।

বদলি হওয়া ব্যক্তিরা হলেন কারারক্ষী আব্দুল্লাহ ও রফিকুল ইসলাম।

বগুড়া জেলা কারাগারের তত্ত্বাবধায়ক ফারুক আহম্মেদ এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

কারা সূত্রে জানা গেছে, কারারক্ষী আব্দুল্লাহ দেড় বছর ধরে বগুড়ায় কর্মরত। তিনি কারা এলাকার বাইরে ভাড়াবাসায় বসবাস করেন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি বাড়িভাড়া নিয়মিত পরিশোধ করেন না। বকেয়া টাকা চাইলে তিনি বাড়ির মালিককে বিভিন্ন সময় ভয়ভীতি ও হুমকি দিতেন। পরে বাড়ির মালিক এ বিষয়ে কারা তত্ত্বাবধায়কের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

এ ছাড়া কারারক্ষী রফিকুল ইসলাম সাত মাস ধরে বগুড়া জেলা কারাগারে কর্মরত। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় কারাগারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসদাচরণের অভিযোগ রয়েছে।

কারা তত্ত্বাবধায়ক ফারুক আহম্মেদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুই কারারক্ষীকে প্রশাসনিক কারণে বদলি করা হয়েছে।

বগুড়াবদলিজেলার খবরহুমকি
বিডিআর হত্যার তদন্ত প্রতিবেদনে আইজিপি বাহারুলের নাম, অপসারণের দাবিতে শাহবাগে পিন্টু সমর্থকেরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৯: ০৭
আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রাজধানীর শাহবাগ মোড় অবরোধ করে শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদ। পাশাপাশি ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি নেতা প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু হত্যার বিচার দাবি করেছে তারা।

আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে তারা সড়ক অবরোধ করে। এতে ওয়ারী, গেন্ডারিয়া, পুরান ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকার সহস্রাধিক মানুষ সেখানে জড়ো হন। প্রায় দেড় ঘণ্টা সড়ক অবরোধের পর বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক ছাড়েন তাঁরা। এ সময় শাহবাগে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, আইজিপি বাহারুল আলমকে অপসারণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বেলা ৩টার দিকে শাহবাগ মোড়ের কাঁটাবনমুখী সড়কে প্রতিবাদ সমাবেশ করা হয়। শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের ব্যানারে আয়োজিত এই সমাবেশে কয়েক শ মানুষ জড়ো হন। এ সময় ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে বিচার দাবি করেন অবরোধকারীরা। পরে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন তাঁরা।

শহীদ পিন্টু স্মৃতি সংসদের সভাপতি রফিক আহমেদ ডলার আজ বিকেলে আজকের পত্রিকাকে বলেন, পিলখানা হত্যাকাণ্ড ও ৫৭ সেনা কর্মকর্তার নির্মম হত্যা মামলায় বিএনপির সহসাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টুকে সাজা দেওয়া হয়। পরে কারাগারে তাঁকে ‘পরিকল্পিতভাবে হত্যা’ করা হয়। বিডিআর হত্যাকাণ্ড নিয়ে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদনে বর্তমান আইজিপির নাম এসেছে। তাই আইজিপিকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। এরপর তাঁর বিষয়ে সরকার যেন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়। পাশাপাশি শহীদ পিন্টু হত্যার তদন্ত করে বিচার করতে হবে।

এদিকে শাহবাগ সড়ক অবরোধের ফলে ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশের সড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে গন্তব্যে যান। বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে সড়ক অবরোধ ছেড়ে দেন অবরোধকারীরা। এতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, পিন্টু হত্যার বিচারের দাবিতে পিন্টু স্মৃতি সংসদের ব্যানারে লোকজন শাহবাগ অবরোধ করে আন্দোলন করেন। এতে শাহবাগ মোড় দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর সড়ক ছেড়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগঢাকাশাহবাগআইজিপি
কালীগঞ্জ (গাজীপুর) প্রতিনিধি
কালীগঞ্জে করাতকলে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
কালীগঞ্জে করাতকলে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলায় করাতকল বিধিমালা লঙ্ঘনের দায়ে চারটি করাতকলের মালিককে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার আওড়াখালী বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাঁদের এই জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, করাতকল বিধিমালা ২০১২-এর ১২ ধারার আওতায় অনিয়মের দায়ে চারটি মামলা করা হয়। এতে প্রতিটি মামলায় ১০ হাজার টাকা করে মোট ৪০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড আদায় করা হয়। তবে কাউকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়নি।

অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার কাউলিত এলাকার মো. রাসেল খান, মো. কাইয়ুম খান, মামুন খান ও মো. কামাল হোসেন ভূঁইয়া।

অভিযানে প্রসিকিউটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সূর্য নারায়ণপুর বিটের বিট কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলাম এবং আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বেঞ্চ সহকারী মাহবুবুল ইসলাম।

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জাকিয়া সরওয়ার লিমা বলেন, সরকারি বিধিনিষেধ অমান্যকারী করাতকলগুলোর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জনস্বার্থে প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাজীপুরঢাকা বিভাগকালীগঞ্জ (গাজীপুর)জেলার খবর
