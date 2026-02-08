চীন মানেই এক কিংবদন্তির দেশ। বিশাল প্রাচীর আর ড্রাগনের গল্প। প্রাচীন সাম্রাজ্যের ইতিহাস, আকাশচুম্বী নগরসভ্যতা, কুয়াশায় ঢাকা পাহাড় এবং হাজার বছরের শিল্পকলার ভান্ডার যে দেশটিতে আছে, তার নাম চীন। ব্যস্ত শহর থেকে নিস্তব্ধ অঞ্চল—সব মিলিয়ে পর্যটকদের জন্য অসাধারণ বৈচিত্র্য অপেক্ষা করছে দেশটিতে...
হংকংয়ের আদালত মিডিয়া টাইকুন জিমি লাইকে বিদেশি শক্তির সঙ্গে আঁতাত এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক প্রকাশনার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। আজ সোমবার তিন বিচারপতির সমন্বয়ে গঠিত হংকং হাই কোর্ট বেঞ্চে ৭৭ বছর বয়সী অ্যাপল ডেইলি পত্রিকার (বর্তমানে বন্ধ) প্রতিষ্ঠাতার এই সাজা ঘোষণা করা হয়।
চীনে দ্রুত এগোচ্ছে এআই। আর উন্নয়নের সেই পথ ধরে এবার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও নতুন কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। কানসু প্রদেশের রাজধানী লানচৌ শহরের সিনলিয়ানসিন সোশ্যাল ওয়ার্ক সার্ভিসেস সেন্টারের অফিসে কাজ করা কর্মীদের বড় অংশই শারীরিক প্রতিবন্ধী।
এই নির্বাচন কেবল দেশটির অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার পালাবদল নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্যে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, শেখ হাসিনাপরবর্তী বাংলাদেশে ভারতের প্রভাব যখন কিছুটা স্থিমিত, তখন বেইজিং এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করতে চাইছে।
ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার দুই ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে এলডিপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজনীয় ২৩৩ আসন অতিক্রম করে। এটি দলটির ইতিহাসে অন্যতম সেরা নির্বাচনী ফল হতে যাচ্ছে।
কুখ্যাত অর্থলগ্নিকারী ও দণ্ডপ্রাপ্ত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টেইন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রকাশ করা লাখ লাখ নথিতে তিব্বতি আধ্যাত্মিক নেতা দালাই লামার নাম বহুবার এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) দালাই লামার দপ্তর জানিয়েছে, তাঁর সঙ্গে এপস্টেইনের কখনোই
চীনের বিরুদ্ধে ২০২০ সালে গোপনে একটি পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা চালানোর অভিযোগ তুলেছে যুক্তরাষ্ট্র। চীন ও রাশিয়াকে নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের বিস্তৃত একটি পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির আলোচনার মধ্যে গতকাল শুক্রবার এই অভিযোগ উঠল।
জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ—এমনই দাবি নয়াদিল্লির। বিষয়টি নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিতর্ক চললেও এবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশিত এক মানচিত্রে দেখানো হয়েছে, পুরো কাশ্মীরই ভারতের অংশ।
চীনা নববর্ষ মানেই ছুটি আর উৎসব। কিন্তু এই সময়কে কাজে লাগিয়ে নতুন এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে চীনের বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো। লক্ষ্য একটাই, কে আগে মানুষের নিত্যদিনের জীবনের সবচেয়ে কাছের এআই সহকারী হয়ে উঠতে পারে।
চীনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর শেনঝেনে একটি হোটেলে কাটানো এক রাত হংকংয়ের বাসিন্দা এরিক ও তাঁর বান্ধবী এমিলির জীবনে ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন হয়ে ফিরে আসে। তিন সপ্তাহ পর এরিক জানতে পারেন—হোটেল কক্ষে তাঁদের ব্যক্তিগত মুহূর্ত গোপন ক্যামেরায় ধারণ করা হয়েছে এবং তা হাজারো মানুষের সামনে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।
চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং গতকাল বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপের সময় তাইওয়ানকে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু’ বলে উল্লেখ করেছেন। সি ট্রাম্পকে তাইওয়ানে অস্ত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে ‘সংযত’ থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের...
দশকের পর দশক ধরে ভারতের কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চিকেন’স নেক করিডর সব সময়ই দুর্বল জায়গা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র স্থল যোগাযোগের পথ হওয়ায় এই করিডরকে বারবার চাপ সৃষ্টি বা ভয় দেখানোর কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে চীন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশও।
বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) অদৃশ্য হাতলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে চীন। নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনার অভিযোগ এনে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে দেশটি। এই নীতি বৈশ্বিক গাড়ির নকশাতেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন গত ২১ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, চীনের সঙ্গে সামরিক যোগাযোগের ঝুঁকি সম্পর্কে তিনি বাংলাদেশকে বোঝাবেন। তদুপরি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাংলাদেশ যাতে বাড়তি অস্ত্র ক্রয় করে এবং দুই দেশের মধ্যে সামরিক...
শেখ হাসিনা ও তাঁর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর প্রথম জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে ছাত্রদের আন্দোলন দমন করতে গিয়ে ব্যাপক সহিংসতার অভিযোগ নিয়ে দেশ ছাড়েন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সেই ঘটনার এক বছর পর এই নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা শুধু দেশের ভেতরেই নয়, নজর রাখছে