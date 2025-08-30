গাজীপুরের কালীগঞ্জে দুটি জীবন বীমা কোম্পানি শত শত গ্রাহকের পলিসির টাকা পরিশোধ না করে উধাও হয়ে গেছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। প্রতিষ্ঠান দুটি হল সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও ফারইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সানফ্লাওয়ার লাইফ কোম্পানি পিকআপ...
গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার সত্যতা পেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ সোমবার দুপুরে হাসপাতালটিতে অভিযান চালান দুদক কর্মকর্তারা। তাঁরা হাসপাতালে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সময়মতো কর্মস্থলে না আসা, টিকিটের অতিরিক্ত মূল্য আদায়, নষ্ট যন্ত্রপাতি, রোগীদের...
আবু জাফর শামসুদ্দীনের জন্ম ১৯১১ সালের ১২ মার্চ গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বাহাদুরসাদী ইউনিয়নের দক্ষিণবাগ গ্রামে। এক ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্ম নেওয়া এই কৃতী সন্তানের শিক্ষার সূচনা হয় স্থানীয় পাঠশালা ও মাদ্রাসায়।
ইউএনও জানান, পূর্বাচলের ২৪ ও ২৫ নম্বর সেক্টরের প্রায় ১৪৪ একর এলাকা শালকপিচসহ নানা প্রজাতির উদ্ভিদ থাকায় এবং প্রাণীর বিচরণের কারণে ‘বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা’ হিসেবে ঘোষিত। ২০১২ সালের বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইনের আওতায় সরকার এ এলাকায় সংরক্ষণের গেজেটও জারি করে।
গাজীপুরের কালীগঞ্জে গরুচোর সন্দেহে চার যুবককে আটক করে পিটুনি দিয়েছেন উত্তেজিত এলাকাবাসী। এতে এক যুবক নিহত ও তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার রামচন্দ্রপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে পাল্লা দিয়ে নয়াবাজারে গড়ে উঠেছে ৫০টিরও বেশি পুরনো আসবাবপত্রের দোকান। এখানে কী নেই! পুরনো দরজা, জানালা, চৌকাঠ, জানালার গ্রিল, চেয়ার, টেবিল, সিমেন্টের পাল্লা, এমনকি পুরনো টিন পর্যন্ত পাওয়া যায়। মূলত নতুন পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায়...
গাজীপুরের কালীগঞ্জে একসময়কার খরস্রোতা একটি গুরুত্বপূর্ণ খাল এখন দখল ও দূষণে মৃতপ্রায়। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে খনন হওয়া এই খালটি বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। শীতলক্ষ্যা নদী থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ ভাদার্ত্তি ও তুমলিয়া মিশনের পাশ ঘেঁষে বক্তারপুরের রাঙ্গামাটিয়া হয়ে বিল বেলাই পর্যন্ত বিস্তৃত খালটি
টঙ্গী-ঘোড়াশাল-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের গাজীপুরের কালীগঞ্জ বাইপাস মোড় যেন মৃত্যুফাঁদ। গোলচত্বর ও ট্রাফিক পুলিশের অনুপস্থিতিতে এই মোড়ে প্রতিদিনই ঘটছে ছোট-বড় দুর্ঘটনা; ঝরছে প্রাণ। সরু রাস্তা, যানবাহনের ব্যাপক চাপ ও বেপরোয়া গতি—সব মিলিয়ে আতঙ্কের আরেক নাম এই বাইপাস মোড়।
গাজীপুরের কালীগঞ্জে মাদ্রাসাছাত্রকে বস্তায় ভেতরে ভরে রেলিংবিহীন ছাদে ফেলে রেখে শাস্তি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক মাদ্রাসার শিক্ষকের বিরুদ্ধে। আজ শনিবার (২৮ জুন) সকালে উপজেলার বক্তারপুর ইউনিয়নের ফুলদী দাওদাপাড়া গ্রামের একটি মাদ্রাসায় এ ঘটনা ঘটে। পরে পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা মাদ্রাসায় গিয়ে ছাত্রটিকে
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে এক তরুণীর বিরুদ্ধে তার দুলাভাইকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। নিহত ব্যক্তির নাম দুলু মিয়া (৩৫)। রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ বৃহস্পতিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলার নাগরী ইউনিয়নের কুচলিবাড়ি এলাকায় অবস্থিত গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের মালিকানাধীন নিসর্গ নামের একটি রিসোর্টে দুটি পেট্রলবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় গতকাল বুধবার কালীগঞ্জ থানায় বিস্ফোরক আইনে একটি মামলা করা হয়েছে।
গাজীপুরের কালীগঞ্জে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এক ব্যক্তিকে হাতুড়িপেটা করে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ বুধবার সকালে পৌরসভার দুর্বাটি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তির নাম মো. ইসমাইল পালোয়ান (৪৬)। তিনি দুর্বাটির মৃত আলাল উদ্দিন পালোয়ানের ছেলে।
২ বছরের শিশু মাশরিফ বাড়ির উঠোনে একা খেলা করছিল। হঠাৎ করে একটি কুকুর এসে তাকে এলোপাতাড়ি কামড়াতে থাকে। পরে তার ডাক চিৎকারে স্বজনরা এসে উদ্ধার করলেও ততক্ষণে মাসরিফের শারীরিক অবস্থা হয়ে পড়ে আশঙ্কাজনক।
গাজীপুরের কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুতে কর্মরত কর্মীদের অদক্ষতা ও অবহেলার কারণে ঘরের চালের টিন বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়ে। বিষয়টি না জেনে টিনের চালে উঠে বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা যায় শামীম শেখ (১০) নামের এক শিশু। গত সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার জাংগালিয়া এলাকার শেখ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
গাজীপুরের কালীগঞ্জে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার উপজেলার ঘোড়াশাল সেতুর নিচ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন নরসিংদী রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল।
গাজীপুরের কালীগঞ্জে মসজিদ কমিটির সভাপতি বিএনপি নেতার ওপর দুই দফায় হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রথম দফায় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গেলে সেখানে ওই বিএনপি নেতা ও স্বজনদের ওপর দ্বিতীয় দফায় হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। এ ঘটনায় অন্তত ১০ জন আহত হন।
বাহাদুরসাদী ইউনিয়ন জামায়াতের সমাজকল্যাণ সম্পাদক মো. সুমন মিয়া বলেন, নিয়মিত মাহফিলের অংশ হিসেবে উপজেলার বাহাদুরসাদীর খলাপাড়ার খাজা মার্কেট এলাকায় ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। ইফতারের পূর্বমুহূর্তে স্থানীয় বিএনপি কর্মী আপেলের নেতৃত্বে ১০-১৫ জন এসে মাহফিলে বাধা দেন।