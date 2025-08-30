Ajker Patrika

কালীগঞ্জ (গাজীপুর)

কালীগঞ্জে গ্রাহকের টাকা মেরে অফিসে তালা ঝুলাল দুই ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি

গাজীপুরের কালীগঞ্জে দুটি জীবন বীমা কোম্পানি শত শত গ্রাহকের পলিসির টাকা পরিশোধ না করে উধাও হয়ে গেছে বলে অভিযোগ ওঠেছে। প্রতিষ্ঠান দুটি হল সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও ফারইস্ট ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। এর মধ্যে গতকাল মঙ্গলবার সানফ্লাওয়ার লাইফ কোম্পানি পিকআপ...

কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অনিয়মের সত্যতা পেল দুদক

আবু জাফর শামসুদ্দীনের ৩৭তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ

কালীগঞ্জে ‘বিশেষ জীববৈচিত্র্য এলাকা’ থেকে ১৫৫টি অবৈধ ঘর উচ্ছেদ

গাজীপুরে গরুচোর সন্দেহে ৪ যুবককে গণপিটুনি, নিহত ১

কালীগঞ্জের নয়াবাজার এখন পুরোনো আসবাবের প্রাণকেন্দ্র

কালীগঞ্জে মৃতপ্রায় খাল, জনদুর্ভোগ চরমে

কালীগঞ্জ বাইপাস মোড় ঘিরে স্থানীয়দের আতঙ্ক

শিশুকে বস্তায় ভরে ছাদে ফেলে রাখার অভিযোগ, মাদ্রাসাশিক্ষক আটক

শ্যালিকার বিরুদ্ধে দুলাভাইকে খুনের অভিযোগ

গাজীপুরে গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের রিসোর্টে পেট্রলবোমার বিস্ফোরণ, থানায় মামলা

গাজীপুরে জমিসংক্রান্ত বিরোধে হাতুড়িপেটা করে হত্যা

কালীগঞ্জে কুকুরের কামড়ে সাত দিনে শিশুসহ আহত ৩০, টিকার সংকট

বিদ্যুৎ কর্মীদের অবহেলায় শিশু মৃত্যুর অভিযোগ

ঘোড়াশাল সেতুর নিচে মিলল হাত-পা ভাঙা যুবকের লাশ

সুদের বিরুদ্ধে বয়ান নিয়ে উত্তেজনা, বিএনপি নেতাকে দুই দফা পেটালেন ছাত্রদল নেতা

গাজীপুরে জামায়াতের ইফতার মাহফিলে হামলার অভিযোগে বিএনপির বিরুদ্ধে মামলা

