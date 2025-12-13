ইনকিলাব-মঞ্চ

Ajker Patrika

হাদির ওপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ জানালেন রোকেয়া পদকজয়ীরা

‘বেগম রোকেয়া পদক ২০২৫’ জয়ীদের সংবর্ধনা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাদির ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার বন্ধ ঘোষণা

হাদিকে গুলির ঘটনায় সন্দেহভাজন ফয়সাল ওরফে দাউদ কে, মাস্ক পরা ব্যক্তিটিই কি তিনি

হাদির অবস্থা আশঙ্কাজনক, মস্তিষ্ক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত, ফুসফুসেও আঘাত: মেডিকেল বোর্ড

হাদির ওপর হামলায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায় জামায়াত

গণতন্ত্রের ‘টর্চ বেয়ারার’ তারেক রহমানের অপেক্ষায় বাংলাদেশ: আমীর খসরু

হাদির ওপর গুলির প্রতিবাদে গাইবান্ধায় বিএনপির বিক্ষোভ

হাদির ওপর হামলাকারীকে ধরিয়ে দিতে ৫০ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা

জুলাই অভ্যুত্থান নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্র রুখতে সর্বাত্মক ঐক্যের প্রতিশ্রুতি দলগুলোর

যমুনায় বৈঠক

ফ্যাসিবাদ-সন্ত্রাসবিরোধী জাতীয় ঐক্য দেখাতে চায় বিএনপি: সালাহউদ্দিন

আমরা প্রাইম টার্গেটকে খুঁজছি: ডিএমপি কমিশনার

ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে যাবে বিএনপি, সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি

ওসমান হাদির পরিবারের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ, সর্বোত্তম চিকিৎসার আশ্বাস

গুলিবিদ্ধ হওয়ার রাতেই হাদির গ্রামের বাড়িতে চুরি

এই হামলা বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর আঘাত: প্রধান উপদেষ্টা

আসিফ মাহমুদের র‍্যালি পরিণত হলো হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদ মিছিলে

