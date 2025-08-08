Ajker Patrika
ইউটিউব ভিডিও সঠিকভাবে ট্যাগ করবেন যেভাবে

এগুলোর মাধ্যমে ইউটিউব বুঝতে পারে ভিডিওটির বিষয়বস্তু কী। ছবি: সংগৃহীত
প্রতিদিন লাখ লাখ ভিডিও আপলোড হয় ইউটিউবে। এই বিপুল পরিমাণ ভিডিওর ভিড়ে আপনার তৈরি ভিডিওটি সঠিক দর্শকের কাছে পৌঁছানো নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তাই শুধু ভালো কনটেন্ট তৈরি করলেই হবে না, আপনাকে ভিউ বাড়ানোর বিভিন্ন কৌশলও জানতে হবে। আর সেই কৌশলগুলোর মধ্য অন্যতম হলো—সঠিকভাবে ভিডিওতে ট্যাগ ব্যবহার করা।

অনেকেই ভাবেন ট্যাগ শুধু সার্চ রেজাল্টে আসার জন্য। তবে এর প্রভাব আরও গভীর। এটি ইউটিউবের অ্যালগরিদমকে সাহায্য করে বুঝতে ভিডিওটি কী নিয়ে, কার জন্য এবং কোথায় এটি রিকমেন্ড করা উচিত।

ইউটিউব ট্যাগ ও হ্যাশট্যাগ কী

ট্যাগ হলো কিছু কিওয়ার্ড বা শব্দগুচ্ছ, যেগুলো আপনি ভিডিও আপলোড করার সময় নির্দিষ্ট করে দেন। এগুলোর মাধ্যমে ইউটিউব বুঝতে পারে ভিডিওটির বিষয়বস্তু কী এবং এটি কোন দর্শকের জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

ভিডিও আপলোড করার সময় নিচের ট্যাগ নামের একটি অপশন দেখতে পাবেন। সেই অপশনে যে ট্যাগগুলো যুক্ত করবেন, সেটা হলো আপনার ভিডিওর প্রধান ট্যাগ। এই ট্যাগগুলো ভিডিওর ভিউয়ারদের জন্য নয়, বরং ইউটিউব সার্চ অ্যালগরিদমের জন্য।

এদিকে হ্যাশট্যাগ হলো ভিডিওর ডেসক্রিপশন বা শিরোনামে ‘#’ চিহ্নের সঙ্গে দেওয়া শব্দ বা শব্দগুচ্ছ। ইউটিউবে হ্যাশট্যাগ ক্লিকযোগ্য হয় এবং ব্যবহারকারীরা হ্যাশট্যাগ ক্লিক করলে একই হ্যাশট্যাগযুক্ত ভিডিওগুলোর একটি পেজ দেখতে পারে। হ্যাশট্যাগ দিয়ে ইউটিউবের ভেতরে ট্রেন্ডিং বা সম্পর্কিত ভিডিও সহজে খোঁজা যায়।

ইউটিউব ট্যাগ যেভাবে কাজ করে

ট্যাগ মূলত ইউটিউবের সার্চ অ্যালগরিদম ও ভিডিও রিকমেন্ডেশন সিস্টেমকে সাহায্য করে। যদিও ইউটিউব এখন মূলত ভিডিওর শিরোনাম, বিবরণ এবং সাবটাইটেল বিশ্লেষণ করেই কনটেন্ট শনাক্ত করে। তারপরও ট্যাগগুলো অ্যালগরিদমকে অতিরিক্ত সংকেত দেয়।

ইউটিউব ভিডিওতে ট্যাগ যুক্ত করবেন যেভাবে

যদি আপনি আগে কখনো ভিডিওতে ট্যাগ দেননি, চিন্তার কোনো কারণ নেই—এটা খুবই সহজ। ইউটিউব স্টুডিওর মাধ্যমে ভিডিওতে ট্যাগ যুক্ত করার জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন—

১. ইউটিউব স্টুডিও খুলুন

আপনার ইউটিউব অ্যাকাউন্টে লগইন করুন এবং ওপরের ডান দিকে আপনার প্রোফাইল আইকনে ক্লিক করুন। এরপর ড্রপ-ডাউন মেনু থেকে ইউটিউব স্টুডিও নির্বাচন করুন।

২. ‘কনটেন্ট’ সেকশনে যান

ইউটিউব স্টুডিওয়ের ‍বাঁ পাশে থাকা সাইডবার থেকে কনটেন্ট অপশনে (প্লে আইকনের মতো একটি চিহ্ন) ক্লিক করুন। এখানে আপনার সব ভিডিও দেখতে পাবেন। নতুন ভিডিও আপলোড করতে চাইলে ওপরের ডান দিকে থাকা আপলোড ভিডিও বাটনে ক্লিক করে ভিডিওটি নির্বাচন করুন এবং আপলোডের ধাপগুলো অনুসরণ করুন।

৩. আপনার ভিডিও নির্বাচন করুন

আগে থেকেই আপলোড করা কোনো ভিডিও সম্পাদনা করতে চাইলে, কনটেন্ট তালিকা থেকে ভিডিওর থাম্বনেইল বা শিরোনামে ক্লিক করুন। (নতুন আপলোডের ক্ষেত্রে, আপলোডের সময়ই ভিডিওর বিস্তারিত তথ্য দেখানো হবে।)

৪. ভিডিওর বিস্তারিত তথ্য খুলুন

এখন আপনি ভিডিওর ডিটেইলস ট্যাবে থাকবেন। এখান থেকেই আপনি ভিডিওর শিরোনাম, বিবরণ এবং অন্যান্য সেটিংস পরিবর্তন করতে পারবেন। পেজটি নিচে স্ক্রল করুন, সেখানে আপনি ট্যাগস নামক একটি বিভাগ দেখতে পাবেন।

৫. ট্যাগ যুক্ত করুন

ট্যাগস বক্সে আপনার ভিডিও সম্পর্কে বর্ণনা করে এমন কিওয়ার্ড বা বাক্যাংশ লিখুন। প্রতিটি ট্যাগের পরে কি-বোর্ডের ‘এন্টার’ বাটন চাপুন বা কমা দিয়ে পৃথক করুন। লেখার সঙ্গে সঙ্গে ট্যাগগুলো ছোট ছোট বুদ্‌বুদের মতো রূপ নেবে।

৬. পরিবর্তনগুলো সেভ করুন

ট্যাগগুলো যুক্ত করার পর ডিটেইলস ট্যাবে থাকা অন্যান্য তথ্য, যেমন—শিরোনাম, বিবরণ ভালোভাবে পরীক্ষা করে নিন (যদি প্রয়োজন হয়, ইউটিউব টাইটেল জেনারেটরও ব্যবহার করতে পারেন)। ভিডিওটি আগেই আপলোড করা হয়ে থাকলে ‘সেভ’ বাটনে ক্লিক করুন অথবা নতুন ভিডিও আপলোড করলে নেক্সট বা পাবলিশ বাটনে ক্লিক করুন।

আর হ্যাশট্যাগের ক্ষেত্রে ভিডিও আপলোডের সময় ডেসক্রিপশন লেখার জায়গায় হ্যাশট্যাগ যুক্ত করতে পারবেন। এ ছাড়া ভিডিও আপলোডের পরও ডেসক্রিপশন এডিট করে হ্যাশট্যাগ যুক্ত করা যায়।

তথ্যপ্রযুক্তিইউটিউবারইউটিউবভিডিও
