Ajker Patrika
> প্রযুক্তি
> নো হাউ

টিকটকে ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
টিকটকের মোবাইল অ্যাপ থেকে ভিডিও শিডিউল করা যায় না। ছবি: সিনেট
টিকটকের মোবাইল অ্যাপ থেকে ভিডিও শিডিউল করা যায় না। ছবি: সিনেট

বর্তমান ডিজিটাল দুনিয়ায় কনটেন্ট মানে শুধু ভিডিও বানিয়ে পোস্ট করলেই হয় না, সময়, ধারাবাহিকতা ও স্ট্র্যাটেজি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। টিকটকের মতো দ্রুতগতিসম্পন্ন প্ল্যাটফর্মে কখন ভিডিও পোস্ট করা হচ্ছে, তা অনেক সময় ভিডিওর রিচ বা ভাইরাল হওয়ার সম্ভাবনায় বড় ভূমিকা রাখে। তবে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ম্যানুয়ালি ভিডিও পোস্ট করা অনেকের জন্যই সময়সাপেক্ষ, ঝামেলাপূর্ণ বা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, যাঁরা নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করেন।

এ সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হলো—ভিডিও শিডিউল। অর্থাৎ, আপনি চাইলে টিকটকে আগেই ভিডিও আপলোড করে রাখতে পারেন, যা নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পোস্ট হবে। এতে আপনি সময় বাঁচাতে পারবেন, কনটেন্ট প্ল্যানিং আরও গোছানো হবে এবং অ্যালগরিদমের জন্য আদর্শ সময়টাও কাজে লাগাতে পারবেন। ডেস্কটপের ব্রাউজার থেকে খুব সহজেই ভিডিও শিডিউল করা যায়।

এবার বাম পাশের ওপরের দিকে থাকা আপলোড বাটনে ক্লিন করুন। ছবি: সিনেট
এবার বাম পাশের ওপরের দিকে থাকা আপলোড বাটনে ক্লিন করুন। ছবি: সিনেট

ব্রাউজার থেকে টিকটকের ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে

১. আপনার ওয়েব ব্রাউজার থেকে আপনার টিকটক অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন।

২. এবার বাম পাশের ওপরের দিকে থাকা আপলোড বাটনে ক্লিন করুন।

৩. আপনার কাঙ্ক্ষিত ভিডিও আপলোড করুন। ভিডিও আপলোডের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য দিন। যেমন: হ্যাশট্যাগসহ ডেসক্রিপশন লিখুন, প্রয়োজনে কভার এডিট করুন এবং আপনার অডিয়েন্স নির্বাচন করুন।

৪. পেজের মাঝখানে থাকা শিডিউল অপশনটি নির্বাচন করুন। এখন আপনার পছন্দের তারিখ ও সময় নির্ধারণ করুন।

৫. এ পৃষ্ঠার নিচে থাকা লাল রঙের ‘শিডিউল’ বাটনে চাপ দিন।

এভাবে আপনার ভিডিওটি শিডিউল হয়ে যাবে।

এ পৃষ্ঠার নিচে থাকা লাল রঙের ‘শিডিউল’ বাটনে চাপ দিন। টিকটকের মোবাইল অ্যাপ থেকে ভিডিও শিডিউল করা যায় না। ছবি: সিনেট
এ পৃষ্ঠার নিচে থাকা লাল রঙের ‘শিডিউল’ বাটনে চাপ দিন। টিকটকের মোবাইল অ্যাপ থেকে ভিডিও শিডিউল করা যায় না। ছবি: সিনেট

টিকটকের ভিডিও শিডিউলের সীমাবদ্ধতা

  • টিকটকের মোবাইল অ্যাপ থেকে ভিডিও শিডিউল করা যায় না।
  • সর্বোচ্চ ১০ দিন আগে টিকটকে ভিডিও শিডিউল করা যায়।
  • শিডিউল ফিচারটি শুধু ক্রিয়েটর ও বিজনেস অ্যাকাউন্টে ব্যবহার করা যায়।

এ ছাড়া একবার শিডিউল বোতামে ক্লিক করে ভিডিও শিডিউল করার পর সেটি আর এডিট করা যাবে না। যদি কোনো পরিবর্তন করতে হয়, তাহলে শিডিউল করা ভিডিওটি মুছে ফেলতে হবে এবং নতুনভাবে এডিট করে আবার ভিডিও আপলোড ও শিডিউল করতে হবে।

বিষয়:

টিকটকতথ্যপ্রযুক্তিভিডিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

আসামে ‘দেখামাত্র গুলির নির্দেশ’ বহাল থাকবে দুর্গাপূজা পর্যন্ত

ভিকারুননিসায় হিজাব বিতর্ক: বরখাস্ত শিক্ষককে পুনর্বহালের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

জম্মু-কাশ্মীরে ধ্বংস করা হলো ৪৪ হাজার কেজি রসগোল্লা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

সেজ ভাইয়ের চোখ উপড়ে ফেললেন অপর দুই ভাই, বাবাসহ আসামি ৮

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ধার শোধ না করায় অতিরিক্ত এসপিকে তিরস্কার

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

ফজলুর রহমানের পদ ৩ মাসের জন্য স্থগিত করল বিএনপি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

৪ বার কল দিয়েছেন ট্রাম্প, ধরেননি মোদি

সম্পর্কিত

এনভিডিয়ার রেকর্ড ৪,৬৭০ কোটি ডলার আয়, চীনে বিক্রি নিয়ে জটিলতা

এনভিডিয়ার রেকর্ড ৪,৬৭০ কোটি ডলার আয়, চীনে বিক্রি নিয়ে জটিলতা

টিকটকে ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে

টিকটকে ভিডিও শিডিউল করবেন যেভাবে

ফটোশপের প্রতিদ্বন্দ্বী এআই এডিটিং মডেল আনল গুগল

ফটোশপের প্রতিদ্বন্দ্বী এআই এডিটিং মডেল আনল গুগল

শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করল দক্ষিণ কোরিয়া

শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করল দক্ষিণ কোরিয়া