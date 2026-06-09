অ্যান্ড্রয়েডের নতুন নিরাপত্তা ফিচার

আসন্ন অ্যান্ড্রয়েড ১৭ আপডেটে কিছু নতুন শক্তিশালী নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। সেগুলো ব্যবহারকারীদের স্ক্যাম, চুরি, ম্যালওয়্যার এবং পরবর্তী প্রজন্মের সাইবার আক্রমণ থেকে রক্ষায় ডিজাইন করা হয়েছে। অফিশিয়াল অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপার ডকুমেন্টেশন এবং গুগলের ঘোষণা অনুসারে, এই পরিবর্তনগুলো একটি ‘এআই-চালিত, সক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা’র দিকে যাত্রার সূচনা করে। বেশির ভাগ ফিচারই অ্যান্ড্রয়েড ১৭-এর সঙ্গে মুক্তি পাবে।
এসব ফিচার ছাড়া ওএস ভেরিফিকেশন, নতুন কন্ট্যাক্ট পিকার, সাময়িক লোকেশন শেয়ারিংয়ের মতো বেশ কিছু ফিচার যুক্ত হবে অ্যান্ড্রয়েড ১৭-এ।
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