Ajker Patrika
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বমি ও ব্যথার সঙ্গে লড়েও শেষ রক্ষা হলো না জোকোভিচের

ক্রীড়া ডেস্ক    
বমি ও ব্যথার সঙ্গে লড়েও শেষ রক্ষা হলো না জোকোভিচের
প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিলেন সার্বিয়ান তারকা। ছবি: সংগৃহীত

ইউএস ওপেনে বড় অঘটনের শিকার হলেন নোভাক জোকোভিচ। শারীরিক অসুস্থতা, বমি ও তীব্র ব্যথার সঙ্গে লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার মারিয়ানো নাভোনের কাছে হেরে প্রথম রাউন্ড থেকেই বিদায় নিয়েছেন ২৪ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী এই সার্বিয়ান তারকা।

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে ৪ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের লড়াইয়ে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ৪৯ নম্বরে থাকা নাভোনে ৭-৬(৫), ৫-৭, ৪-৬, ৬-২, ৬-১ গেমে হারিয়েছেন পাঁচ নম্বরে থাকা জোকোভিচকে।

ম্যাচের শুরুটা অবশ্য জোকোভিচের পক্ষেই ছিল। প্রথম সেটে ৩-০ এবং পরে ৪-১ গেমে এগিয়ে যান তিনি। কিন্তু এরপরই শারীরিক অস্বস্তি বাড়তে থাকে। ম্যাচে একাধিকবার বমি করেন জোকোভিচ। চতুর্থ সেট হারার পর মেডিকেল টাইমআউট নিয়ে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছ থেকে চিকিৎসাও নেন তিনি। পঞ্চম সেটে নাভোনে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেলে ব্যথায় চোখের পানি ধরে রাখতেও দেখা যায় জোকোভিচকে।

ম্যাচে মোট ৭০টি আনফোর্সড এরর করেন জোকোভিচ। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত শরীরে আর লড়াই চালিয়ে যেতে পারেননি তিনি। তাঁর দুর্বল রিটার্ন কাজে লাগিয়ে ম্যাচের ইতি টানেন নাভোনে।

হারের পর নিজের শারীরিক সমস্যার কথা অকপটে জানিয়েছেন জোকোভিচ। চলতি বছর প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই বমি ও বমি বমি ভাবের সমস্যায় ভুগছেন বলে জানান তিনি। জোকোভিচ বলেন, ‘কোর্টে আমার যে খুব খারাপ লাগছিল, সেটা স্পষ্টই ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এ বছর প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই আমি যে সমস্যার সঙ্গে লড়ছি, তা হলো বমি ও বমি বমি ভাব। এ দিক থেকে এটি গুরুতর সমস্যা। এরপর ধীরে ধীরে পুরো শরীর ভেঙে পড়তে শুরু করে—মূলত পেশিতে টান ও ব্যথা হয়। শেষ পর্যন্ত আমার পিঠ ও কাঁধ আর নিতে পারেনি, তাই ম্যাচটা শেষ করতে পারিনি।’

চতুর্থ গেম থেকেই সমস্যায় ভুগছিলেন বলেও জানালেন জোকোভিচ, ‘চতুর্থ সেটে আমি ব্রেকের লিড পেয়েছিলাম, কিন্তু চতুর্থ গেম থেকেই পুরো ম্যাচজুড়ে আমি ভুগেছি। আবারও বলছি, তার জয়কে কোনোভাবেই খাটো করতে চাই না। তাকে অভিনন্দন। সে ভালো ছেলে, লড়াকু। কিন্তু আমি ম্যাচটা উপভোগ করিনি।’

এই হার জোকোভিচের জন্য আরও বড় ধাক্কা। ২০০৬ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পর এই প্রথম কোনো গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে হারলেন তিনি। ইউএস ওপেনে এর আগে ১৯ বার অংশ নিয়ে প্রথম রাউন্ডে কখনোই বিদায় নেননি। নিউইয়র্কে প্রথম দুই রাউন্ডে তার রেকর্ড ছিল ৩৭-০।

জোকোভিচের ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অপেক্ষাও তাই আরও দীর্ঘ হলো। তবে অতীতের অর্জন নিয়ে না ভেবে আপাতত নিজের শরীর সামলাতেই মনোযোগ দিতে চান তিনি, ‘আমার অতীতের সব অর্জন নিয়ে আমি খুবই গর্বিত। কিন্তু বর্তমান তো বর্তমানই। এইমাত্র কোর্ট থেকে বেরিয়েছি এবং এখনো শরীরটা সামলানোর চেষ্টা করছি।’

জোকোভিচ আরও বলেন, ‘এই মুহূর্তে আমি এত গভীরে যাচ্ছি না। আমি শুধু যা ঘটছে, সেটা সামলানোর চেষ্টা করছি এবং এভাবে কতদূর যেতে পারি, সেটাই দেখছি।’

বিষয়:

খেলানোভাক জোকোভিচটেনিস
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