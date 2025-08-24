Ajker Patrika
> খেলা
> অন্য খেলা

৪০ মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন ইমরানুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সামার অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানব হয়েছেন ইমরানুর। ফাইল ছবি
সামার অ্যাথলেটিকসে দ্রুততম মানব হয়েছেন ইমরানুর। ফাইল ছবি

চোট থেকে লম্বা সময় পর ট্র্যাকে ফিরেছিলেন ইমরানুর রহমান। সামার অ্যাথলেটিকসে পরশু পুনরুদ্ধার করেন দ্রুততম মানবের মুকুট। আজ ২০০ মিটার স্প্রিন্টে তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা ছিল নৌবাহিনীর। কিন্তু ৪০ মিনিট দৌড়ানোর পরই ট্র্যাকে পড়ে যান লন্ডন প্রবাসী এই অ্যাথলেট। মাঠে প্রাথমিক শুশ্রূষার পর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে।

ইমরানুর পড়ে যাওয়ার পর ২০০ মিটারে সোনা জেতেন সেনাবাহিনীর তারেক রহমান। ২২.০৪ সেকেন্ড সময় নেন তিনি। একই দলের আব্দুল মোতালেব ২২.১৩ সেকেন্ড নিয়ে দ্বিতীয় ও বিমান বাহিনীর নাঈম ইসলাম ২২.২৭ সেকেন্ড নিয়ে হয়েছেন তৃতীয়।

ইমরানুর পড়ে যাওয়াতে স্বর্ণ জিততে পেরেছেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে আত্মবিশ্বাসী তারেক রহমান বলেন, ‘ইমরান ভাই থাকলে হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতো। তবে স্বর্ণ আমিই জিততাম।’

১০.৬৪ সেকেন্ড নিয়ে ১০০ মিটার স্প্রিন্ট জেতেন ইমরানুর। মেয়েদের ২০০ মিটার স্প্রিন্টে অংশ নেননি দ্রুততম মানবী সুমাইয়া দেওয়ান। তা সত্ত্বেও সোনা জিততে পারেননি শিরিন আক্তার দ্বিতীয় হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে তাঁকে। সোনা জিততে শারিফা সময় নিয়েছেন ২৫.২৪ সেকেন্ড। সেখানে শিরিন সময় নেন ২৫.২৭ সেকেন্ড। ২৫.৮৭ সেকেন্ড সময় নিয়ে তৃতীয় বিকেএসপির মিম আক্তার।

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাঅ্যাথলেটিকস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএসএফের হাতে আটক বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় মিলেছে

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকালে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তাকে আটকের দাবি বিএসএফের

মালয়েশিয়ায় স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ১৪ হাজার টাকা

অমীমাংসিত বিষয় সমাধানে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করল সরকার

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

অনুপ্রবেশকালে আটক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তার পরিচয় প্রকাশ করছে না ভারত

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কাইরান কাজীর বিষয়ে ইলন মাস্কের মন্তব্যে বিস্ময়

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

নবীজির চোখে যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

যুক্তরাষ্ট্রের কৌশল বোঝার ভুলের খেসারত দিচ্ছে ভারত

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

বুড়িগঙ্গা থেকে তরুণ-তরুণীর হাত বাঁধা লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

উন্মোচিত হলো এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দলের জার্সি

উন্মোচিত হলো এশিয়া কাপের বাংলাদেশ দলের জার্সি

জয়ে ফিরল বাংলাদেশ

জয়ে ফিরল বাংলাদেশ

৪০ মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন ইমরানুর

৪০ মিটার দৌড়েই পড়ে গেলেন ইমরানুর

‘ফতুল্লা মাঠটা দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল’

‘ফতুল্লা মাঠটা দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল’