আফগানদের কাছে হারের পর কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

আফগানিস্তানের কাছে যুব বিশ্বকাপে আগের ম্যাচে ১৩৮ রানে হেরেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। আজ উইন্ডিজ খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। ছবি: ক্রিকইনফো

এই জয় তো এই হার—২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যাত্রাটা চলছে এভাবেই। উইন্ডহোকে ১৫ জানুয়ারি তানজানিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল উইন্ডিজ। একই মাঠে ১৮ জানুয়ারি আফগানিস্তানের কাছে ১৩৮ রানে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে উইন্ডিজ। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় উইন্ডহোকে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ

দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

এসএ২০

পার্ল রয়্যালস-জোবার্গ সুপার কিংস

রাত ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

নারী প্রিমিয়ার লিগ

গুজরাট-ইউপি ওয়ারিয়র্স

রাত ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

টেনিস খেলা সরাসরি

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

সকাল ৬টা

সরাসরি

সনি টেন ২ ও ৫

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
