আফগানদের কাছে হারের পর কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

এই জয় তো এই হার—২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের যাত্রাটা চলছে এভাবেই। উইন্ডহোকে ১৫ জানুয়ারি তানজানিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল উইন্ডিজ। একই মাঠে ১৮ জানুয়ারি আফগানিস্তানের কাছে ১৩৮ রানে হেরেছে ক্যারিবীয়রা। আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নামবে উইন্ডিজ। বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টায় উইন্ডহোকে শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের ম্যাচ। দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ টোয়েন্টি টুর্নামেন্টেরও ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
এসএ২০
পার্ল রয়্যালস-জোবার্গ সুপার কিংস
রাত ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী প্রিমিয়ার লিগ
গুজরাট-ইউপি ওয়ারিয়র্স
রাত ৮টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
টেনিস খেলা সরাসরি
অস্ট্রেলিয়ান ওপেন
সকাল ৬টা
সরাসরি
সনি টেন ২ ও ৫
