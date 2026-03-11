Ajker Patrika
ফুটবল

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৫০
বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ দেখবেন কীভাবে
দুপুরে মাঠে নামছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। ফাইল ছবি

৩ ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামছে বাংলাদেশ। মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে স্থানীয় সময় বেলা ২টা ১৫ মিনিটে। দুই দলের প্রথম ওয়ানডে সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস। এ ছাড়া ফুটবলেও আজকের দিনটি ভীষণ ব্যস্ত যাবে। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে মাঠে গড়াবে বেশ কিছু ম্যাচ। মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ, পিএসজি, চেলসি, লেভারকুসেন, আর্সেনাল, চেলসির মতো ইউরোপের সেরা দলগুলো। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

বাংলাদেশ-পাকিস্তান

প্রথম ওয়ানডে

সরাসরি, বেলা ২টা ১৫

টি স্পোর্টস

ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ

লেভারকুসেন-আর্সেনাল

সরাসরি, রাত ১১টা ৪৫

সনি টেন ২

বোডো-স্পোর্টিং সিপি

সরাসরি, রাত ২টা

সনি টেন ৫

পিএসজি-চেলসি

সরাসরি, রাত ২টা

সনি টেন ১

রিয়াল-ম্যানসিটি

সরাসরি, রাত ২টা

সনি টেন ২ ও ৩

বিষয়:

খেলাফুটবলবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

ইরানের স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধের দুর্বলতা ও দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধের শক্তিমত্তা

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জুলাই সনদ আদেশ ম্যাসকুলিন না ফেমিনিন জেন্ডার, আমি জানি না: সালাহউদ্দিন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

সম্পর্কিত

নিউক্যাসলের সঙ্গে ড্র করেও খুশি বার্সা কোচ

নিউক্যাসলের সঙ্গে ড্র করেও খুশি বার্সা কোচ

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচ দেখবেন কীভাবে

বিশ্বকাপ-ভাবনায় রেখে শুরু পাকিস্তান সিরিজ

বিশ্বকাপ-ভাবনায় রেখে শুরু পাকিস্তান সিরিজ

ভারতে আটকা পড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য আইসিসির বিশেষ ব্যবস্থা

ভারতে আটকা পড়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ-দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য আইসিসির বিশেষ ব্যবস্থা