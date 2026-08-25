ভারতের রান পাহাড়ের পেছনে ছুটছে শ্রীলঙ্কা

কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে দাপট দেখিয়ে খেলছে ভারত। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৯ উইকেটে ৫০৩ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছে। লঙ্কানরাও তাদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে রয়েছে চাপে। আজ তৃতীয় দিনের লাঞ্চ বিরতির আগে ৩২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩০ রান করেছে শ্রীলঙ্কা। পাসিন্দু সূর্যবান্দারা ৬৫ রানে অপরাজিত। অধিনায়ক ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ৪ রানে ব্যাটিং করছেন।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
কলম্বো টেস্ট
শ্রীলঙ্কা-ভারত
তৃতীয় দিন
সকাল ১০ টা
সরাসরি
সনি টেন ১
সিপিএল
অ্যান্টিগা–বার্বাডোজ
আগামীকাল ভোর ৫টা
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ফুটবল খেলা সরাসরি
চ্যাম্পিয়নস লিগ
প্লে অফ
লাস্ক–সেল্টিক
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
বোডো–এনেসে
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ৫
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