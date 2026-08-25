Ajker Patrika
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ভারতের রান পাহাড়ের পেছনে ছুটছে শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
ভারতের রান পাহাড়ের পেছনে ছুটছে শ্রীলঙ্কা
রানের জন্য ছুটছেন শ্রীলঙ্কার দুই ব্যাটার। ছবি: ক্রিকইনফো

কলম্বোর সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাবে (এসএসসি) সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে দাপট দেখিয়ে খেলছে ভারত। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে ৯ উইকেটে ৫০৩ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছে। লঙ্কানরাও তাদের প্রথম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে রয়েছে চাপে। আজ তৃতীয় দিনের লাঞ্চ বিরতির আগে ৩২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩০ রান করেছে শ্রীলঙ্কা। পাসিন্দু সূর্যবান্দারা ৬৫ রানে অপরাজিত। অধিনায়ক ধনাঞ্জয়া ডি সিলভা ৪ রানে ব্যাটিং করছেন।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

কলম্বো টেস্ট

শ্রীলঙ্কা-ভারত

তৃতীয় দিন

সকাল ১০ টা

সরাসরি

সনি টেন ১

সিপিএল

অ্যান্টিগা–বার্বাডোজ

আগামীকাল ভোর ৫টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

ফুটবল খেলা সরাসরি

চ্যাম্পিয়নস লিগ

প্লে অফ

লাস্ক–সেল্টিক

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ২

বোডো–এনেসে

রাত ১টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

বিষয়:

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