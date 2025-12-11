‘সারা জীবনই আফসোসটা থেকে যাবে’

আবারও আকবর আলীর মুখে শিরোপার হাসি। ২০২০ যুব বিশ্বকাপজয়ী এই অধিনায়ক ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। এনসিএল টি-টোয়েন্টির পর তাঁর নেতৃত্বে রংপুর জিতেছে জাতীয় লিগের শিরোপাও। পরশু শিরোপা জিতে ফোনে যে প্রতিক্রিয়া জানালেন, সেটি সাক্ষাৎকারে রূপ নিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন রানা আব্বাস।
রানা আব্বাস, ঢাকা
প্রশ্ন: ডাবল জেতার অনুভূতি কী?
আকবর আলী: আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।
প্রশ্ন: জাতীয় লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে হেরে যাওয়ায় রংপুরকে শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো কীভাবে?
আকবর: শুধু এই ছয় নম্বর ম্যাচটা হারায় আমরা একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। এ ছাড়া আমরা এক নম্বরেই ছিলাম প্রায় পুরো লিগে। এমনকি যখন পাঁচ নম্বর রাউন্ড শুরু করি, তখনো এক নম্বরে ছিলাম। ছয় নম্বর রাউন্ডে আমরা হেরে গিয়ে একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সিলেট জিতে গেলে তো হতো না। সিলেটের আর ময়মনসিংহের নেতিবাচক ফল দরকার ছিল আমাদের জন্য।
প্রশ্ন: এনসিএল টি-টোয়েন্টি যখন শেষ করলেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে। তখন আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পরবর্তী লক্ষ্য লাল বলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া। লক্ষ্য পূরণ হলো।
আকবর: চ্যাম্পিয়নশিপের তো একটা লক্ষ্য থাকেই। সাধারণত ম্যাচ জেতা গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন আপনি বেশি ম্যাচ জিতবেন, সাধারণত যেটা হয় যে চার দিনের যখন ছয়—এবারই তো প্রথম সাত রাউন্ডের ম্যাচ খেলছি। সাধারণত আগে ছয় রাউন্ডের খেলা হতো। তো ছয় রাউন্ডে যেটা হয় যে আপনি তিনটা ম্যাচ জিতলে আর একটা-দুইটা ড্র করলে, একটা যদি হেরেও যাই, তা-ও দেখা যায়, চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে যায়। এবার যেহেতু সাত রাউন্ড ছিল, আমরা আশা করেছিলাম, দল চারটা ম্যাচ জিতবে, তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে। তো চারটা হয়নি, তিনটা হয়েছে। বাকি সব কটি ড্র ছিল, একটা হার ছিল। এভাবে আসলে হয়ে গেছে।
প্রশ্ন: ঠিক, জয় যত বেশি, তার ঘরে ট্রফি আসার সম্ভাবনা বেশি।
আকবর: স্বাভাবিক। কারণ, আপনার ড্রয়ে হচ্ছে ২ পয়েন্ট; আর জিতলে ৮ পয়েন্ট। এটা অনেক বড় কিছু। কোনো দল চারটা ম্যাচ ড্র করল আর একটা দল তিন ম্যাচ হেরে একটা জিতল, শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট একই। লাল বলের ক্রিকেটে জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে উইকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: এ কারণে সিলেট পাঁচ ড্র, দুই জয়, কোনো হার নেই; তবু চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না।
আকবর: এ রকম আমাদেরও একবার হয়েছিল। ২০২৩ সালে সম্ভবত। যে আমরা দুটি ম্যাচ জিতেছিলাম, চারটি ড্র করেছিলাম। একটা ম্যাচও হারিনি। অপরাজিত ছিলাম। কিন্তু তারপরও আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। ঢাকা বিভাগ ৩ ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। ৩ ম্যাচ জিতেছিল। তারা মনে হয় একটা না, দুইটা হার ছিল। তারপরও ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিল।
প্রশ্ন: তার মানে, লাল বলে ফলটা খুব জরুরি।
আকবর: অবশ্যই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় রংপুরের কেউ নেই। তবু আপনাদের চ্যাম্পিয়ন হতে সমস্যা হয়নি।
আকবর: (হাসি) এর কারণ হলো, যখন যার প্রয়োজন ছিল, সে পারফর্ম করেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হলে ভালো লাগত রংপুর বিভাগ থেকে। তখন আরও দাপট দেখিয়ে জিততে পারতাম। কিন্তু আসলে, ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্স ছিল আমাদের অনেকের।
প্রশ্ন: ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্সের কথা বললে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর কথা আসবে।
আকবর: আমার মনে হয়, পুরো টুর্নামেন্টের সেরা বোলার ছিল সে। সাধারণত আমি তার ভক্ত। কারণ, সে যদি ফর্মে থাকে, ফিট থাকে—বাংলাদেশে অন্যতম সেরা বোলার।
প্রশ্ন: মুগ্ধর কোন দিকটা আপনার বেশি ভালো লাগে?
আকবর: সে অনেকটাই স্বাভাবিক। যা চায়, সেটা আসলে করতে পারে। সে যদি চায় ইন সুইং করাবে, ইন সুইং করাতে পারে। আউট সুইং করাতে চাইলে তা-ও পারে। আল্লাহর রহমতে অনেক স্বাভাবিক প্রতিভা। বিকেএসপিতে আমরা একসঙ্গে ছিলাম অনেক দিন। তাকে যেটা দেখেছি, অনেক পেসার যেমন এক সপ্তাহ, এক মাস অনুশীলন করে যেটা করতে পারে না, মুগ্ধ এক দিনের অনুশীলনেই সেটা করতে পারে।
প্রশ্ন: শিরোপার ডাবল তো হলো। কিন্তু একটা আফসোস কি থেকে গেল নাকি যে কাতারে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ জিততে পারলেই এ বছর ট্রেবল জেতার একটা সুযোগ ছিল আপনার?
আকবর: সেই আফসোস আছে। এখনো আছে। মনে হয়, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের এটা সারা জীবন থাকবে। যতবার এটার কথা মনে করাবেন, এই যে এখন মনে করালেন, এখন আবার আফসোস হচ্ছে। যখন কোনো কিছু জেতেন, সেটার ভালো মুহূর্তগুলো আপনার সব সময় মনে থাকে এবং যতবার আপনি সেটা শোনেন, সেটার ছবি দেখেন, উৎফুল্ল থাকেন। একইভাবে যেমন কোনো একটা খারাপ বিষয়, সেটার স্মৃতি সব সময় থাকবে।
প্রশ্ন: ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পরিবর্তনটা কেমন দেখছেন?
আকবর: আমার অভিষেকের পর থেকে দেখছি, সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট হয়েছে এবার। যদি টেকনিক্যালি দেখেন, শেষ রাউন্ডে পাঁচ দলেরই সুযোগ ছিল চ্যাম্পিয়নশিপের। তো এ রকম প্রতিযোগিতা আগে কখনোই দেখিনি। একটু উনিশ-বিশ হলে যারা পাঁচ নম্বরে ছিল, সম্ভবত চট্টগ্রাম বা বরিশাল, তারাও চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারত। ভালো প্রতিযোগিতা ছিল এবার।
প্রশ্ন: উইকেট, সুযোগ-সুবিধা—সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কী ধরনের পরিবর্তন দেখছেন?
আকবর: সুযোগ-সুবিধার কথা যদি বলেন, ভেন্যুতে খুবই ভালো পেয়েছি। হয়তোবা কক্সবাজারে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু সিলেট, বগুড়া, রাজশাহী খুবই ভালো ছিল। যদিও রাজশাহীতে এ বছর খেলিনি। যতটুকু শুনছি, খুবই ভালো ছিল। তবে সবাই জানি, বাংলাদেশের অন্যতম সেরা উইকেট বগুড়ায়।
প্রশ্ন: বিপিএল সামনে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ট্রেবল জেতার সুযোগ নিশ্চয় আছে?
আকবর: ইনশা আল্লাহ, চেষ্টা করব। সেটা নির্ভর করছে আমরা দল (রাজশাহী) হিসেবে কীভাবে খেলতে পারছি।
প্রশ্ন: ডাবল জেতার অনুভূতি কী?
আকবর আলী: আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।
প্রশ্ন: জাতীয় লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে হেরে যাওয়ায় রংপুরকে শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো কীভাবে?
আকবর: শুধু এই ছয় নম্বর ম্যাচটা হারায় আমরা একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। এ ছাড়া আমরা এক নম্বরেই ছিলাম প্রায় পুরো লিগে। এমনকি যখন পাঁচ নম্বর রাউন্ড শুরু করি, তখনো এক নম্বরে ছিলাম। ছয় নম্বর রাউন্ডে আমরা হেরে গিয়ে একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সিলেট জিতে গেলে তো হতো না। সিলেটের আর ময়মনসিংহের নেতিবাচক ফল দরকার ছিল আমাদের জন্য।
প্রশ্ন: এনসিএল টি-টোয়েন্টি যখন শেষ করলেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে। তখন আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পরবর্তী লক্ষ্য লাল বলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া। লক্ষ্য পূরণ হলো।
আকবর: চ্যাম্পিয়নশিপের তো একটা লক্ষ্য থাকেই। সাধারণত ম্যাচ জেতা গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন আপনি বেশি ম্যাচ জিতবেন, সাধারণত যেটা হয় যে চার দিনের যখন ছয়—এবারই তো প্রথম সাত রাউন্ডের ম্যাচ খেলছি। সাধারণত আগে ছয় রাউন্ডের খেলা হতো। তো ছয় রাউন্ডে যেটা হয় যে আপনি তিনটা ম্যাচ জিতলে আর একটা-দুইটা ড্র করলে, একটা যদি হেরেও যাই, তা-ও দেখা যায়, চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে যায়। এবার যেহেতু সাত রাউন্ড ছিল, আমরা আশা করেছিলাম, দল চারটা ম্যাচ জিতবে, তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে। তো চারটা হয়নি, তিনটা হয়েছে। বাকি সব কটি ড্র ছিল, একটা হার ছিল। এভাবে আসলে হয়ে গেছে।
প্রশ্ন: ঠিক, জয় যত বেশি, তার ঘরে ট্রফি আসার সম্ভাবনা বেশি।
আকবর: স্বাভাবিক। কারণ, আপনার ড্রয়ে হচ্ছে ২ পয়েন্ট; আর জিতলে ৮ পয়েন্ট। এটা অনেক বড় কিছু। কোনো দল চারটা ম্যাচ ড্র করল আর একটা দল তিন ম্যাচ হেরে একটা জিতল, শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট একই। লাল বলের ক্রিকেটে জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে উইকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: এ কারণে সিলেট পাঁচ ড্র, দুই জয়, কোনো হার নেই; তবু চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না।
আকবর: এ রকম আমাদেরও একবার হয়েছিল। ২০২৩ সালে সম্ভবত। যে আমরা দুটি ম্যাচ জিতেছিলাম, চারটি ড্র করেছিলাম। একটা ম্যাচও হারিনি। অপরাজিত ছিলাম। কিন্তু তারপরও আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। ঢাকা বিভাগ ৩ ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। ৩ ম্যাচ জিতেছিল। তারা মনে হয় একটা না, দুইটা হার ছিল। তারপরও ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিল।
প্রশ্ন: তার মানে, লাল বলে ফলটা খুব জরুরি।
আকবর: অবশ্যই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় রংপুরের কেউ নেই। তবু আপনাদের চ্যাম্পিয়ন হতে সমস্যা হয়নি।
আকবর: (হাসি) এর কারণ হলো, যখন যার প্রয়োজন ছিল, সে পারফর্ম করেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হলে ভালো লাগত রংপুর বিভাগ থেকে। তখন আরও দাপট দেখিয়ে জিততে পারতাম। কিন্তু আসলে, ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্স ছিল আমাদের অনেকের।
প্রশ্ন: ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্সের কথা বললে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর কথা আসবে।
আকবর: আমার মনে হয়, পুরো টুর্নামেন্টের সেরা বোলার ছিল সে। সাধারণত আমি তার ভক্ত। কারণ, সে যদি ফর্মে থাকে, ফিট থাকে—বাংলাদেশে অন্যতম সেরা বোলার।
প্রশ্ন: মুগ্ধর কোন দিকটা আপনার বেশি ভালো লাগে?
আকবর: সে অনেকটাই স্বাভাবিক। যা চায়, সেটা আসলে করতে পারে। সে যদি চায় ইন সুইং করাবে, ইন সুইং করাতে পারে। আউট সুইং করাতে চাইলে তা-ও পারে। আল্লাহর রহমতে অনেক স্বাভাবিক প্রতিভা। বিকেএসপিতে আমরা একসঙ্গে ছিলাম অনেক দিন। তাকে যেটা দেখেছি, অনেক পেসার যেমন এক সপ্তাহ, এক মাস অনুশীলন করে যেটা করতে পারে না, মুগ্ধ এক দিনের অনুশীলনেই সেটা করতে পারে।
প্রশ্ন: শিরোপার ডাবল তো হলো। কিন্তু একটা আফসোস কি থেকে গেল নাকি যে কাতারে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ জিততে পারলেই এ বছর ট্রেবল জেতার একটা সুযোগ ছিল আপনার?
আকবর: সেই আফসোস আছে। এখনো আছে। মনে হয়, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের এটা সারা জীবন থাকবে। যতবার এটার কথা মনে করাবেন, এই যে এখন মনে করালেন, এখন আবার আফসোস হচ্ছে। যখন কোনো কিছু জেতেন, সেটার ভালো মুহূর্তগুলো আপনার সব সময় মনে থাকে এবং যতবার আপনি সেটা শোনেন, সেটার ছবি দেখেন, উৎফুল্ল থাকেন। একইভাবে যেমন কোনো একটা খারাপ বিষয়, সেটার স্মৃতি সব সময় থাকবে।
প্রশ্ন: ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পরিবর্তনটা কেমন দেখছেন?
আকবর: আমার অভিষেকের পর থেকে দেখছি, সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট হয়েছে এবার। যদি টেকনিক্যালি দেখেন, শেষ রাউন্ডে পাঁচ দলেরই সুযোগ ছিল চ্যাম্পিয়নশিপের। তো এ রকম প্রতিযোগিতা আগে কখনোই দেখিনি। একটু উনিশ-বিশ হলে যারা পাঁচ নম্বরে ছিল, সম্ভবত চট্টগ্রাম বা বরিশাল, তারাও চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারত। ভালো প্রতিযোগিতা ছিল এবার।
প্রশ্ন: উইকেট, সুযোগ-সুবিধা—সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কী ধরনের পরিবর্তন দেখছেন?
আকবর: সুযোগ-সুবিধার কথা যদি বলেন, ভেন্যুতে খুবই ভালো পেয়েছি। হয়তোবা কক্সবাজারে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু সিলেট, বগুড়া, রাজশাহী খুবই ভালো ছিল। যদিও রাজশাহীতে এ বছর খেলিনি। যতটুকু শুনছি, খুবই ভালো ছিল। তবে সবাই জানি, বাংলাদেশের অন্যতম সেরা উইকেট বগুড়ায়।
প্রশ্ন: বিপিএল সামনে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ট্রেবল জেতার সুযোগ নিশ্চয় আছে?
আকবর: ইনশা আল্লাহ, চেষ্টা করব। সেটা নির্ভর করছে আমরা দল (রাজশাহী) হিসেবে কীভাবে খেলতে পারছি।
আবারও আকবর আলীর মুখে শিরোপার হাসি। ২০২০ যুব বিশ্বকাপজয়ী এই অধিনায়ক ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। এনসিএল টি-টোয়েন্টির পর তাঁর নেতৃত্বে রংপুর জিতেছে জাতীয় লিগের শিরোপাও। পরশু শিরোপা জিতে ফোনে যে প্রতিক্রিয়া জানালেন, সেটি সাক্ষাৎকারে রূপ নিল। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন রানা আব্বাস।
রানা আব্বাস, ঢাকা
প্রশ্ন: ডাবল জেতার অনুভূতি কী?
আকবর আলী: আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।
প্রশ্ন: জাতীয় লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে হেরে যাওয়ায় রংপুরকে শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো কীভাবে?
আকবর: শুধু এই ছয় নম্বর ম্যাচটা হারায় আমরা একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। এ ছাড়া আমরা এক নম্বরেই ছিলাম প্রায় পুরো লিগে। এমনকি যখন পাঁচ নম্বর রাউন্ড শুরু করি, তখনো এক নম্বরে ছিলাম। ছয় নম্বর রাউন্ডে আমরা হেরে গিয়ে একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সিলেট জিতে গেলে তো হতো না। সিলেটের আর ময়মনসিংহের নেতিবাচক ফল দরকার ছিল আমাদের জন্য।
প্রশ্ন: এনসিএল টি-টোয়েন্টি যখন শেষ করলেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে। তখন আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পরবর্তী লক্ষ্য লাল বলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া। লক্ষ্য পূরণ হলো।
আকবর: চ্যাম্পিয়নশিপের তো একটা লক্ষ্য থাকেই। সাধারণত ম্যাচ জেতা গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন আপনি বেশি ম্যাচ জিতবেন, সাধারণত যেটা হয় যে চার দিনের যখন ছয়—এবারই তো প্রথম সাত রাউন্ডের ম্যাচ খেলছি। সাধারণত আগে ছয় রাউন্ডের খেলা হতো। তো ছয় রাউন্ডে যেটা হয় যে আপনি তিনটা ম্যাচ জিতলে আর একটা-দুইটা ড্র করলে, একটা যদি হেরেও যাই, তা-ও দেখা যায়, চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে যায়। এবার যেহেতু সাত রাউন্ড ছিল, আমরা আশা করেছিলাম, দল চারটা ম্যাচ জিতবে, তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে। তো চারটা হয়নি, তিনটা হয়েছে। বাকি সব কটি ড্র ছিল, একটা হার ছিল। এভাবে আসলে হয়ে গেছে।
প্রশ্ন: ঠিক, জয় যত বেশি, তার ঘরে ট্রফি আসার সম্ভাবনা বেশি।
আকবর: স্বাভাবিক। কারণ, আপনার ড্রয়ে হচ্ছে ২ পয়েন্ট; আর জিতলে ৮ পয়েন্ট। এটা অনেক বড় কিছু। কোনো দল চারটা ম্যাচ ড্র করল আর একটা দল তিন ম্যাচ হেরে একটা জিতল, শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট একই। লাল বলের ক্রিকেটে জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে উইকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: এ কারণে সিলেট পাঁচ ড্র, দুই জয়, কোনো হার নেই; তবু চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না।
আকবর: এ রকম আমাদেরও একবার হয়েছিল। ২০২৩ সালে সম্ভবত। যে আমরা দুটি ম্যাচ জিতেছিলাম, চারটি ড্র করেছিলাম। একটা ম্যাচও হারিনি। অপরাজিত ছিলাম। কিন্তু তারপরও আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। ঢাকা বিভাগ ৩ ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। ৩ ম্যাচ জিতেছিল। তারা মনে হয় একটা না, দুইটা হার ছিল। তারপরও ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিল।
প্রশ্ন: তার মানে, লাল বলে ফলটা খুব জরুরি।
আকবর: অবশ্যই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় রংপুরের কেউ নেই। তবু আপনাদের চ্যাম্পিয়ন হতে সমস্যা হয়নি।
আকবর: (হাসি) এর কারণ হলো, যখন যার প্রয়োজন ছিল, সে পারফর্ম করেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হলে ভালো লাগত রংপুর বিভাগ থেকে। তখন আরও দাপট দেখিয়ে জিততে পারতাম। কিন্তু আসলে, ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্স ছিল আমাদের অনেকের।
প্রশ্ন: ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্সের কথা বললে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর কথা আসবে।
আকবর: আমার মনে হয়, পুরো টুর্নামেন্টের সেরা বোলার ছিল সে। সাধারণত আমি তার ভক্ত। কারণ, সে যদি ফর্মে থাকে, ফিট থাকে—বাংলাদেশে অন্যতম সেরা বোলার।
প্রশ্ন: মুগ্ধর কোন দিকটা আপনার বেশি ভালো লাগে?
আকবর: সে অনেকটাই স্বাভাবিক। যা চায়, সেটা আসলে করতে পারে। সে যদি চায় ইন সুইং করাবে, ইন সুইং করাতে পারে। আউট সুইং করাতে চাইলে তা-ও পারে। আল্লাহর রহমতে অনেক স্বাভাবিক প্রতিভা। বিকেএসপিতে আমরা একসঙ্গে ছিলাম অনেক দিন। তাকে যেটা দেখেছি, অনেক পেসার যেমন এক সপ্তাহ, এক মাস অনুশীলন করে যেটা করতে পারে না, মুগ্ধ এক দিনের অনুশীলনেই সেটা করতে পারে।
প্রশ্ন: শিরোপার ডাবল তো হলো। কিন্তু একটা আফসোস কি থেকে গেল নাকি যে কাতারে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ জিততে পারলেই এ বছর ট্রেবল জেতার একটা সুযোগ ছিল আপনার?
আকবর: সেই আফসোস আছে। এখনো আছে। মনে হয়, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের এটা সারা জীবন থাকবে। যতবার এটার কথা মনে করাবেন, এই যে এখন মনে করালেন, এখন আবার আফসোস হচ্ছে। যখন কোনো কিছু জেতেন, সেটার ভালো মুহূর্তগুলো আপনার সব সময় মনে থাকে এবং যতবার আপনি সেটা শোনেন, সেটার ছবি দেখেন, উৎফুল্ল থাকেন। একইভাবে যেমন কোনো একটা খারাপ বিষয়, সেটার স্মৃতি সব সময় থাকবে।
প্রশ্ন: ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পরিবর্তনটা কেমন দেখছেন?
আকবর: আমার অভিষেকের পর থেকে দেখছি, সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট হয়েছে এবার। যদি টেকনিক্যালি দেখেন, শেষ রাউন্ডে পাঁচ দলেরই সুযোগ ছিল চ্যাম্পিয়নশিপের। তো এ রকম প্রতিযোগিতা আগে কখনোই দেখিনি। একটু উনিশ-বিশ হলে যারা পাঁচ নম্বরে ছিল, সম্ভবত চট্টগ্রাম বা বরিশাল, তারাও চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারত। ভালো প্রতিযোগিতা ছিল এবার।
প্রশ্ন: উইকেট, সুযোগ-সুবিধা—সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কী ধরনের পরিবর্তন দেখছেন?
আকবর: সুযোগ-সুবিধার কথা যদি বলেন, ভেন্যুতে খুবই ভালো পেয়েছি। হয়তোবা কক্সবাজারে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু সিলেট, বগুড়া, রাজশাহী খুবই ভালো ছিল। যদিও রাজশাহীতে এ বছর খেলিনি। যতটুকু শুনছি, খুবই ভালো ছিল। তবে সবাই জানি, বাংলাদেশের অন্যতম সেরা উইকেট বগুড়ায়।
প্রশ্ন: বিপিএল সামনে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ট্রেবল জেতার সুযোগ নিশ্চয় আছে?
আকবর: ইনশা আল্লাহ, চেষ্টা করব। সেটা নির্ভর করছে আমরা দল (রাজশাহী) হিসেবে কীভাবে খেলতে পারছি।
প্রশ্ন: ডাবল জেতার অনুভূতি কী?
আকবর আলী: আলহামদুলিল্লাহ, ভালো।
প্রশ্ন: জাতীয় লিগের ষষ্ঠ রাউন্ডে হেরে যাওয়ায় রংপুরকে শিরোপার দৌড়ে এগিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো কীভাবে?
আকবর: শুধু এই ছয় নম্বর ম্যাচটা হারায় আমরা একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। এ ছাড়া আমরা এক নম্বরেই ছিলাম প্রায় পুরো লিগে। এমনকি যখন পাঁচ নম্বর রাউন্ড শুরু করি, তখনো এক নম্বরে ছিলাম। ছয় নম্বর রাউন্ডে আমরা হেরে গিয়ে একটু পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সিলেট জিতে গেলে তো হতো না। সিলেটের আর ময়মনসিংহের নেতিবাচক ফল দরকার ছিল আমাদের জন্য।
প্রশ্ন: এনসিএল টি-টোয়েন্টি যখন শেষ করলেন চ্যাম্পিয়ন হয়ে। তখন আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পরবর্তী লক্ষ্য লাল বলেও চ্যাম্পিয়ন হওয়া। লক্ষ্য পূরণ হলো।
আকবর: চ্যাম্পিয়নশিপের তো একটা লক্ষ্য থাকেই। সাধারণত ম্যাচ জেতা গুরুত্বপূর্ণ। আর যখন আপনি বেশি ম্যাচ জিতবেন, সাধারণত যেটা হয় যে চার দিনের যখন ছয়—এবারই তো প্রথম সাত রাউন্ডের ম্যাচ খেলছি। সাধারণত আগে ছয় রাউন্ডের খেলা হতো। তো ছয় রাউন্ডে যেটা হয় যে আপনি তিনটা ম্যাচ জিতলে আর একটা-দুইটা ড্র করলে, একটা যদি হেরেও যাই, তা-ও দেখা যায়, চ্যাম্পিয়নশিপ হয়ে যায়। এবার যেহেতু সাত রাউন্ড ছিল, আমরা আশা করেছিলাম, দল চারটা ম্যাচ জিতবে, তারাই চ্যাম্পিয়ন হবে। তো চারটা হয়নি, তিনটা হয়েছে। বাকি সব কটি ড্র ছিল, একটা হার ছিল। এভাবে আসলে হয়ে গেছে।
প্রশ্ন: ঠিক, জয় যত বেশি, তার ঘরে ট্রফি আসার সম্ভাবনা বেশি।
আকবর: স্বাভাবিক। কারণ, আপনার ড্রয়ে হচ্ছে ২ পয়েন্ট; আর জিতলে ৮ পয়েন্ট। এটা অনেক বড় কিছু। কোনো দল চারটা ম্যাচ ড্র করল আর একটা দল তিন ম্যাচ হেরে একটা জিতল, শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট একই। লাল বলের ক্রিকেটে জেতাটা গুরুত্বপূর্ণ; বিশেষ করে উইকেটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: এ কারণে সিলেট পাঁচ ড্র, দুই জয়, কোনো হার নেই; তবু চ্যাম্পিয়ন হতে পারল না।
আকবর: এ রকম আমাদেরও একবার হয়েছিল। ২০২৩ সালে সম্ভবত। যে আমরা দুটি ম্যাচ জিতেছিলাম, চারটি ড্র করেছিলাম। একটা ম্যাচও হারিনি। অপরাজিত ছিলাম। কিন্তু তারপরও আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি। ঢাকা বিভাগ ৩ ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেছে। ৩ ম্যাচ জিতেছিল। তারা মনে হয় একটা না, দুইটা হার ছিল। তারপরও ওরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে গিয়েছিল।
প্রশ্ন: তার মানে, লাল বলে ফলটা খুব জরুরি।
আকবর: অবশ্যই। অনেক গুরুত্বপূর্ণ।
প্রশ্ন: টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি, সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহকের তালিকায় রংপুরের কেউ নেই। তবু আপনাদের চ্যাম্পিয়ন হতে সমস্যা হয়নি।
আকবর: (হাসি) এর কারণ হলো, যখন যার প্রয়োজন ছিল, সে পারফর্ম করেছে। হ্যাঁ, অবশ্যই সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হলে ভালো লাগত রংপুর বিভাগ থেকে। তখন আরও দাপট দেখিয়ে জিততে পারতাম। কিন্তু আসলে, ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্স ছিল আমাদের অনেকের।
প্রশ্ন: ইমপ্যাক্ট পারফরম্যান্সের কথা বললে মুকিদুল ইসলাম মুগ্ধর কথা আসবে।
আকবর: আমার মনে হয়, পুরো টুর্নামেন্টের সেরা বোলার ছিল সে। সাধারণত আমি তার ভক্ত। কারণ, সে যদি ফর্মে থাকে, ফিট থাকে—বাংলাদেশে অন্যতম সেরা বোলার।
প্রশ্ন: মুগ্ধর কোন দিকটা আপনার বেশি ভালো লাগে?
আকবর: সে অনেকটাই স্বাভাবিক। যা চায়, সেটা আসলে করতে পারে। সে যদি চায় ইন সুইং করাবে, ইন সুইং করাতে পারে। আউট সুইং করাতে চাইলে তা-ও পারে। আল্লাহর রহমতে অনেক স্বাভাবিক প্রতিভা। বিকেএসপিতে আমরা একসঙ্গে ছিলাম অনেক দিন। তাকে যেটা দেখেছি, অনেক পেসার যেমন এক সপ্তাহ, এক মাস অনুশীলন করে যেটা করতে পারে না, মুগ্ধ এক দিনের অনুশীলনেই সেটা করতে পারে।
প্রশ্ন: শিরোপার ডাবল তো হলো। কিন্তু একটা আফসোস কি থেকে গেল নাকি যে কাতারে রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ জিততে পারলেই এ বছর ট্রেবল জেতার একটা সুযোগ ছিল আপনার?
আকবর: সেই আফসোস আছে। এখনো আছে। মনে হয়, প্রত্যেক খেলোয়াড়ের এটা সারা জীবন থাকবে। যতবার এটার কথা মনে করাবেন, এই যে এখন মনে করালেন, এখন আবার আফসোস হচ্ছে। যখন কোনো কিছু জেতেন, সেটার ভালো মুহূর্তগুলো আপনার সব সময় মনে থাকে এবং যতবার আপনি সেটা শোনেন, সেটার ছবি দেখেন, উৎফুল্ল থাকেন। একইভাবে যেমন কোনো একটা খারাপ বিষয়, সেটার স্মৃতি সব সময় থাকবে।
প্রশ্ন: ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পরিবর্তনটা কেমন দেখছেন?
আকবর: আমার অভিষেকের পর থেকে দেখছি, সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্ট হয়েছে এবার। যদি টেকনিক্যালি দেখেন, শেষ রাউন্ডে পাঁচ দলেরই সুযোগ ছিল চ্যাম্পিয়নশিপের। তো এ রকম প্রতিযোগিতা আগে কখনোই দেখিনি। একটু উনিশ-বিশ হলে যারা পাঁচ নম্বরে ছিল, সম্ভবত চট্টগ্রাম বা বরিশাল, তারাও চ্যাম্পিয়ন হয়ে যেতে পারত। ভালো প্রতিযোগিতা ছিল এবার।
প্রশ্ন: উইকেট, সুযোগ-সুবিধা—সব মিলিয়ে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কী ধরনের পরিবর্তন দেখছেন?
আকবর: সুযোগ-সুবিধার কথা যদি বলেন, ভেন্যুতে খুবই ভালো পেয়েছি। হয়তোবা কক্সবাজারে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। কিন্তু সিলেট, বগুড়া, রাজশাহী খুবই ভালো ছিল। যদিও রাজশাহীতে এ বছর খেলিনি। যতটুকু শুনছি, খুবই ভালো ছিল। তবে সবাই জানি, বাংলাদেশের অন্যতম সেরা উইকেট বগুড়ায়।
প্রশ্ন: বিপিএল সামনে। ঘরোয়া ক্রিকেটে ট্রেবল জেতার সুযোগ নিশ্চয় আছে?
আকবর: ইনশা আল্লাহ, চেষ্টা করব। সেটা নির্ভর করছে আমরা দল (রাজশাহী) হিসেবে কীভাবে খেলতে পারছি।
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের ভিড়। শেষ কবে হকির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল মনে করা কঠিন। দেশের হকি আলোচনায় আসে বিতর্কিত ঘটনায়। এবার নেতিবাচক কিছু নয়, ভালো খেলে সুনাম বয়ে আনল অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা।৩০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবারই কলঙ্কিত হয়েছে ফিক্সিংয়ের কালো দাগে। গত বিপিএল যেন আগের সব টুর্নামেন্ট ছাড়িয়ে গেছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি যুক্ত করেছে অ্যালেক্স মার্শালকে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ফিক্সিং কিংবা ক্রিকেটে দুর্নীতি দমন অ্যালেক্স কীভাবে সাফল্যে...২ ঘণ্টা আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষের তিন মাসের মাথায় উপমহাদেশে মাঠে গড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আরও এক ইভেন্ট। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে ভারতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কম দামে খেলা৪ ঘণ্টা আগে
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। মাঠের পারফরম্যান্সে মিলছে না সুখবর। চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল। জাবি আলোনসোর রিয়াল খেল এবার বড় ধাক্কা।৫ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের ভিড়। শেষ কবে হকির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল মনে করা কঠিন। দেশের হকি আলোচনায় আসে বিতর্কিত ঘটনায়। এবার নেতিবাচক কিছু নয়, ভালো খেলে সুনাম বয়ে আনল অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা। মাথা উঁচু করেই ভারত থেকে আজ ফিরেছে দেশে।
২৪ দলের বিশ্বকাপ বাংলাদেশ শেষ করেছে ১৭ নম্বরে থেকে। এই অবস্থান দেখে অর্জনটা পরিষ্কার হবে না। বাংলাদেশ অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে জিতেছে চ্যালেঞ্জার ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া-ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে হারলেও লড়াই করেছে চোখে চোখ রেখে। বিশেষ করে আমিরুল ইসলাম তো তাঁর ড্রাগ অ্যান্ড ফ্লিকের ক্ষমতা দিয়ে নজর কেড়েছেন পুরো হকি বিশ্বের। ৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিকে ১৮ গোল করে জিতেছেন সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার।
আজ আমিরুল বলেন, ‘আমাদের যে লক্ষ্য ছিল, তা আমরা পূরণ করে এসেছি। খুব ভালো খেলেছি।’ আমিরুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যানও, ‘অবশ্যই সে স্পেশাল। কিন্তু আমরা তার গুণগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। পুরো দল তার শক্তির জন্য খেলেছে, তাকে গোল করার অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। আমরা পেনাল্টি কর্নার নিয়ে কঠোরভাবে কাজ করেছি। ফরোয়ার্ডরা পিসি আদায়ের চেষ্টা করেছে।’
বাংলাদেশের সাফল্যের রহস্য জানতে উদ্গ্রীব ছিল অন্য দলগুলোও। আইকম্যান বলেন, ‘বাংলাদেশ শুধু চ্যালেঞ্জার কাপ জেতেনি, পুরো বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। টুর্নামেন্টে থাকা সব দলই বাংলাদেশের কথা বলছিল। হঠাৎ করে সবাই বাংলাদেশকে চিনেছে। আগে খুব একটা জানত না, এখন জানে। আর আমাদের খেলোয়াড়দের তারা ভালোবেসেছে। জিজ্ঞেস করছে, তোমাদের রহস্য কী? এমনটা আগে কখনো হয়নি। বড় বড় দেশও জানতে চাইছে, বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা কীভাবে এমনটা করল।’
সাফল্য এখন জমা পড়েছে অতীতের খাতায়। আইকম্যান আর চুক্তি নবায়ন করছেন না। তবে ঠিকই পরামর্শ দিয়েছেন সামনে এগোতে হলে কী করতে হবে। ডাচ কোচ বলেন, ‘আমি চাই তারা আরও অনুশীলন করুক, এই যাত্রা চালিয়ে যাক। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন। আর যদি এগুলো না আসে, তিন সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে সবকিছু থেমে যাবে। এখন যে গতি তৈরি হয়েছে, সেটা হারানো যাবে না।’
সেই ছন্দ ধরে রাখতে খেলোয়াড়দের রাখতে হবে খেলার মধ্যে। অতীত পেছনে ফেলে আমিরুলরা ভাবতে চান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে, ‘যদি খেলাটা নিয়মিত থাকে, তাহলে আমাদের পারফরম্যান্স আরও ভালো হবে। ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল আনব। লিগে সবচেয়ে বেশি জোর দেব। লিগের কোনো বিকল্প নেই। এই প্রিমিয়ার লিগ, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ—এই টুর্নামেন্টগুলো যখন হবে, তখন বিদেশি যারা বা টপ লেভেলের খেলোয়াড়েরা আসবে, তখন তাদের থেকে আমরা নতুন নতুন বিষয় শিখতে পারব।’
অনিশ্চয়তার ছায়া দূর করতে পারছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসানও। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায় তিন মাস আগে একটা মিটিং করছিলাম প্রথম বিভাগের ক্লাবদের ডেকে। আমরা লিগটা শুরু করতে চাই। তারা আমাদের জানাল যে এখন টাকাপয়সার অভাব আছে। তিন-চার মাস করে সময় চেয়েছিল। এই ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সময় চাইছিল। এ মাসে আমরা একটা চিঠি দেব।’
হকির এত বড় সাফল্য আসার পরও আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পুরস্কারের ঘোষণা আসেনি। রিয়াজুল বলেন, ‘আমি অপেক্ষায় আছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আমাদের কী জানায়। সচিবের কাছে বলব যে এগিয়ে আসুন, আমরাও কিছু এগিয়ে আসি।’
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের ভিড়। শেষ কবে হকির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল মনে করা কঠিন। দেশের হকি আলোচনায় আসে বিতর্কিত ঘটনায়। এবার নেতিবাচক কিছু নয়, ভালো খেলে সুনাম বয়ে আনল অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা। মাথা উঁচু করেই ভারত থেকে আজ ফিরেছে দেশে।
২৪ দলের বিশ্বকাপ বাংলাদেশ শেষ করেছে ১৭ নম্বরে থেকে। এই অবস্থান দেখে অর্জনটা পরিষ্কার হবে না। বাংলাদেশ অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে জিতেছে চ্যালেঞ্জার ট্রফি। অস্ট্রেলিয়া-ফ্রান্সের মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে হারলেও লড়াই করেছে চোখে চোখ রেখে। বিশেষ করে আমিরুল ইসলাম তো তাঁর ড্রাগ অ্যান্ড ফ্লিকের ক্ষমতা দিয়ে নজর কেড়েছেন পুরো হকি বিশ্বের। ৬ ম্যাচে ৫ হ্যাটট্রিকে ১৮ গোল করে জিতেছেন সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার।
আজ আমিরুল বলেন, ‘আমাদের যে লক্ষ্য ছিল, তা আমরা পূরণ করে এসেছি। খুব ভালো খেলেছি।’ আমিরুলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কোচ সিগফ্রাইড আইকম্যানও, ‘অবশ্যই সে স্পেশাল। কিন্তু আমরা তার গুণগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। পুরো দল তার শক্তির জন্য খেলেছে, তাকে গোল করার অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। আমরা পেনাল্টি কর্নার নিয়ে কঠোরভাবে কাজ করেছি। ফরোয়ার্ডরা পিসি আদায়ের চেষ্টা করেছে।’
বাংলাদেশের সাফল্যের রহস্য জানতে উদ্গ্রীব ছিল অন্য দলগুলোও। আইকম্যান বলেন, ‘বাংলাদেশ শুধু চ্যালেঞ্জার কাপ জেতেনি, পুরো বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। টুর্নামেন্টে থাকা সব দলই বাংলাদেশের কথা বলছিল। হঠাৎ করে সবাই বাংলাদেশকে চিনেছে। আগে খুব একটা জানত না, এখন জানে। আর আমাদের খেলোয়াড়দের তারা ভালোবেসেছে। জিজ্ঞেস করছে, তোমাদের রহস্য কী? এমনটা আগে কখনো হয়নি। বড় বড় দেশও জানতে চাইছে, বাংলাদেশের খেলোয়াড়েরা কীভাবে এমনটা করল।’
সাফল্য এখন জমা পড়েছে অতীতের খাতায়। আইকম্যান আর চুক্তি নবায়ন করছেন না। তবে ঠিকই পরামর্শ দিয়েছেন সামনে এগোতে হলে কী করতে হবে। ডাচ কোচ বলেন, ‘আমি চাই তারা আরও অনুশীলন করুক, এই যাত্রা চালিয়ে যাক। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন। আর যদি এগুলো না আসে, তিন সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে সবকিছু থেমে যাবে। এখন যে গতি তৈরি হয়েছে, সেটা হারানো যাবে না।’
সেই ছন্দ ধরে রাখতে খেলোয়াড়দের রাখতে হবে খেলার মধ্যে। অতীত পেছনে ফেলে আমিরুলরা ভাবতে চান বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে, ‘যদি খেলাটা নিয়মিত থাকে, তাহলে আমাদের পারফরম্যান্স আরও ভালো হবে। ভবিষ্যতে আরও ভালো ফল আনব। লিগে সবচেয়ে বেশি জোর দেব। লিগের কোনো বিকল্প নেই। এই প্রিমিয়ার লিগ, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ—এই টুর্নামেন্টগুলো যখন হবে, তখন বিদেশি যারা বা টপ লেভেলের খেলোয়াড়েরা আসবে, তখন তাদের থেকে আমরা নতুন নতুন বিষয় শিখতে পারব।’
অনিশ্চয়তার ছায়া দূর করতে পারছেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) রিয়াজুল হাসানও। তিনি বলেন, ‘আমরা প্রায় তিন মাস আগে একটা মিটিং করছিলাম প্রথম বিভাগের ক্লাবদের ডেকে। আমরা লিগটা শুরু করতে চাই। তারা আমাদের জানাল যে এখন টাকাপয়সার অভাব আছে। তিন-চার মাস করে সময় চেয়েছিল। এই ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত সময় চাইছিল। এ মাসে আমরা একটা চিঠি দেব।’
হকির এত বড় সাফল্য আসার পরও আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো পুরস্কারের ঘোষণা আসেনি। রিয়াজুল বলেন, ‘আমি অপেক্ষায় আছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় আমাদের কী জানায়। সচিবের কাছে বলব যে এগিয়ে আসুন, আমরাও কিছু এগিয়ে আসি।’
আবারও রানা আব্বাসর মুখে শিরোপার হাসি। ২০২০ যুব বিশ্বকাপজয়ী এই অধিনায়ক ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। এনসিএল টি-টোয়েন্টির পর তাঁর নেতৃত্বে রংপুর জিতেছে জাতীয় লিগের শিরোপাও।১২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবারই কলঙ্কিত হয়েছে ফিক্সিংয়ের কালো দাগে। গত বিপিএল যেন আগের সব টুর্নামেন্ট ছাড়িয়ে গেছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি যুক্ত করেছে অ্যালেক্স মার্শালকে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ফিক্সিং কিংবা ক্রিকেটে দুর্নীতি দমন অ্যালেক্স কীভাবে সাফল্যে...২ ঘণ্টা আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষের তিন মাসের মাথায় উপমহাদেশে মাঠে গড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আরও এক ইভেন্ট। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে ভারতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কম দামে খেলা৪ ঘণ্টা আগে
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। মাঠের পারফরম্যান্সে মিলছে না সুখবর। চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল। জাবি আলোনসোর রিয়াল খেল এবার বড় ধাক্কা।৫ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবারই কলঙ্কিত হয়েছে ফিক্সিংয়ের কালো দাগে। গত বিপিএল যেন আগের সব টুর্নামেন্ট ছাড়িয়ে গেছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি যুক্ত করেছে অ্যালেক্স মার্শালকে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ফিক্সিং কিংবা ক্রিকেটে দুর্নীতি দমন অ্যালেক্স কীভাবে সাফল্যে পেয়েছেন, সেটিই আজ ব্যাখ্যা করলেন সংবাদ সম্মেলনে।
ক্রিকেটে যাঁরা ফিক্সিং বা খেলাটা কলুষিত করার চেষ্টা করে, তাঁদের অনেকের কাছে আতঙ্কের নাম অ্যালেক্স মার্শাল। বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের এই স্বাধীন চেয়ারম্যান জানালেন, তিনি কীভাবে পাকড়াও করেন ফিক্সিংয়ে জড়িতদের, ‘আমি ৮ বছর ধরে ক্রীড়া দুর্নীতি দমনে কাজ করছি। আমি অন্য কারও চেয়ে ক্রিকেটে বেশি লোকের বিরুদ্ধে মামলা করেছি এবং তাদের অভিযুক্ত করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি ক্রিকেটের পুরো ইতিহাসে। এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার সময় আমি কী করছি তা জানি। এগুলো অনেক সময় নেয়, আমি এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করি, আমি এটা সঠিকভাবে করি, সব সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি। যখন আমি ট্রাইব্যুনালে যাই, তখন আমার সাফল্যের হার ৯৮ শতাংশের মতো হয়। কারণ, আমি হোমওয়ার্ক করি এবং যখন এটি ট্রাইব্যুনালে যায়, তখন আমার মামলায় প্রায় সবসময়ই (অভিযুক্তরা) দোষী সাব্যস্ত হয়। দুই-একটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে। হ্যাঁ, সব সমস্যা থেকে মুক্তি পাইনি এবং এখনো সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।’
এরই মধ্যে বিসিবি ৯ অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে রাখেনি সর্বশেষ বিপিএলের নিলামে। ২০২৬ বিপিএলকে পরিচ্ছন্ন রাখার অঙ্গীকার মার্শালের, ‘কিছু লোক আছে যারা বিপিএলের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোতে দুর্নীতি দমন আইন লঙ্ঘন করে পার পেয়ে গেছে। সেই লোকেরা এই ইভেন্টটিকে টার্গেট করবে। আমি এবং আমার দল আইসিসির সহায়তায়, সেই লোকদের ছেঁটে ফেলার এবং তাদের এটি করা থেকে বিরত রাখতে অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছি। এবং কিছু লোক এখন থেকে বিপিএলে কিছু অপ্রীতিকর চমক দেখাবে।’
মার্শাল ক্রিকেটে জড়িত মানুষদের আহ্বান করছেন সন্দেহজনক যেকোনো কিছু মন খুলে শেয়ার করতে, যে সব গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁরা দেখবেন, ‘এখন সময় এসেছে গোপনে এগিয়ে আসার এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলার। আপনার কথা শুনব, আমরা এটি গুরুত্ব সহকারে নেব, আপনি আমাদের যা বলবেন তা মিডিয়াতে প্রকাশিত হবে না।’
ফিক্সিং হওয়ার ক্ষেত্রে টিম হোটেল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে কীভাবে সন্দেহভাজন কিংবা জুয়াড়িমুক্ত করা হবে, সেটির কিছুটা ধারণা দিলেন মার্শাল, ‘খেলোয়াড়েরা যখন ক্রিকেট ম্যাচ থেকে দূরে থাকে, তখন তারা তালাবদ্ধ থাকে না এবং আমি সারা বিশ্বে অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিয়েছি। খেলোয়াড়েরা গলফ খেলে, তারা কেনাকাটা করতে যায়, যাই হোক না কেন। হোটেলের পরিবেশ খুবই আকর্ষণীয়। কারণ, দুর্নীতি দমন আইনের কিছু লঙ্ঘন হোটেলের পরিবেশে ঘটে যাওয়া নৈমিত্তিক কথোপকথন এবং অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে তৈরি হয়। হোটেলে লোকেদের কী ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করব আমরা।’
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবারই কলঙ্কিত হয়েছে ফিক্সিংয়ের কালো দাগে। গত বিপিএল যেন আগের সব টুর্নামেন্ট ছাড়িয়ে গেছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি যুক্ত করেছে অ্যালেক্স মার্শালকে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ফিক্সিং কিংবা ক্রিকেটে দুর্নীতি দমন অ্যালেক্স কীভাবে সাফল্যে পেয়েছেন, সেটিই আজ ব্যাখ্যা করলেন সংবাদ সম্মেলনে।
ক্রিকেটে যাঁরা ফিক্সিং বা খেলাটা কলুষিত করার চেষ্টা করে, তাঁদের অনেকের কাছে আতঙ্কের নাম অ্যালেক্স মার্শাল। বিসিবির দুর্নীতি দমন বিভাগের এই স্বাধীন চেয়ারম্যান জানালেন, তিনি কীভাবে পাকড়াও করেন ফিক্সিংয়ে জড়িতদের, ‘আমি ৮ বছর ধরে ক্রীড়া দুর্নীতি দমনে কাজ করছি। আমি অন্য কারও চেয়ে ক্রিকেটে বেশি লোকের বিরুদ্ধে মামলা করেছি এবং তাদের অভিযুক্ত করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি ক্রিকেটের পুরো ইতিহাসে। এবং দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার সময় আমি কী করছি তা জানি। এগুলো অনেক সময় নেয়, আমি এটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে করি, আমি এটা সঠিকভাবে করি, সব সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি। যখন আমি ট্রাইব্যুনালে যাই, তখন আমার সাফল্যের হার ৯৮ শতাংশের মতো হয়। কারণ, আমি হোমওয়ার্ক করি এবং যখন এটি ট্রাইব্যুনালে যায়, তখন আমার মামলায় প্রায় সবসময়ই (অভিযুক্তরা) দোষী সাব্যস্ত হয়। দুই-একটি ব্যতিক্রম থাকতে পারে। হ্যাঁ, সব সমস্যা থেকে মুক্তি পাইনি এবং এখনো সমস্যা মোকাবিলা করতে হবে।’
এরই মধ্যে বিসিবি ৯ অভিযুক্ত ক্রিকেটারকে রাখেনি সর্বশেষ বিপিএলের নিলামে। ২০২৬ বিপিএলকে পরিচ্ছন্ন রাখার অঙ্গীকার মার্শালের, ‘কিছু লোক আছে যারা বিপিএলের সাম্প্রতিক সংস্করণগুলোতে দুর্নীতি দমন আইন লঙ্ঘন করে পার পেয়ে গেছে। সেই লোকেরা এই ইভেন্টটিকে টার্গেট করবে। আমি এবং আমার দল আইসিসির সহায়তায়, সেই লোকদের ছেঁটে ফেলার এবং তাদের এটি করা থেকে বিরত রাখতে অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছি। এবং কিছু লোক এখন থেকে বিপিএলে কিছু অপ্রীতিকর চমক দেখাবে।’
মার্শাল ক্রিকেটে জড়িত মানুষদের আহ্বান করছেন সন্দেহজনক যেকোনো কিছু মন খুলে শেয়ার করতে, যে সব গোপনীয়তার সঙ্গে তাঁরা দেখবেন, ‘এখন সময় এসেছে গোপনে এগিয়ে আসার এবং আমাদের সঙ্গে কথা বলার। আপনার কথা শুনব, আমরা এটি গুরুত্ব সহকারে নেব, আপনি আমাদের যা বলবেন তা মিডিয়াতে প্রকাশিত হবে না।’
ফিক্সিং হওয়ার ক্ষেত্রে টিম হোটেল একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। সেখানে কীভাবে সন্দেহভাজন কিংবা জুয়াড়িমুক্ত করা হবে, সেটির কিছুটা ধারণা দিলেন মার্শাল, ‘খেলোয়াড়েরা যখন ক্রিকেট ম্যাচ থেকে দূরে থাকে, তখন তারা তালাবদ্ধ থাকে না এবং আমি সারা বিশ্বে অনেক আন্তর্জাতিক ম্যাচে অংশ নিয়েছি। খেলোয়াড়েরা গলফ খেলে, তারা কেনাকাটা করতে যায়, যাই হোক না কেন। হোটেলের পরিবেশ খুবই আকর্ষণীয়। কারণ, দুর্নীতি দমন আইনের কিছু লঙ্ঘন হোটেলের পরিবেশে ঘটে যাওয়া নৈমিত্তিক কথোপকথন এবং অনানুষ্ঠানিক বৈঠকের মাধ্যমে তৈরি হয়। হোটেলে লোকেদের কী ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করব আমরা।’
আবারও রানা আব্বাসর মুখে শিরোপার হাসি। ২০২০ যুব বিশ্বকাপজয়ী এই অধিনায়ক ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। এনসিএল টি-টোয়েন্টির পর তাঁর নেতৃত্বে রংপুর জিতেছে জাতীয় লিগের শিরোপাও।১২ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের ভিড়। শেষ কবে হকির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল মনে করা কঠিন। দেশের হকি আলোচনায় আসে বিতর্কিত ঘটনায়। এবার নেতিবাচক কিছু নয়, ভালো খেলে সুনাম বয়ে আনল অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা।৩০ মিনিট আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষের তিন মাসের মাথায় উপমহাদেশে মাঠে গড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আরও এক ইভেন্ট। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে ভারতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কম দামে খেলা৪ ঘণ্টা আগে
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। মাঠের পারফরম্যান্সে মিলছে না সুখবর। চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল। জাবি আলোনসোর রিয়াল খেল এবার বড় ধাক্কা।৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষের তিন মাসের মাথায় উপমহাদেশে মাঠে গড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আরও এক ইভেন্ট। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে ভারতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কম দামে খেলা দেখার ব্যবস্থা করল আইসিসি।
এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে আজ আইসিসি টিকিটের সর্বনিম্ন দাম প্রকাশ করেছে। ভারতে প্রথম পর্বের জন্য সর্বনিম্ন দাম ১০০ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৫ টাকা। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের তিন ম্যাচ কলকাতায়। একটি ম্যাচ লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। শ্রীলঙ্কা অংশে প্রথম পর্বে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ১০০০ লঙ্কান রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩৯৬ টাকা। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩০০ ভারতীয় রুপি (৪০৫ টাকা)। বাংলাদেশ-ইতালি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হবে ১০০ ভারতীয় রুপি থেকে। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ২৫০ রুপি (৩৩৮ টাকা) থেকে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে টিকিট বিক্রির কাজ শুরু হবে।
মাঠে বেশি দর্শক টানতেই টিকিটের দাম এত কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্তা। আইসিসির মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ‘ভারতীয় ১০০ রুপি ও শ্রীলঙ্কান ১০০০ রুপিতে শুরু হবে টিকিট বিক্রি। লাখো ভক্ত-সমর্থক যেন মাঠে এসে খেলা উপভোগ করতে পারেন, সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০ দলের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হবে ৫৫ ম্যাচ। ইতিহাসের সেরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রতিযোগিতামূলক দিক থেকেই নয়। ভক্ত-সমর্থকেরা টুর্নামেন্টটা দারুণ ভাবে উপভোগ করতে পারবেন।’
২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
আট ভেন্যুতে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই—ভারতের এই পাঁচ ভেন্যুতে হচ্ছে বিশ্বকাপ। আর শ্রীলঙ্কায় কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব ও ক্যান্ডিতে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে টি-টোয়েনটি বিশ্বকাপ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে হবে শ্রীলঙ্কায়। অন্যথায় ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। তার আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে কলম্বোর প্রেমাদাসায়।
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন লিটনরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। এবারের বিশ্বকাপ দিয়েই ইতালি প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে আইসিসি ইভেন্টে।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষের তিন মাসের মাথায় উপমহাদেশে মাঠে গড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আরও এক ইভেন্ট। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে ভারতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কম দামে খেলা দেখার ব্যবস্থা করল আইসিসি।
এক মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে আজ আইসিসি টিকিটের সর্বনিম্ন দাম প্রকাশ করেছে। ভারতে প্রথম পর্বের জন্য সর্বনিম্ন দাম ১০০ রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৩৫ টাকা। গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশের তিন ম্যাচ কলকাতায়। একটি ম্যাচ লিটন দাস-তানজিদ হাসান তামিমরা খেলবেন মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। শ্রীলঙ্কা অংশে প্রথম পর্বে টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ১০০০ লঙ্কান রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ৩৯৬ টাকা। বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ-ইংল্যান্ড ম্যাচের সর্বনিম্ন টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৩০০ ভারতীয় রুপি (৪০৫ টাকা)। বাংলাদেশ-ইতালি ম্যাচের টিকিট বিক্রি হবে ১০০ ভারতীয় রুপি থেকে। বাংলাদেশ-নেপাল ম্যাচের টিকিট পাওয়া যাবে ২৫০ রুপি (৩৩৮ টাকা) থেকে। বাংলাদেশ সময় আজ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে টিকিট বিক্রির কাজ শুরু হবে।
মাঠে বেশি দর্শক টানতেই টিকিটের দাম এত কমানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন আইসিসির প্রধান নির্বাহী সংযোগ গুপ্তা। আইসিসির মিডিয়া বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, ‘ভারতীয় ১০০ রুপি ও শ্রীলঙ্কান ১০০০ রুপিতে শুরু হবে টিকিট বিক্রি। লাখো ভক্ত-সমর্থক যেন মাঠে এসে খেলা উপভোগ করতে পারেন, সেজন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০ দলের ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হবে ৫৫ ম্যাচ। ইতিহাসের সেরা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রতিযোগিতামূলক দিক থেকেই নয়। ভক্ত-সমর্থকেরা টুর্নামেন্টটা দারুণ ভাবে উপভোগ করতে পারবেন।’
২০২৪ সালের মতোই থাকছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সংস্করণ। ২০ দল নিয়ে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। পাঁচটি করে দল থাকবে প্রতিটি গ্রুপে। সে ক্ষেত্রে গ্রুপ হবে চারটি। প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সুপার এইটে। দুই গ্রুপ থাকবে সুপার এইটে। এখানে প্রতিটি গ্রুপে থাকবে চারটি করে দল। সেখান থেকে প্রতিটি গ্রুপের সেরা দুই দল উঠবে সেমিফাইনালে। এরপর হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল।
আট ভেন্যুতে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আহমেদাবাদ, দিল্লি, কলকাতা, চেন্নাই, মুম্বাই—ভারতের এই পাঁচ ভেন্যুতে হচ্ছে বিশ্বকাপ। আর শ্রীলঙ্কায় কলম্বোর প্রেমাদাসা, সিংহলিজ স্পোর্টস ক্লাব ও ক্যান্ডিতে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত হবে টি-টোয়েনটি বিশ্বকাপ। পাকিস্তান ফাইনালে উঠলে হবে শ্রীলঙ্কায়। অন্যথায় ৮ মার্চ আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হবে শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল। তার আগে ১৫ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে কলম্বোর প্রেমাদাসায়।
টুর্নামেন্টের প্রথম দিন ৭ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ। একই মাঠে ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ইতালি ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবেন লিটনরা। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ ১৬ ফেব্রুয়ারি মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে বাংলাদেশ খেলবে নেপালের বিপক্ষে। এবারের বিশ্বকাপ দিয়েই ইতালি প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে আইসিসি ইভেন্টে।
আবারও রানা আব্বাসর মুখে শিরোপার হাসি। ২০২০ যুব বিশ্বকাপজয়ী এই অধিনায়ক ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। এনসিএল টি-টোয়েন্টির পর তাঁর নেতৃত্বে রংপুর জিতেছে জাতীয় লিগের শিরোপাও।১২ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের ভিড়। শেষ কবে হকির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল মনে করা কঠিন। দেশের হকি আলোচনায় আসে বিতর্কিত ঘটনায়। এবার নেতিবাচক কিছু নয়, ভালো খেলে সুনাম বয়ে আনল অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা।৩০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবারই কলঙ্কিত হয়েছে ফিক্সিংয়ের কালো দাগে। গত বিপিএল যেন আগের সব টুর্নামেন্ট ছাড়িয়ে গেছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি যুক্ত করেছে অ্যালেক্স মার্শালকে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ফিক্সিং কিংবা ক্রিকেটে দুর্নীতি দমন অ্যালেক্স কীভাবে সাফল্যে...২ ঘণ্টা আগে
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। মাঠের পারফরম্যান্সে মিলছে না সুখবর। চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল। জাবি আলোনসোর রিয়াল খেল এবার বড় ধাক্কা।৫ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। মাঠের পারফরম্যান্সে মিলছে না সুখবর। চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল। জাবি আলোনসোর রিয়াল খেল এবার বড় ধাক্কা।
রিয়ালের তিন ফুটবলারকে দুই ম্যাচ করে নিষিদ্ধ করেছে লা লিগার শৃঙ্খলা কমিটি। লা লিগা কর্তৃপক্ষের শাস্তি পাওয়া রিয়াল মাদ্রিদের এই তিন ফুটবলার হলেন আলভারো ক্যারেরাস, দানি কারভাহাল ও এনদ্রিক। লা লিগায় রোববার রাতে সেলতা ফিগোর বিপক্ষে হারের পর বাজে প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণেই মূলত নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তের গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। আরেক রিয়াল ফুটবলার ফ্রান গার্সিয়া নিষিদ্ধ হয়েছেন এক ম্যাচ।
আলভারো ক্যারেরাস, দানি কারভাহাল, এনদ্রিক ও গার্সিয়ার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে শুধু লা লিগাতেই। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রোববার সেলতা ফিগোর বিপক্ষে লা লিগার সেই ম্যাচে গার্সিয়া, ক্যারেরাস ও এনদ্রিক দেখেছেন লাল কার্ড। যাদের মধ্যে এনদ্রিক বেঞ্চে বসে দেখেছেন লাল কার্ড। চোটে পড়ায় কারবাহাল সেই ম্যাচে খেলতে পারেননি। ম্যাচ শেষে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর টানেলে রেফারিদের প্রতি অসম্মান করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের রেফারি ছিলেন আলোহান্দ্রো কুইন্টেরো গঞ্জালেস। ক্যারেরাস শাস্তি পেয়েছেন রেফারি গঞ্জালেসের প্রতি বাজে আচরণ করে। রেফারিং পছন্দ হয়নি বলে সরাসরি ক্যারেরাস মন্তব্য করেছিলেন বলে জানা গেছে। এনদ্রিকও রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ মিলিয়ে সবশেষ আট ম্যাচের মধ্যে কেবল দুটিতে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তিনটি করে ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে। ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট পাওয়া রিয়াল এখন ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে। ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। লা লিগায় সেলতা ফিগোর বিপক্ষে সেদিন জোড়া হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন গার্সিয়া। স্প্যানিশ এই লিগে রিয়ালের পরবর্তী প্রতিপক্ষ আলাভেস। মেন্দিজোরোজা স্টেডিয়ামে রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে আলাভেস-রিয়াল মাদ্রিদ লা লিগার ম্যাচ।
৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি অবস্থান করছে চার নম্বরে। পিএসজি, আতালান্তার ১৩ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানের কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। পিএসজি ও আতালান্তা অবস্থান করছে তিন ও পাঁচ নম্বরে। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। দুইয়ে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের পয়েন্ট ১৫। ১২ পয়েন্টে নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ সাত নম্বরে। প্রত্যেকেই ছয়টি করে ম্যাচ খেলেছে।
সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না রিয়াল মাদ্রিদের। মাঠের পারফরম্যান্সে মিলছে না সুখবর। চ্যাম্পিয়নস লিগে গত রাতে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে ২-১ গোলে হেরেছে রিয়াল। জাবি আলোনসোর রিয়াল খেল এবার বড় ধাক্কা।
রিয়ালের তিন ফুটবলারকে দুই ম্যাচ করে নিষিদ্ধ করেছে লা লিগার শৃঙ্খলা কমিটি। লা লিগা কর্তৃপক্ষের শাস্তি পাওয়া রিয়াল মাদ্রিদের এই তিন ফুটবলার হলেন আলভারো ক্যারেরাস, দানি কারভাহাল ও এনদ্রিক। লা লিগায় রোববার রাতে সেলতা ফিগোর বিপক্ষে হারের পর বাজে প্রতিক্রিয়া দেখানোর কারণেই মূলত নিষেধাজ্ঞা পেয়েছেন। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তের গত রাতের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে। আরেক রিয়াল ফুটবলার ফ্রান গার্সিয়া নিষিদ্ধ হয়েছেন এক ম্যাচ।
আলভারো ক্যারেরাস, দানি কারভাহাল, এনদ্রিক ও গার্সিয়ার নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে শুধু লা লিগাতেই। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রোববার সেলতা ফিগোর বিপক্ষে লা লিগার সেই ম্যাচে গার্সিয়া, ক্যারেরাস ও এনদ্রিক দেখেছেন লাল কার্ড। যাদের মধ্যে এনদ্রিক বেঞ্চে বসে দেখেছেন লাল কার্ড। চোটে পড়ায় কারবাহাল সেই ম্যাচে খেলতে পারেননি। ম্যাচ শেষে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর টানেলে রেফারিদের প্রতি অসম্মান করার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচের রেফারি ছিলেন আলোহান্দ্রো কুইন্টেরো গঞ্জালেস। ক্যারেরাস শাস্তি পেয়েছেন রেফারি গঞ্জালেসের প্রতি বাজে আচরণ করে। রেফারিং পছন্দ হয়নি বলে সরাসরি ক্যারেরাস মন্তব্য করেছিলেন বলে জানা গেছে। এনদ্রিকও রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছেন।
লা লিগা ও চ্যাম্পিয়নস লিগ মিলিয়ে সবশেষ আট ম্যাচের মধ্যে কেবল দুটিতে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ। তিনটি করে ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে। ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট পাওয়া রিয়াল এখন ২০২৫-২৬ মৌসুমের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলের দুইয়ে। ৪০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনা। লা লিগায় সেলতা ফিগোর বিপক্ষে সেদিন জোড়া হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছিলেন গার্সিয়া। স্প্যানিশ এই লিগে রিয়ালের পরবর্তী প্রতিপক্ষ আলাভেস। মেন্দিজোরোজা স্টেডিয়ামে রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় শুরু হবে আলাভেস-রিয়াল মাদ্রিদ লা লিগার ম্যাচ।
৬ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে ম্যানচেস্টার সিটি অবস্থান করছে চার নম্বরে। পিএসজি, আতালান্তার ১৩ পয়েন্ট হলেও গোল ব্যবধানের কারণে তারা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে রয়েছে। পিএসজি ও আতালান্তা অবস্থান করছে তিন ও পাঁচ নম্বরে। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। দুইয়ে থাকা বায়ার্ন মিউনিখের পয়েন্ট ১৫। ১২ পয়েন্টে নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ সাত নম্বরে। প্রত্যেকেই ছয়টি করে ম্যাচ খেলেছে।
আবারও রানা আব্বাসর মুখে শিরোপার হাসি। ২০২০ যুব বিশ্বকাপজয়ী এই অধিনায়ক ঘরোয়া ক্রিকেটের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে যেন নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছেন। এনসিএল টি-টোয়েন্টির পর তাঁর নেতৃত্বে রংপুর জিতেছে জাতীয় লিগের শিরোপাও।১২ ঘণ্টা আগে
হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে সংবাদকর্মীদের ভিড়। শেষ কবে হকির ক্ষেত্রে এমনটা দেখা গিয়েছিল মনে করা কঠিন। দেশের হকি আলোচনায় আসে বিতর্কিত ঘটনায়। এবার নেতিবাচক কিছু নয়, ভালো খেলে সুনাম বয়ে আনল অনূর্ধ্ব-২১ হকি দল। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো অংশ নিয়ে ইতিহাস গড়েছে তারা।৩০ মিনিট আগে
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) অতীতে অনেকবারই কলঙ্কিত হয়েছে ফিক্সিংয়ের কালো দাগে। গত বিপিএল যেন আগের সব টুর্নামেন্ট ছাড়িয়ে গেছে। এবার দুর্নীতি দমনে বিসিবি যুক্ত করেছে অ্যালেক্স মার্শালকে, যিনি আইসিসিতে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন সফলভাবে। ফিক্সিং কিংবা ক্রিকেটে দুর্নীতি দমন অ্যালেক্স কীভাবে সাফল্যে...২ ঘণ্টা আগে
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষের তিন মাসের মাথায় উপমহাদেশে মাঠে গড়াচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) আরও এক ইভেন্ট। ভারত-শ্রীলঙ্কায় আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আইসিসির এই ইভেন্টে গ্রুপ পর্বে বাংলাদেশ সব ম্যাচ খেলবে ভারতে। বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের জন্য কম দামে খেলা৪ ঘণ্টা আগে