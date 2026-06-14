মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে না থেকেও ছিলেন নেইমার

বিশ্বকাপে ব্রাজিলের শুরুটা হয়েছে হতাশাময়। মরক্কোর সঙ্গে ড্র করেছে সেলেসাওরা। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের হয়ে এদিন মাঠে নামেননি দলের সবচেয়ে বড় তারকা নেইমার। মাঠে না নামলেও সতীর্থদের সঙ্গে ছিলেন এই ফরোয়ার্ড; সেটা অন্য ভূমিকায়।
মূলত চোটের কারণে মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচে নেইমারকে মাঠে নামাননি ব্রাজিলের কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ডান পায়ের কাফের চোটের কারণে পুরো ম্যাচই নেইমারকে কাটাতে হয়েছে বদলি বেঞ্চে। তবে মাঠের বাইরে থেকেও দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।
ম্যাচ চলাকালে নেইমারকে দেখা গেছে অনেকটা সহকারী কোচের ভূমিকায়। বিশেষ করে প্রথমার্ধে পানি বিরতির সময় সতীর্থদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন এবং বিভিন্ন পরামর্শ দেন। ম্যাচের বাইরে থেকেও দলের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন ব্রাজিলের অন্যতম অভিজ্ঞ এই ফুটবলার।
ম্যাচের জন্য নির্বাচিত দলের অংশ না হওয়ায় ম্যাচ শেষে সাক্ষাৎকার অঞ্চলে যাননি নেইমার। তবে বিশ্বকাপে ব্রাজিলের উদ্বেগপূর্ণ ও হতাশাজনক শুরুর পর ড্রেসিংরুমে পরিবেশ স্বাভাবিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি। দলের খেলোয়াড়দের শান্ত ও আত্মবিশ্বাসী রাখার চেষ্টা করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।
সোমবার থেকেই ব্রাজিলের অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে নেইমারের। তাঁকে দলের মূল গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে কোচিং স্টাফের। বিশ্বকাপে ‘সি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আগামী ২০ জুন ভোরে হাইতির বিপক্ষে মাঠে নামবে ব্রাজিল। সবকিছু ঠিক থাকলে সে ম্যাচেই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন ব্রাজিলের ১০ নম্বর জার্সিধারী।
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