চীনকে ‘অসম্মান’ করা কিরণকে ধুয়ে দিলেন বাংলাদেশ কোচ

এশিয়ান কাপের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী চীনের বিপক্ষে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স ফুটবল মহলে প্রশংসিত হলেও, বাফুফের নারী উইংয়ের প্রধান মাহফুজা আক্তার কিরণের এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্ক। আজ সিডনিতে উত্তর কোরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের আগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কিরণের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ 'ননসেন্স' এবং 'অসম্মানজনক' বলে অভিহিত করেন বাংলাদেশ কোচ পিটার বাটলার।
গতকাল চীনকে বয়সের ভারে নুয়ে পড়া এক দল বলেছেন কিরণ। তাঁর চোখে চীন ফর্মে নেই। ২-০ গোলে বাংলাদেশের হারই তা বলে দেয়। এই প্রসঙ্গে সংবাদ সম্মেলনে বাটলারের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘এর একমাত্র উত্তর যা আমি দিতে পারি তা হলো—এটি সম্পূর্ণ এবং চরম ননসেন্স। বাফুফের একজন সদস্যের পক্ষে এভাবে প্রকাশ্যে আসা এবং চাইনিজ দলের প্রতি সমালোচনামূলক ও অসম্মান প্রদর্শন করা অত্যন্ত ভুল বলে আমি মনে করি। আমাদের খেলোয়াড়দের পাশাপাশি ওই দলের প্রতিও সম্মান দেখানো উচিত। তারা একটি শক্তিশালী দল।’
প্রতিপক্ষের শক্তিমত্তা বোঝাতে গিয়ে ব্রিটিশ কোচ ক্লাব ফুটবলের উদাহরণ টেনে বলেন, ‘তারা নাসরিন স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলে না। তাদের খেলোয়াড় পিএসজি তে খেলে। তারা ফরাশগঞ্জে খেলে না, ফরাসি লিগ কিংবা চাইনিজ সুপার লিগের হয়ে খেলে। তাই এমন মন্তব্য তার (কিরণ) পক্ষ থেকে কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিল, যদিও আমি তার কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা করি।’
কাল নারী এশিয়ান কাপে দ্বিতীয় ম্যাচে উত্তর কোরিয়ার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টায় শুরু হবে ম্যাচ।
‘চোকার্স’ তকমাটা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে লেগে আছে বছরের পর বছর ধরে। টুর্নামেন্ট, সংস্করণ বদলালেও নকআউট পর্বে প্রোটিয়াদের হোঁচট খাওয়ার পরিচিত দৃশ্যটা দেখা যায় বারবার। কলকাতার ইডেন গার্ডেনসে গতকাল বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে দেখা গেল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। টানা সাত ম্যাচ জিতে প্রোটিয়ারা স্রেফ উড়ে গেল১৮ মিনিট আগে
নারী এশিয়ান কাপে প্রথমবার খেলতে নেমেই চমকে দিয়েছে বাংলাদেশ। পরশু র্যাঙ্কিংয়ে ৯৫ ধাপ এগিয়ে থাকা চীনের কাছে ২-০ গোলে হারলেও খেলায় ছিল নান্দনিকতা ও সাহসিকতার মিশেল। কাল বাংলাদেশ সময় সকাল ৮টায় আরও এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হবে পিটার বাটলারের দল। সিডনির ওয়েস্টার্ন স্টেডিয়ামে ঋতুপর্ণা-আফঈদাদের প্রতিপক্ষ১ ঘণ্টা আগে
১২ দলের এশিয়ান কাপে সেরা ৬ দল সরাসরি সুযোগ করে নেবে ২০২৭ ব্রাজিলবিশ্বকাপে। সপ্তম ও অষ্টম হলেও থাকছে প্লে-অফ খেলার সুযোগ। একইসঙ্গে টিকিট মিলবে অলিম্পিক বাছাইপর্বের। কোয়ার্টার ফাইনালে তিন গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপসহ সুযোগ পাবে তৃতীয় হওয়া সেরা দুটি দল৷২ ঘণ্টা আগে
নারী এশিয়ান কাপে বাংলাদেশের প্রথমের সঙ্গে মিলি আক্তারের জন্যও ছিল সেটা আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেক ম্যাচ। চীনের বিপক্ষে ঐতিহাসিক ম্যাচে বাংলাদেশ ২-০ গোলে হারলেও কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর হৃদয় জয় করেছে। চীনের সামনে বাংলাদেশের প্রাচীর বনে যাওয়া মিলিকে নিয়ে অনেক আগে থেকেই পরিকল্পনা ছিল বলে জানিয়েছেন গোলরক্ষ১২ ঘণ্টা আগে