গোল করে সমালোচনার ‘জবাব’ দিলেন ইয়ামাল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৫: ১৩
এলচের বিপক্ষে বার্সার হয়ে প্রথম গোলটা করেন লামিনে ইয়ামাল। ছবি: এক্স
ইনজুরি, অফফর্ম এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে গত কিছুদিন ধরেই সমালোচনার মুখে ছিলেন লামিনে ইয়ামাল। সুযোগ পেয়ে এই উইঙ্গারকে ধুঁইয়ে দিচ্ছিলেন নিন্দুকেরা। তবে মাঠের পারফরম্যান্স দিয়েই সব সমালোচনার জবাব দিলেন ১৮ বছর বয়সী ফুটবলার।

লা লিগায় রোববার রাতে এলচেকে ডেকে এনে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে পয়েন্ট ব্যবধান পাঁচে নামিয়ে এসেছে কাতালানরা। অলিম্পিক লুইস স্টেডিয়ামে নবম মিনিটে স্বাগতিকদের এগিয়ে নেন ইয়ামাল। সতীর্থ বালদের কাছ থেকে বল পেয়ে প্রতিপক্ষের দুজনের মাঝ দিয়ে জোরালো শটে লিড এনে দেন আক্রমণভাগের এই ফুটবলার।

এই গোলের পর উদযাপনে সমালোচনার জবাব দিয়েছেন ইয়ামাল। কিছুটা দৌঁড়ে গিয়ে বার্সার ব্যাচ দেখান এবং কামড়ে দেন। ইয়ামাল যেন বোঝাতে চাইলেন, বাজ সময় থেকে বের হয়ে এসেছেন তিনি। নিন্দুকদের হতাশ করতে মাটির দিকে ইঙ্গিত করেন ইয়ামাল। এমনকি উদযাপনে নিজের কাঁধ থেকে ওজন নামানোর ইঙ্গিত করতেও দেখা যায় তাঁকে। সে সময় ডাগআউটে হান্সি ফ্লিকের উদযাপনও ছিল দেখার মতো। আনন্দে লাফিয়ে উঠেন তিনি। যেন প্রিয় ছাত্রের ফর্মে ফেরার উচ্ছ্বাস সবথেকে বেশি ছুঁয়ে গেছে এই জার্মান কোচকে।

গত সেপ্টেম্বরে চোট পান ইয়ামাল। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে না উঠলেও রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ২৬ অক্টোবর রাতে মৌসুমের প্রথম এল ক্লাসিকোতে মাঠে নামেন তিনি। সেদিন নিজেকে হারিয়ে খুঁজেছেন ইয়ামাল। হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর ম্যাচ শেষে রিয়ালের খেলোয়াড়দের তোপের মুখে পড়েন। সাম্প্রতিক সময়ে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েও আলোচনায় এসেছেন। সব মিলিয়ে ভালো সময়ের দেখাই যেন পাচ্ছিলেন না তারকা ফুটবলার। অবশেষে এলচের বিপক্ষে গোল করে স্বরূপে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন ইয়ামাল।

ম্যাচ শেষে ইয়ামালকে নিয়ে কথা বলেছেন ফ্লিক। তিনি বলেন, ‘ইয়ামালকে তাঁর ইনজুরির বিষয়টি মাথায় রেখেই চলতে হবে। সে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন করে। তাঁকে অনুশীলন করতে হবে। ইনজুরি থেকে মুক্তির জন্য চিকিৎসাও নিতে হবে। সে এসব করে যাচ্ছে। ইয়ামালের চোট পুরোপুরি ভালো হয়েছে আমি সেটা বলতে চাই না। ইনজুরির কাজ হলো আসা এবং যাওয়া। তাই ইনজুরি পরিচালনা করেই খেলতে হবে।’

