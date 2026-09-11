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ফুটবল

আর্জেন্টিনার সাফল্যের নেপথ্যের কারিগরের বিদায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৬: ১৪
আর্জেন্টিনার সাফল্যের নেপথ্যের কারিগরের বিদায়
ওয়াল্টার স্যামুয়েল। ছবি: সংগৃহীত

আর্জেন্টিনার কোচিং স্টাফে আট বছরের পথচলার ইতি টানতে যাচ্ছেন ওয়াল্টার স্যামুয়েল। লিওনেল স্কালোনির দীর্ঘদিনের সহকারী হিসেবে দলের সাফল্যের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সাবেক এই ডিফেন্ডার আর নতুন চুক্তি করবেন না।

আগামী ৩০ ডিসেম্বর আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এএফএ) সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে স্যামুয়েলের।

নিজের সিদ্ধান্তের বিষয়টি এএফএর সভাপতি ক্লদিও তাপিয়াকে জানিয়েছেন ৪৮ বছর বয়সী স্যামুয়েল। সহকারী কোচের ভূমিকা ফেলে এবার প্রধান কোচ হিসেবে নতুন ক্যারিয়ার শুরু করতে চান তিনি। ৪৮ বছর বয়সী কোচের লক্ষ্য ইউরোপের কোনো ক্লাবের দায়িত্ব নেওয়া।

স্কালোনির সঙ্গে স্যামুয়েলের পথচলা শুরু হয় ২০১৮ সালে। এরপর আর্জেন্টিনার অন্যতম সফল সময়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠেন তিনি। লা আলবিসেলেস্তেদের ডাগআউটে বসে ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা জিতেছেন স্যামুয়েল।

শুধু শিরোপা জয়ের সঙ্গী হিসেবেই নয়, দলের কৌশলগত প্রস্তুতিতেও স্যামুয়েলের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে রক্ষণভাগ এবং আক্রমণ ও রক্ষণ—দুই ধরনের সেট পিসে উন্নতিতে কাজ করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন স্কালোনির অন্যতম আস্থাভাজন সহযোগী হিসেবে দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছিলেন তিনি।

এবার সেই অধ্যায় শেষ করে ২০২৭ সাল থেকে ইউরোপের ফুটবলে প্রথমবার প্রধান কোচ হিসেবে কাজ শুরু করতে চান স্যামুয়েল। আগামী কয়েক মাস নিজেকে সেই দায়িত্বের জন্য প্রস্তুত করবেন তিনি।

স্যামুয়েলের বিদায়ের পাশাপাশি আর্জেন্টিনার কোচিং স্টাফের আরও দুই পরিচিত মুখ পাবলো আইমার ও রবার্তো আয়ালার ভবিষ্যৎ-ও এখন নিশ্চিত নয়। স্কালোনি থাকলে তাঁরা দুজন থেকে যেতে পারেন। অন্যথায় নতুন কোনো দলের কোচিং স্টাফে যোগ দেবেন আইমার ও আয়ালা।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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