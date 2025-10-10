Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

আমি যদি না খেলি, সেটা তো ভুল: জামাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৪৫
হংকংয়ের বিপক্ষে শুরুর একাদশে ছিলেন না জামাল। ছবি: বাফুফে
হংকংয়ের বিপক্ষে শুরুর একাদশে ছিলেন না জামাল। ছবি: বাফুফে

অধিনায়ক হিসেবে সংবাদ সম্মেলনে এলেও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে আগের দুই ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি জামাল ভূঁইয়া। গতকাল হংকংয়ের বিপক্ষে মাঠে নেমেই চেষ্টা করেন প্রভাব বিস্তার করার। দলও ৩-১ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যবধান ৩-৩ করে ফেলে দ্রুত। অথচ তাঁকে শুরুর একাদশেই রাখেননি কোচ হাভিয়ের কাবরেরা।

কোচের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনায় মুখর অনেকেই। জামালসহ শমিত শোম ও ফাহামিদুল ইসলামকেও শুরুর একাদশে রাখেননি তিনি। জামাল নিজেও দাবি করছেন, শুরু থেকে তাঁকে না খেলানোটা ভুল ছিল।

হারের হতাশা মাথায় চেপে আজ হংকং যাচ্ছে বাংলাদেশ। হযরত শাহজালাল বিমানবন্দরে জামাল বলেন, ‘আমি যখন না খেলি, সেটা তো ভুল, এটা আমি বলব। আমি তো সব ম্যাচ খেলতে চাই। কিন্তু দিন শেষে কারা খেলবে, এটা কোচের সিদ্ধান্ত। আমি চাই খেলতে।’

ম্যাচের মোড় ঘোরানোর প্রতিজ্ঞা নিয়েই মাঠে নেমেছিলেন জামাল, ‘আমি, শমিত, ফাহামিদুল, জায়ান যখন একসঙ্গে ওয়ার্মআপ শুরু করেছি, তখন ওদেরকে বলেছি, আমরা যখন নামব, তখন ম্যাচের গতিপথ বদলাতে হবে। আমাদের চারজনের ইমপ্যাক্ট ভালো ছিল। চারজনই শুরুর একাদশে খেলতে চাই। সব মিলিয়ে আমরা ভালো খেলেছি।’

বাংলাদেশকে হতাশায় ডুবিয়ে ৪-৩ ব্যবধানের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে হংকং। শেষ মুহূর্তে গোল হজম করার প্রবণতা থেকে কবে বেরিয়ে আসবে দল সেই উত্তর জানেন না অধিনায়কও, ‘এই দলের একটা ইতিহাস আছে, আমরা শেষ মুহূর্তে গোল হজম করি। এই ম্যাচের আগে আমরা আলাপ করেছি, আমাদের পুরো ম্যাচ ফোকাসড থাকতে হবে। সংবাদ সম্মেলনেও বলেছি, আমরা যদি জিততে চাই বা পয়েন্ট নিতে চাই, আমাদের পুরো ম্যাচে মনোযোগী থাকতে হবে। কিন্তু আমরা পারিনি।’

তিন ম্যাচে এক পয়েন্ট নিয়ে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে সি গ্রুপের তলানিতে আছে বাংলাদেশ। মূল পর্বে যাওয়াটা নির্ভর করছে অনেক যদি-কিন্তুর ওপর। সেই সঙ্গে জিততে হবে ফিরতি লেগে হংকংয়ের বিপক্ষে ১৪ অক্টোবরের ম্যাচসহ বাকি ৩ ম্যাচও। মনে করিয়ে দিলেন জামাল, ‘আমাদের হাতে তিন ম্যাচ আছে। তিনটি ম্যাচই জিততে হবে। এক পয়েন্ট হারালেই আমাদের বিদায়।’

বিষয়:

বাংলাদেশখেলাজামাল ভূঁইয়াফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

খতনা করা শিশুদের অটিজমের ঝুঁকি দ্বিগুণ, দাবি ট্রাম্পের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

সম্পর্কিত

ডিসেম্বরে আইপিএলের নিলাম, তবে...

ডিসেম্বরে আইপিএলের নিলাম, তবে...

২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল কি ফেবারিট, যা বলছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার

২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল কি ফেবারিট, যা বলছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলার

আমি যদি না খেলি, সেটা তো ভুল: জামাল

আমি যদি না খেলি, সেটা তো ভুল: জামাল

বিশ্বকাপে ১২ বছর পর আলজেরিয়া, বাকি আর কারা

বিশ্বকাপে ১২ বছর পর আলজেরিয়া, বাকি আর কারা