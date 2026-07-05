আবারও ব্রাজিলের শুরুর একাদশে নেই নেইমার, এক পরিবর্তন

বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে শেষ ষোলোয় একটু পর নরওয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। নিউজার্সি স্টেডিয়ামে শুরুর একাদশে এবারও জায়গা হলো না নেইমারের। এর আগে জাপানের বিপক্ষে শেষ বত্রিশের ম্যাচে মাঠে নামারই সুযোগ পাননি তিনি।
চোট কাটিয়ে দলে ফিরলেও নেইমারকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কোচ কার্লো আনচেলত্তি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও তিনি বদলি হিসেবে নেমেছিলেন। এবারও শুরুর একাদশের বাইরে থাকলেন ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা।
তবে আগের ম্যাচের তুলনায় আনচেলত্তি একাদশে এনেছেন একটি পরিবর্তন। জাপান ম্যাচের জয়ের নায়ক গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিকে রাখা হয়েছে শুরুর একাদশে । যদিও তা অনুমিত ছিল। কারণ চোটে পড়েছেন লুকাস পাকেতা।
ব্রাজিলের একাদশ: আলিসন; দানিলো, মার্কিনিওস (অধিনায়ক), গাব্রিয়েল মাগালাই, দগলাস সান্তোস; কাসেমিরো, ব্রুনো গিমারেস; রায়ান, মাতিয়ানস কুনিয়া ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
মায়ামির বে-ফ্রন্ট পার্ক সৈকতের ফ্যান জোন থেকে বেরিয়ে উবারে উঠতেই চালকের সিটের পেছনের স্ক্রিনে একটা জরিপ চোখে পড়ল। প্রশ্ন করা হয়েছে, আপনি কোনটাতে ভোট দেবেন—ফুটবল নাকি সকার? চোখ বুজে ‘ফুটবলে’ টিক দেওয়া হলো।৫ মিনিট আগে
বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও নিজের অর্জন খাটো হয়ে যাবে না বলে মনে করেন রোনালদো। তাঁর কথায়, ‘বিশ্বকাপ জিতলে আমি আরও বড় ক্রিস্টিয়ানো হয়ে যাব না, আবার না জিতলেও ছোট হয়ে যাব না। জীবনে আমার কোনো কিছুর অভাব নেই। ঈশ্বর আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়েছেন এবং আমি যা কখনো জেতার আশা করিনি, তার চেয়েও বেশি দিয়ে২০ মিনিট আগে
২৫ বছর বয়সী বালোগান চলতি বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ছন্দে আছেন। ইতিমধ্যে তিন গোল করেছেন তিনি। গ্রুপ পর্বে যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণের সবচেয়ে বড় ভরসা ছিলেন এই স্ট্রাইকার। তাই বেলজিয়ামের বিপক্ষে নকআউট ম্যাচের আগে তাঁকে ফিরে পাওয়া মাঠের হিসাবেও বড় স্বস্তি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য। তবে মাঠের লড়াইয়ের আগেই ফিফার এই ব্যতি২ ঘণ্টা আগে
হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের একমাত্র টেস্টে ইনিংস ও ৮৫ রানে হেরে সফর শুরু করেছে বাংলাদেশ। আফ্রিকার দলটির বিপক্ষে ২৫ বছর পর টেস্টে ইনিংসে হারল বাংলাদেশ। লাল বলের সংস্করণ থেকে এবার আরেক সংস্করণে খেলতে নামার আগে ঘুরেফিরে আসছে সেই ভরাডুবির প্রসঙ্গ। যদিও মেহেদী হাসান মিরাজ এটা নিয়ে চিন্তিত নন।৩ ঘণ্টা আগে