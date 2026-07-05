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ফুটবল

আবারও ব্রাজিলের শুরুর একাদশে নেই নেইমার, এক পরিবর্তন

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৬ জুলাই ২০২৬, ০০: ৪৮
আবারও ব্রাজিলের শুরুর একাদশে নেই নেইমার, এক পরিবর্তন
শুরুর একাদশে জায়গা হয়নি নেইমারের। ছবি: এএফপি

বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে শেষ ষোলোয় একটু পর নরওয়ের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। নিউজার্সি স্টেডিয়ামে শুরুর একাদশে এবারও জায়গা হলো না নেইমারের। এর আগে জাপানের বিপক্ষে শেষ বত্রিশের ম্যাচে মাঠে নামারই সুযোগ পাননি তিনি।

চোট কাটিয়ে দলে ফিরলেও নেইমারকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কোচ কার্লো আনচেলত্তি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচেও তিনি বদলি হিসেবে নেমেছিলেন। এবারও শুরুর একাদশের বাইরে থাকলেন ব্রাজিলের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

তবে আগের ম্যাচের তুলনায় আনচেলত্তি একাদশে এনেছেন একটি পরিবর্তন। জাপান ম্যাচের জয়ের নায়ক গাব্রিয়েল মার্তিনেল্লিকে রাখা হয়েছে শুরুর একাদশে । যদিও তা অনুমিত ছিল। কারণ চোটে পড়েছেন লুকাস পাকেতা।

ব্রাজিলের একাদশ: আলিসন; দানিলো, মার্কিনিওস (অধিনায়ক), গাব্রিয়েল মাগালাই, দগলাস সান্তোস; কাসেমিরো, ব্রুনো গিমারেস; রায়ান, মাতিয়ানস কুনিয়া ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

বিষয়:

ব্রাজিল ফুটবলনেইমারফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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