চেনা রেফারি দিয়েই শুরু হচ্ছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ মিশন

এ যেন শেষ থেকেই শুরু! বিশ্বকাপের ‘জে’ গ্রুপে আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে নামছে আর্জেন্টিনা। বুধবার অনুষ্ঠেয় এই ম্যাচের রেফারি প্যানেল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রধান রেফারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন পোল্যান্ডের সাইমন মার্চিনিয়াক। যিনি আর্জেন্টিনার কাছে অচেনা কেউ নন। কাতার বিশ্বকাপের ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার সেই ঐতিহাসিক ও রোমাঞ্চকর জয়ের ম্যাচেও রেফারি হিসেবে মূল দায়িত্বে ছিলেন তিনি।
শনিবার রেফারিদের তালিকা নিশ্চিত করার পর জানা গেছে, ম্যাচ পরিচালনায় মার্চিনিয়াকের সঙ্গী হচ্ছেন তাঁরই দুই স্বদেশী তমাস লিস্টকেভিচ ও আদাম কুপসিক। তাঁরা যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় সহকারী রেফারির দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া চতুর্থ এবং রিজার্ভ রেফারি হিসেবে থাকবেন নিউজিল্যান্ডের দুই অফিশিয়াল ক্যাম্পবেল-কিল্ক কাওয়ানা-ওয়া এবং আইজ্যাক ট্রেভিস।
আর্জেন্টিনার ম্যাচ পরিচালনার ক্ষেত্রে মার্চিনিয়াকের অতীত রেকর্ড বেশ সমৃদ্ধ। এর আগে আলবিসেলেস্তেদের মোট তিনটি ম্যাচ পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। প্রথমবার ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার উদ্বোধনী ম্যাচেই মাঠে ছিলেন তিনি। আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র হওয়া সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনার পক্ষে একটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন মার্চিনিয়াক, তবে লিওনেল মেসি সেটি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন।
বাকি দুটি ম্যাচ তিনি পরিচালনা করেছেন কাতার বিশ্বকাপে। যার একটি ছিল নকআউট পর্বে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, যেখানে ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল আলবিসেলেস্তেরা। আর সবশেষ ম্যাচটি ছিল লুসাইল স্টেডিয়ামের সেই মহাকাব্যিক ফাইনাল। ফ্রান্সের বিপক্ষে ওই ম্যাচে লিওনেল স্কালোনির দলের পক্ষে একটি পেনাল্টি দিয়েছিলেন এই পোলিশ রেফারি, যা থেকে গোল করেছিলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসি। অন্যদিকে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে দুটি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন তিনি, যার দুটি থেকেই সফলভাবে গোল আদায় করে নিয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপ্পে।
কাতার জয়ের সেই মধুর স্মৃতি সঙ্গী করে আবারও মার্চিনিয়াকের উপস্থিতিতে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা।
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