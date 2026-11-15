এমবাপ্পেকে ঘিরে বিতর্কে জিদানের কড়া জবাব

এমবাপ্পেকে ঘিরে বিতর্কে জিদানের কড়া জবাব
কিলিয়ান এমবাপ্পের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি নিয়ে প্রকাশিত খবরের কড়া জবাব দিয়েছেন ফ্রান্সের কোচ জিনেদিন জিদান। এসব প্রতিবেদনকে আজেবাজে ও বিরক্তিকর আখ্যা দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, তারকা ফরোয়ার্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বেশ ভালো।
উয়েফা নেশনস লিগে রাতে তুরস্কের বিপক্ষে খেলতে নামবে ফ্রান্স। বোর্দোয় হতে যাওয়া ম্যাচে ড্র করলেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করবে জিদানের দল। এমন গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে এমবাপ্পেকে ঘিরে সম্পর্কের টানাপোড়েনের খবর সামনে আসায় বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হয়েছে ফরাসি কোচকে।
সম্প্রতি কয়েকটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, গত সেপ্টেম্বরে জাতীয় দলের ক্যাম্পে এমবাপ্পেকে বাঁ প্রান্তে খেলানোয় তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। সে সময় উসমান দেম্বেলে খেলেছিলেন মাঝখানে। এ নিয়ে জিদান ও এমবাপ্পের মধ্যে যোগাযোগও কমে গিয়েছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়।
সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি উড়িয়ে দেন জিদান। তিনি বলেন, ‘আমি বিষয়টি বুঝতে পারছি না। এটা তেমন কোনো বড় ব্যাপার নয়। এ কারণেই আমি এই বিতর্কে জড়াতে চাই না।’
এমবাপ্পের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে জিদান আরও বলেন, ‘তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক একজন কোচ ও খেলোয়াড়ের। সবকিছুই খুব ভালোভাবে চলছে। মানুষ যা বলছে, তা বলা থেকে আমি তাদের বিরত রাখতে পারি না। তবে এসব আজেবাজে কথা। বিষয়টি দুঃখজনক এবং বেশ বিরক্তিকর।’
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে বৃহস্পতিবার ইতালির বিপক্ষে খেলতে পারেননি এমবাপ্পে। তবে তুরস্কের বিপক্ষে তাঁকে পাওয়া যাবে বলে নিশ্চিত করেছেন জিদান। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদের এই ফরোয়ার্ডকে নিয়েই মাঠে নামতে পারবে ফ্রান্স।
ইতালির কাছে ৩-১ গোলে হারের মধ্য দিয়ে পাঁচ ম্যাচ পর প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেয়েছে জিদানের দল। ২০২৬ বিশ্বকাপের পর দিদিয়ের দেশমের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম হার।
গ্রুপ ‘এ১’-এ ফ্রান্স ও ইতালির পয়েন্ট সমান ১০। এক পয়েন্ট কম নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে বেলজিয়াম। রোববার নিজেদের মাঠে ইতালির বিপক্ষে খেলবে তারা।
তুরস্ককে হারাতে পারলে এবং ইতালি জয় না পেলে গ্রুপের শীর্ষস্থানও নিশ্চিত করতে পারবে ফ্রান্স। অন্যদিকে, ফ্রান্স হারলে এবং বেলজিয়াম জিতলে তিন নম্বরে নেমে যাবে জিদানের দল। সেক্ষেত্রে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার সুযোগ হারাবে তারা। এখন পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচ খেলে সবকটিতেই হেরেছে তুরস্ক।