রোনান-ডেকলানের বাংলাদেশের হয়ে খেলার গল্প সিনেমাকেও হার মানায়

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে বাংলাদেশকে শিরোপা জিতিয়ে আলোচনায় সুলিভান ব্রাদার্স। টুর্নামেন্টে নিয়মিত একাদশে সুযোগ পেয়েছেন রোনান সুলিভান। ডেকলান খেলেছেন মাত্র দুটি ম্যাচ; সেটাও বদলি হিসেবে। তবে দুজনই প্রমাণ করেছেন—বাংলাদেশ ফুটবলের ভবিষ্যতের অমূল্য সম্পদ হতে যাচ্ছেন তাঁরা।
বয়সভিত্তিক সাফে খেলে এরই মধ্যে ভক্তদের মুখে মুখে সুলিভান ব্রাদার্সের নাম। এই দুই ফুটবলারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বাংলাদেশ। অথচ সুলিভান ব্রাদার্স বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন, দুই মাস আগেও যেটা ছিল দিবালোকে স্বপ্ন দেখার মতো। রোনান-ডেকলানের বাংলাদেশের হয়ে খেলার গল্পটা যেন সিনেমার গল্পকেও হার মানায়।
নানী সুলতানা আলমের সঙ্গে রোনান। ছবি: বাফুফে
রোনান ও ডেকলানের বাংলাদেশের হয়ে খেলার পেছনে ভূমিকা রেখেছে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের পোস্ট করা একটি ভিডিও। যে ক্লাবের হয়ে খেলেন সুলিভান পরিবারের বড় ছেলে কুইন সুলিভান। সুলিভান পরিবারের চার ভাইয়ের মধ্যে বাকি জন কাভান সুলিভান; এদের সবাই ফুটবলার। সবচেয়ে বেশি নাম করেছেন কুইন। ফিলাডেলফিয়ার জার্সিতে লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজদের লিগে খেলেন তিনি; খেলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের যুব দলে। ২০২৬ বিশ্বকাপ দলে সহ-আয়োজকদের হয়ে খেলার সম্ভাবনা আছে তাঁর।
ফিলাডেলফিয়ার ওই ভিডিওতে দেখা যায়, একটি রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে নিজের শিকড় নিয়ে কথা বলছিলেন কুইন। তিনি জানান, তাঁর নানির জন্ম বাংলাদেশে। পরবর্তীতে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কুইনের নানির নাম সুলতানা আলম। ঢাকার এই মেয়ে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। অনেক আগেই উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান সুলতানা। সেখানকার ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। একই ইউনিভার্সিটির জার্মান অধ্যাপক ক্লাউস ক্রিপেনডর্ফকে বিয়ে করেন যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে যান সুলতানা।
ক্রিপেনডর্ফ-সুলতানা দম্পতির মেয়ের ঘরের চার ছেলে কুইন, কাভান, রোনান ও ডেকলান যুক্তরাষ্ট্র ফুটবলে নিজেদের অবস্থান করে নিয়েছেন। কুইন এবং কাভান খেলে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র ফুটবলে। তাঁদের দুজনের পথ না হেঁটে বাংলাদেশ যুব দলে নাম লিখিয়েছেন রোনান এবং ডেকলান। কুইনের ওই ভিডিও দেখার পর ‘সেভ বাংলাদেশ ফুটবল’ নামের একটি অনলাইন পেজ থেকে তাঁদের নানি সুলতানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপর রোনান এবং ডেকলানের সঙ্গে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) যোগাযোগ শুরু হয়। বাকি গল্পটা তো সবারই জানা।
ফুটবল যেন সুলিভান পরিবারের রক্ত মিশে থাকা এক নাম। তাঁদের বাবা ব্রেন্ডন সুলিভান অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ লিগে খেলেছেন। ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভানিয়ার হয়ে খেলার অভিজ্ঞতাও আছে ব্রেন্ডনের। ফুটবল ছেড়ে পরবর্তীতে কোচের ভূমিকায় দেখা যায় তাঁকে। মা হেইকে ডিভিশন ওয়ান পর্যায়ে ফুটবল খেলেছেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন। সুলিভান ব্রাদার্সের চাচাতো ভাই ক্রিস অলব্রাইট যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এ ছাড়া কুইনের মতো ফিলাডেলফিয়া হয়ে মাঠ মাতিয়েছেন অলব্রাইট।
রোনান-ডেক্লান লাল-সুবজ পতাকায় লিখবেন নতুন নতুন গৌরবগাথা, অনূর্ধ্ব-২০ সাফে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী দুই ফুটবলারকে নিয়ে সে স্বপ্নই দেখছে বাংলাদেশ।
ফোনের ওপাশ থেকে অম্ল-মধুর অভিজ্ঞতাই শোনালেন সুলিভান ব্রাদার্সের নানি সুলতানা আলম। গতকাল রাতের আগপর্যন্ত দুই নাতি ডেকলান সুলিভান ও রোনান সুলিভানের সঙ্গে দেখাই করতে পারেননি। শিকড় যে তাঁকে দিয়েই বোনা।
