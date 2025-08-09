এক দিনেই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে বার্সার নেতৃত্ব ফিরে পেলেন স্টেগেন

ক্রীড়া ডেস্ক
মার্ক আন্দ্রে টের স্টেগান এতটাই নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছিলেন যে আইনিপ্রক্রিয়ায় যেতে চাচ্ছিল বার্সেলোনা। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে কেড়ে নেওয়া হয় তাঁর নেতৃত্ব। এক দিনের ব্যবধানে দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়ে নেতৃত্ব ফিরে পেলেন এই জার্মান গোলরক্ষক।
সম্প্রতি পিঠের চোট থেকে সেরে উঠতে স্টেগেন অস্ত্রোপচার করান। লা লিগার নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার অন্তত চার মাসের জন্য মাঠের বাইরে ছিটকে গেলে মৌসুমের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাঁর পারিশ্রমিকের বড় একটি অংশ (৫০ থেকে ৮০ শতাংশ) ছাড় পাবে ক্লাব, যা নতুন ফুটবলার নিবন্ধনে সহায়তা করবে।
গত মৌসুমেও চোটের কারণে অনেকটা সময় বাইরে ছিলেন স্টেগেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে নিয়মিত গোলরক্ষক হয়ে ওঠেন ভয়চেক সেজনি। দারুণ পারফরম্যান্সের কারণে তাঁর সঙ্গে নতুন চুক্তিও করে বার্সা। একই সঙ্গে দলে ভেড়ায় আরেক গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়াকে। ধারণা করা হয়, এতে অস্তিত্ব সংকটে ভুগতে থাকেন স্টেগেন। তাঁকে এই মৌসুমে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিল বার্সা। কিন্তু বাদ সাধে চোট।
এই চোট স্টেগেনকে লম্বা সময় বাইরে রাখবে বলে মনে করছে বার্সা। তাই নতুন খেলোয়াড় নিবন্ধনের সহায়তায় স্টেগেনের চিকিৎসাবিষয়ক নথিপত্র লা লিগার কাছে পাঠাতে চেয়েছিল তারা। শুরুতে অবশ্য সেই তথ্য দিতে রাজি ছিলেন না স্টেগেন। যে কারণে বার্সা বৃহস্পতিবার কেড়ে নেয় তাঁর নেতৃত্ব।
দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে এক বিবৃতিতে বার্সা বলেছে, ‘টের স্টেগেনের অস্ত্রোপচার-সংক্রান্ত মেডিকেল রিপোর্ট লা লিগার কাছে পাঠাতে তাঁর যে অনুমোদনের প্রয়োজন হয়, তাতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগের তাই এখানেই সমাপ্তি এবং এই মুহূর্ত থেকেই তিনি আবার মূল দলের অধিনায়ক।’
স্টেগেনের দাবি ৩ মাসের মধ্যেই সেরে উঠবেন তিনি, ‘সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোয় আমাকে নিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে, সেগুলোর কিছু কিছু পুরোপুরি ভিত্তিহীন। এ জন্য মনে হয়েছে, আমার কথাগুলো তুলে ধরা প্রয়োজন সম্মানজনকভাবে, কিন্তু পরিষ্কার করে। আমি এটাও পরিষ্কার করে দিতে চাই যে ক্লাবের নতুন ফুটবলার আনা ও পুরোনোদের চুক্তি নবায়নের ব্যাপারগুলো আমার অস্ত্রোপচারের আগেই চূড়ান্ত হয়ে যায়।’
