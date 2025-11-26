শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে বাংলাদেশের তিনে তিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
এএফসি অনূর্ধ্ব-১৭ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে চীনে দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। শ্রীলঙ্কাকে ৫-০ গোলে হারিয়ে টানা তৃতীয় জয় তুলে নিয়েছে গোলাম রব্বানী ছোটনের দল।
চংকিংয়ের তংলিয়াং লং স্টেডিয়ামে শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নেয় বাংলাদেশ। ২৪ মিনিটে আরিফের দারুণ পাস থেকে ইকরামুলের হেডে আসে প্রথম গোল। পাঁচ মিনিট পর অপুর নিখুঁত পাস পেয়ে মানিক দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। প্রথমার্ধ শেষে ২-০ তে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ।
বিরতির পর আরও ধারালো হয়ে ওঠে দল। ৬৪ মিনিটে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে ঠান্ডা মাথায় শট নিয়ে গোল করেন অধিনায়ক নাজমুল হুদা ফয়সাল। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে বায়েজিদের দূরপাল্লার শট লং রেঞ্জে গিয়ে জালে লাগে। ইনজুরি সময়ে হাফ-ভলিতে নিজস্ব স্বাক্ষর রেখে ফয়সাল করেন নিজের দ্বিতীয় ও দলের পঞ্চম গোল।
তিন ম্যাচে তিন জয় নিয়ে বর্তমানে টেবিলের শীর্ষে আছে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে প্রধান কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন বলেন, ‘ছেলেরা ৯০ মিনিট ভালো ফুটবল খেলেছে। গোলের সুযোগ তৈরি করেছে এবং কাজে লাগিয়েছে। আগামী দুটি ম্যাচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’
২৮ নভেম্বর বাহরাইনের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচে শামীম হোসেন পাটোয়ারি না থাকায় সরাসরি নির্বাচকদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লিটন দাস। লিটনের অভিযোগের জবাব দিয়েছেন প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ লিপু। তাঁর মতে, নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জায়গা থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।
আজকের পত্রিকাকে লিপু বলেন, ‘আমরা তো নির্বাচক প্যানেলে আছি। আমাদেরও দায়িত্ব আছে। ক্রিকেট বোর্ড থেকে আমরাও নিয়োগপ্রাপ্ত। আমরা দলটা গড়ব। সেই আলোকে আমরা শামীমের জায়গায় মনে করি চার–পাঁচে খেলার মতো একজন ব্যাটার দরকার। তাই একটা পরিবর্তন এনে দলটা ক্রিকেট অপারেশন্সকে পাঠাই। ক্রিকেট অপারেশন্স আমাদের ব্যাখ্যাগুলো দেখে। এরপর বোর্ড সেটার অনুমোদন দেয়।’
লিপুর কাছেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন লিটন। প্রধান নির্বাচক বলেন, ‘দল ঘোষণার পর লিটনই আমাকে কল দেয়। শামীম পাটোয়ারি না থাকার কারণে সে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, এই দলটা দুই ম্যাচের জন্য। তাই নাখোশ না হয়ে এই দলটা নিয়ে দুইটা ম্যাচ খেলতে হবে। এরপর সিরিজ জিততে পারলে আমাদের হাতে সুযোগ থাকবে। কিন্তু শামীমকে দলে না দেখে লিটন খুবই উত্তেজিত ছিল।’
এর আগে আজ সংবাদ সম্মেলেন শামীমকে নিয়ে লিটন বলেন, ‘এটা আমার কল ছিল না। পুরোপুরি নির্বাচকদের কল। আমি জানি না কেন, কিন্তু নির্বাচকেরা আমাকে কোনো কিছু নোটিশ ছাড়াই শামীমকে বাদ দিয়ে দিয়েছে টিম থেকে। কোনো নোটিশ ছাড়াই। আমি এত দিন জানতাম যে একটা দল যখন কেউ সামলায় তখন কমপক্ষে অধিনায়ক জানে যে কোন প্লেয়ারটা ঢুকবে বা কোন প্লেয়ারটা বের হবে।’
শামীমের বাদ পড়ার পেছনে কোনো কারণ দেখেন না লিটন, ‘আমি আশা করি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্লেয়ারই সেরা প্লেয়ার। যার জন্য ন্যাশনাল টিমে আসে। যে ১৫ জনই সিলেক্ট হবে না কেন, তারাই ভালো করবে। কিন্তু আমি শামীমের বাদ হওয়ার পেছনে কোনো কারণ দেখি না। আর আমি কখনো...আমি এটা নোটিশও পাইনি যে কেন সে বাদ পড়েছে। ও টিমে থাকলে ভালো হতো।’
গত মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে বাংলাদেশ। দুটি ম্যাচে চাপের মুখে পড়ে আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি স্বাগতিকরা। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে আর সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চান না লিটন দাস। ভুল শুধরে দারুণ কিছু করার প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন বাংলাদেশ দলপতি।
সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে হেসেখেলে ৫ উইকেটে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে প্রথম দুই ম্যাচের হিসেব ভিন্ন ছিল। জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করেও শেষ পর্যন্ত হেরে গেছে ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। লিটনের চাওয়া, আয়ারল্যান্ড সিরিজেও ক্রিকেটাররা চাপের মুখে পড়ুক। মূলত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভালো প্রস্তুতির জন্য সব ধরনের পরিস্থিতি থেকে দলের ঘুরে দাঁড়ানো দেখতে চান তিনি।
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘আমি চাই যে আয়ারল্যান্ড সিরিজেও আমাদের খেলোয়াড়রা চাপের মুখে পড়ুক। কিন্তু চাপের মুখে পড়ে আমরা সবশেষ সিরিজটা জিততে পারিনি। এবার চেষ্টা করব এমন চ্যালেঞ্জের মুখে থেকে বের হয়ে যেন ম্যাচগুলো জিততে পারি।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে এখন পর্যন্ত আটটি টি-টোয়েন্টি খেলেছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে পাঁচটিতেই শেষ হাসি হেসেছে তারা। বিপরীতে দুটি ম্যাচ জিতেছে আইরিশরা। বাকি ম্যাচটিতে ফল হয়নি। পরিসংখ্যান কিংবা নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস–যেকোনো বিবেচনায় বেশ আত্মবিশ্বাসী লিটন। সফরকারীদের সঙ্গে দাপুটে একটি সিরিজের অপেক্ষা আছেন তিনি। তাই বলে আয়ারল্যান্ডকে খাটো করে দেখার পক্ষে নন লিটন।
তিনি বলেন, ‘অবশ্যই সম্ভব। আমাদের যে টিম আছে, আমাদের যে শক্তি আছে, তাতে আমরা যদি নিজেদের দিনে শতভাগ দিতে পারি তাহলে অবশ্যই ডমিনেটিং জয় পাওয়া সম্ভব। তবে এটাও সত্যি যে সব দলকেই সম্মান করতে হবে। নির্দিষ্ট দিনে যারা ভালো ক্রিকেট খেলবে তাদের পক্ষেই ফল আসবে। আমরা চেষ্টা করব আমাদের সেরা ক্রিকেট খেলার।’
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে জায়গা হয়নি শামীম হোসেন পাটোয়ারীর। বিষয়টি নিয়ে নির্বাচকেরা কোনো পরামর্শ করেননি বলে দাবি লিটন দাসের। রীতিমতো নির্বাচক প্যানেলের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক।
আগামীকাল চট্টগ্রামে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ এবং আয়ারল্যান্ড। তার আগে আজ সংবাদ সম্মেলনে লিটন বলেন, ‘এটা আমার কল ছিল না। পুরোপুরি নির্বাচকদের কল। আমি জানি না কেন, কিন্তু নির্বাচকেরা আমাকে কোনো কিছু নোটিশ ছাড়াই শামীমকে বাদ দিয়ে দিয়েছে টিম থেকে। কোনো নোটিশ ছাড়াই। আমি এত দিন জানতাম যে একটা দল যখন কেউ সামলায় তখন কমপক্ষে অধিনায়ক জানে যে কোন প্লেয়ারটা ঢুকবে বা কোন প্লেয়ারটা বের হবে।’
কী কারণে শামীমকে বাদ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে অবগত নন লিটন, ‘আমি আশা করি যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা প্লেয়ারই সেরা প্লেয়ার। যার জন্য ন্যাশনাল টিমে আসে। যে ১৫ জনই সিলেক্ট হবে না কেন, তারাই ভালো করবে। কিন্তু আমি শামীমের বাদ হওয়ার পেছনে কোনো কারণ দেখি না। আর আমি কখনো...আমি এটা নোটিশও পাইনি যে কেন সে বাদ পড়েছে। ও টিমে থাকলে ভালো হতো।’
নির্বাচকেরা যে দল দেবে, সেটা নিয়েই কাজ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে লিটনকে, ‘আমাকে বলা হয়েছে সিলেক্টর প্যানেল থেকে এবং বোর্ড থেকে আমাকে যে টিমটা দেওয়া হবে, সেই টিমটা নিয়েই কাজ করতে হবে। তাই আমার বলার কিছু থাকবে না যে আমি কোন প্লেয়ারটাকে চাই, কোন প্লেয়ারটাকে না চাই।’
বোর্ডের এমন সিদ্ধান্তে হতাশ লিটন, ‘এত দিন জানতাম যখন ক্যাপ্টেন হয় মানুষ, তার টিম গোছানোর একটা প্ল্যানিং থাকে। কিন্তু কয়েক দিন আগেই জানতে পারলাম, যে টিমটা আমাকে দেওয়া হবে, আমার কাজ হচ্ছে সেই টিমটাকে নিয়ে মাঠে ভালো কিছু দেওয়া।’
জয়ের মঞ্চটা চতুর্থ দিনেই প্রস্তুত করে রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ দিনে এসে বাকি কাজটা সারল সফরকারী দল। গুয়াহাটি টেস্টে ভারতকে ৪০৮ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা। টেস্ট ইতিহাসে রানের হিসেবে এটা ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে পরাজয়।
এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতল তারা। এর আগে কলকাতা টেস্টে ভারতকে ৩০ রানে হারিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারতকে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ হারিয়ে ২৫ বছরের অপেক্ষা ফুরাল তাদের। এর আগে সবশেষ ২০০০ সালে এশিয়ান দেশটিতে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল আফ্রিকান জায়ান্টরা।
বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে জিততে হলে ৫৪৯ রানের হিমালয়তূল্য লক্ষ্যে পৌঁছাতে হতো ভারতকে। হাতে থাকা সময়ে জেতা অসম্ভব ছিল স্বাগতিকদের জন্য। বিশাল লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে গিয়ে শুরুতেই খেই হারিয়ে ফেলে স্বাগতিকরা। চতুর্থ দিন শেষে ২৭ রান করতেই ২ ব্যাটারকে হারায় তারা।
ম্যাচ বাঁচাতে চাইলে বাকি ৮ উইকেট হাতে রেখে শেষ দিন পার করে দিতে হতো ভারতকে। কিন্তু সাইমন হারমার, কেশভ মহারাজদের স্পিন ঘূর্ণির সামনে দাঁড়াতেই পারেন স্বাগতিকদের ব্যাটিং লাইন। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৪০ রানেই গুটিয়ে যায় তারা। সর্বোচ্চ ৫৪ রান করেন রবীন্দ্র জাদেজা। এছাড়া ওয়াশিংটন সুন্দর ১৬, সাই সুদর্শন ১৪ ও যশস্বী জয়শওয়াল করেন ১৩ রান।
প্রথম ইনিংসে ভারতেক ২০১ রানে অলআউট করার পথে ৩ উইকেট নেন হারমার। এ যাত্রায় আরও বেশি ভয়ঙ্কর ছিলেন এই অফস্পিনার। একই ৬ ব্যাটারকে প্যারভিলিয়নের পথ দেখান তিনি। ২৩ ওভারে মাত্র ৩৭ রান খরচ করেন হারমার। সমান রানের বিনিময়ে ২ উইকেট নেন মহারাজ।
