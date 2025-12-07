ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার কাছে কেন ‘১৫ জুলাই’ বিশেষ দিন হয়ে উঠতে পারে

ক্রীড়া ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপের লাইনআপ সামনে এসেছে গত পরশু রাতেই। প্রথমবারের মতো ৪৮ দল নিয়ে বিশ্বকাপের আসর বসবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে। বিশ্বমঞ্চে এত দল অংশগ্রহণ করলেও বরাবরের মতো এবারও সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকছে আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল। ফুটবল বিশ্বের দুই দর্শকপ্রিয় দল বলে কথা। বিশ্বকাপে একটা দিন বিশেষ হয়ে আসতে পারে তাদের জন্য।
১২টি গ্রুপে ভাগ হয়ে ৪৮ দল বিশ্বকাপের লড়াইয়ে নামবে। যেখানে গ্রুপ ‘জে’ তে আছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপে লা আলবিসেলেস্তেদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডান। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি ওভালে বিশ্বকাপ ড্রয়ের পর থেকেই তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের গ্রুপকে তুলনামূলক সহজ মনে করা হচ্ছে।
ব্রাজিল কঠিন গ্রুপে পড়েছে সেটা বলার সুযোগও খুব কম। ‘সি’ গ্রুপে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ড। তাদের তুলনায় শক্তির বিচারে বেশ এগিয়ে কার্লো আনচেলত্তির দল। গ্রুপ পর্বের হিসেব-নিকেশ পেছনে ফেলে সামনে উঠে আসছে অন্য প্রসঙ্গ। আরও একবার বিশ্বকাপের মঞ্চে আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের লড়াই দেখার অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা। সে অপেক্ষা ফুরাতে পারে এবার।
বিশ্বকাপের আগের ২২ আসরে চারবার ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা লড়াই দেখেছে ভক্তরা। সবশেষ ১৯৯০ বিশ্বকাপে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দল একে অন্যের বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল। ৩৬ বছরের অপেক্ষা শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ২০২৬ বিশ্বকাপে। ড্রয়ের পর নিশ্চিত হয়েছে, সেমিফাইনালের আগে দেখা হচ্ছে না ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার। তার আগে গ্রুপ পর্ব, শেষ বত্রিশ, শেষ ষোল এবং কোয়ার্টার ফাইনালের বাধা অতিক্রম করতে হবে লাতিন আমেরিকার দুই জায়ান্টকে।
আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে নকআউট পর্বে ওঠে এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় রাউন্ড ও কোয়ার্টার ফাইনাল পেরোতে পারে, তাহলে ১৫ জুলাই আটলান্টায় বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় (যুক্তরাষ্ট্র সময় বেলা ৩ টা) শেষ চারের লড়াইয়ে দেখা হতে পারে তাদের। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে যেটা হবে প্রথম সুপার ক্লাসিকো। সব সমীকরণ মিলে গেলে ১৫ জুলাই দিনটা বিশেষ হয়ে উঠবে পারে এই দুই দল এবং ভক্তদের জন্য।
দেখে নিন বিশ্বকাপে ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার বাংলাদেশ সময়ের সূচি
ব্রাজিল
জুন ১৪ ব্রাজিল-মরক্কো নিউজার্সি ভোর ৪ টা
জুন ২০ ব্রাজিল-হাইতি ফিলাডেলফিয়া সকাল ৭ টা
জুন ২৫ ব্রাজিল-স্কটল্যান্ড মায়ামি ভোর ৪ টা
আর্জেন্টিনা
জুন ১৭ আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া কানসাস সিটি সকাল ৭টা
জুন ২২ আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ডালাস রাত ১১টা
জুন ২৮ আর্জেন্টিনা-জর্ডান ডালাস সকাল ৮টা
ক্রীড়া ডেস্ক
ইউরোপিয়ান ফুটবলে ভিন্ন তিনটি লিগে শনিবার দিবাগত রাতে মাঠে নেমেছিল বেশকিছু প্রথম সারির ক্লাব। সবার অভিজ্ঞতা একরকম হয়নি। বার্সেলোনা, বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনালের জয়ের বিপরীতে পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছেড়েছে লিভারপুল এবং চেলসি। দুটি হ্যাটট্রিক দেখেছে ভক্তরা।
লা লিগায় রিয়াল বেতিসের মাঠ থেকে ৫-৩ গোলের জয় নিয়ে ফিরেছে বার্সা। কাতালানদের জয়ের নায়ক ফেররান তরেস। হ্যাটট্রিক করেছেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। এস্তাদিও দে লা কার্তুজায় ১১,১৩ ও ৪০ মিনিটে সফরকারীদের হয়ে তিনটি গোল করেন তিনি। বার্সার হয়ে বাকি গোল দুটি করে রুনি বার্দগি ও লামিনে ইয়ামাল।
এই জয়ে টেবিলে শীর্ষস্থান আরও সুসংহত করল বার্সা। ১৬ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ৪০ পয়েন্ট। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পুঁজি ৩৬ পয়েন্ট। মাদ্রিদের ক্লাবটির জন্য স্বস্তির বিষয় হলো চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে একটি ম্যাচ কম খেলেছে তারা।
বার্সার সমান ৫ গোলের দেখা পেয়েছে বায়ার্নও। তবে কোনো গোল হজম করেনি তারা। জার্মান বুন্দেসলিগায় স্টুর্টগার্টকে ৫-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বাভারিয়ানরা। প্রতিপক্ষের মাঠে হ্যাটট্রিক করেছেন বায়ার্নের ইংলিশ স্ট্রাইকার হ্যারি কেইন। ম্যাচের ৬০ মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের বদলি হিসেবে মাঠে নেমে ২২ মিনিটের মধ্যে তিনবার জালের ঠিকানা খুঁজে নেন সাবেক টটেনহাম হটস্পার তারকা।
তরেস ও কেইনের মতো হ্যাটট্রিক করার সুযোগ ছিল হুগো একিতিকের সামনে। কিন্তু ২ গোল করেই থামতে হয়েছে তাঁকে। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ফরাসি স্ট্রাইকার ম্যাচটা রাঙালেও জেতা হয়নি লিভারপুলের। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লিডস ইউনাইটেডের সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করেছে অলরেডরা।
একই অভিজ্ঞতা হয়েছে চেলসির। বোর্নমাউথের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে ব্লুজরা। ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের অপর ম্যাচে সান্ডারল্যান্ডকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনদের হয়ে একবার করে গোলের খাতায় নাম লেখান রুবেন দিয়াস, জোসকো গোভারদিওল ও ফিল ফোডেন।
ক্রীড়া ডেস্ক
লিওনেল মেসি নিজেই যেন জাদুকর। যার জাদুর কাঠির স্পর্শে বদলে যায় দৃশ্যপট। অন্তত ইতিহাস তো এ কথাই বলে। বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড যেখানে গেছেন, সেখানেই ফুটেছে সাফল্যের ফুল। সর্বশেষ মেসির সেই জাদুর কাঠির ছোঁয়ায় দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন ধরা দিল ইন্টার মায়ামির শোকেসে।
পিএসজি ছেড়ে ২০২৩ সালে মায়ামিতে যোগ দেন মেসি। তৃতীয় মৌসুমে এসে ফ্লোরিডার ক্লাবটিকে প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) শিরোপা জেতালেন তিনি। ফাইনালে ভ্যাংকুভারকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছে হ্যাভিয়ের মাশচেরানোর দল।
২০১৮ সালে মায়ামির প্রতিষ্ঠা হয়। মেসি আসার আগে প্রতি মৌসুমেই লিগ টেবিলের তলানিতে থেকেছে তারা। মেসি আসার পর গত ৩ মৌসুমে সমান শিরোপা ঘরে তুলল ক্লাবটি। এর আগে ২০২৩ সালে লিগস কাপের শিরোপা জিতেছিল মায়ামি। গত মৌসুমে পয়েন্টের রেকর্ড গড়ে সাপোর্টার শিল্ডস ঘরে তোলে। এমএলএসের ফাইনালে ভ্যাংকুভারকে হারিয়ে সবচেয়ে আরাধ্য শিরোপার অপেক্ষা ফুরাল মায়ামির।
মায়ামিকে এমএলএস কাপের শিরোপা জিতিয়ে অসংখ্য অর্জনের ভিড়ে আরও একটি সাফল্যের দেখা পেলেন মেসি। এটা ক্যারিয়ারে তারকা ফুটবলারের ৪৭তম শিরোপা। সিনিয়র ফুটবলে যা ৪৪তম।
মৌসুমজুড়ে দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন মেসি। মায়ামির ফাইনাল জয়েও রাখলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জালের দেখা না পেলেও সতীর্থের দুটি গোলে সহায়তা করেছেন তিনি। গোল-অ্যাসিস্ট মিলিয়ে প্লে-অফে রেকর্ড ১৫ গোলে অবদান রাখলেন মেসি। এমএলএস কাপের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার উঠেছে তাঁর হাতে।
চেজে স্টেডিয়ামে ম্যাচের অষ্টম মিনিটে ভাগ্যের ছোঁয়ায় এগিয়ে যায় মায়ামি। বিপদমুক্ত করতে গিয়ে নিজেদের জালে বল জড়ান ভ্যাংকুভারের ডিফেন্ডার ওকাম্পো। প্রথমার্ধের বাকি সময় দাপট দেখালেও আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি ভ্যাংকুভার। কিছু সুযোগ তৈরি করে মায়ামিও পারেনি ব্যবধান বাড়াতে।
বিরতি থেকে ফেরার পর লিড বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি মায়ামি। ৬০ মিনিটে তাদের জালে বল পাঠান ভ্যাংকুভারের আলী আহমেদ। ১১ মিনিটের মাথায় ম্যাচে দ্বিতীয়বারের মতো এগিয়ে যায় মায়ামি। মেসির পাস থেকে ঠিকানা খুঁজে নেন রদ্রিগো ডি পল। যোগ করা সময়ে তাদেও আলেন্দেকে দিয়ে গোল করিয়ে জয় নিশ্চিত করেন মেসি।
ক্রীড়া ডেস্ক
তৃতীয় দিন শেষেই ব্রিসবেন টেস্টে চালকের আসনে ছিল অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৪৩ রানে এগিয়ে থেকে চতুর্থ দিনের খেলা শুরু করেছে স্বাগতিকেরা। শেষ ৪ উইকেটে হাতে রেখে সফরকারীরা ঘুরে দাঁড়াতে না পারলে আজই এই ম্যাচ জিতে নেবে স্টিভ স্মিথের দল। পার্থ টেস্ট জিতে অ্যাশেজ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। আরও একটি ম্যাচ জিতলে সিরিজ জয়ের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে তারা। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশিকছু ম্যাচ। একনজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
ব্রিসবেন টেস্ট: ৪র্থ দিন
অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড
সকাল ১০ টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ব্রাইটন-ওয়েস্ট হাম
রাত ৮ টা, সরাসরি
ফুলহাম-ক্রিস্টাল প্যালেস
রাত ১০টা ৩০ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নেপাল প্রিমিয়ার লিগ
বেলা ৩টা ৪৫ মি. , সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গতকাল ড্র হওয়ার পর আজ চূড়ান্ত হয়ে গেল ২০২৬ বিশ্বকাপের সূচি। ২০১০ বিশ্বকাপের মতো এবারও বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে স্বাগতিক মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকা। একই দিন (১১ জুন) প্লে-অফ ডি জয়ী দলের মুখোমুখি হবে দক্ষিণ কোরিয়া। আর্জেন্টিনা ১৬ জুন ও ব্রাজিল ১৯ জুন তাদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে।
এক নজরে দেখে নিন বিশ্বকাপের সূচি
*নোট: এখানে ইস্টার্ন টাইম জোন দেওয়া আছে। বাংলাদেশ সময় থেকে যা ১০ ঘণ্টা পিছিয়ে আছে।
বিশ্বকাপ সূচি
নম্বর ম্যাচ ভেন্যু সময়
১১ জুন
১ মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্রিকা মেক্সিকো সিটি বেলা ৩টা
২ দক্ষিণ কোরিয়া-প্লে-অফ ডি গুয়াদালাহারা রাত ১০টা
১২ জুন
৩ কানাডা-প্লে-অফ এ টরন্টো বেলা ৩টা
৪ যুক্তরাষ্ট্র-প্যারাগুয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস রাত ৯টা
১৩ জুন
৫ হাইতি-স্কটল্যান্ড বস্টন রাত ৯টা
৬ অস্ট্রেলিয়া-প্লে-অফ সি ভ্যানকুভার রাত ১২টা
৭ ব্রাজিল-মরক্কো নিউইয়র্ক সন্ধ্যা ৬টা
৮ কাতার-সুইজারল্যান্ড সান ফ্রান্সিসকো বেলা ৩টা
১৪ জুন
৯ আইভরি কোস্ট-ইকুয়েডর ফিলাডেলফিয়া সন্ধ্যা ৭টা
১০ জার্মানি-কুরাসাও হস্টন বেলা ১টা
১১ নেদারল্যান্ডস-জাপান ডালাস বিকেল ৪টা
১২ প্লে-অফ বি-তিউনিসিয়া মন্তেরে রাত ১০টা
১৫ জুন
১৩ সৌদি আরব-উরুগুয়ে মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
১৪ স্পেন-কেপ ভার্দে আটলান্টা দুপুর ১২টা
১৫ ইরান-নিউজিল্যান্ড লস অ্যাঞ্জেলেস রাত ৯টা
১৬ বেলজিয়াম-মিসর সিয়াটল বেলা ৩টা
১৬ জুন
১৭ ফ্রান্স-সেনেগাল নিউইয়র্ক বেলা ৩টা
১৮ প্লে-অফ ২-নরওয়ে বোস্টন সন্ধ্যা ৬টা
১৯ আর্জেন্টিনা-আলজেরিয়া কানসাস সিটি রাত ৯টা
২০ অস্ট্রিয়া-জর্ডান সান ফ্রান্সিসকো রাত ১২টা
১৭ জুন
২১ ঘানা-পানামা টরন্টো সন্ধ্যা ৭টা
২২ ইংল্যান্ড-ক্রোয়েশিয়া ডালাস বিকেল ৪টা
২৩ পর্তুগাল-প্লে-অফ ১ হস্টন বেলা ১টা
২৪ উজবেকিস্তান-কলম্বিয়া মেক্সিকো সিটি রাত ১০টা
১৮ জুন
২৫ প্লে-অফ ডি জয়ী-দ. আফ্রিকা আটলান্টা দুপুর ১২টা
২৬ সুইজারল্যান্ড-প্লে-অফ এ লস অ্যাঞ্জেলেস বেলা ৩টা
২৭ কানাডা-কাতার ভ্যানকুভার সন্ধ্যা ৬টা
২৮ মেক্সিকো-দ. কোরিয়া গুয়াদালাহারা রাত ৯টা
১৯ জুন
২৯ ব্রাজিল-হাইতি ফিলাডেলফিয়া রাত ৯টা
৩০ স্কটল্যান্ড-মরক্কো বোস্টন সন্ধ্যা ৬টা
৩১ প্লে-অফ সি-প্যারাগুয়ে সান ফ্রান্সিসকো রাত ১২টা
৩২ যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়া সিয়াটল বেলা ৩টা
২০ জুন
৩৩ জার্মানি-আইভরি কোস্ট টরন্টো বিকেল ৪টা
৩৪ ইকুয়েডর-কুরাসাও কানসাস সিটি রাত ৮টা
৩৫ নেদারল্যান্ডস-প্লে-অফ বি হস্টন বেলা ১টা
৩৬ তিউনিসিয়া-জাপান মন্তেরে রাত ১২টা
২১ জুন
৩৭ উরুগুয়ে-কেপ ভার্দে মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৩৮ স্পেন-সৌদি আরব আটলান্টা বেলা ১২টা
৩৯ বেলজিয়াম-ইরান লস অ্যাঞ্জেলেস বেলা ৩টা
৪০ নিউজিল্যান্ড-মিসর ভ্যানকুভার রাত ৯টা
২২ জুন
৪১ নরওয়ে-সেনেগাল নিউইয়র্ক রাত ৮টা
৪২ ফ্রান্স-প্লে-অফ ২ ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৪৩ আর্জেন্টিনা-অস্ট্রিয়া ডালাস বেলা ১টা
৪৪ জর্ডান-আলজেরিয়া সান ফ্রান্সিসকো রাত ১১টা
২৩ জুন
৪৫ ইংল্যান্ড-ঘানা বোস্টন বিকেল ৪টা
৪৬ পানামা-ক্রোয়েশিয়া টরন্টো সন্ধ্যা ৭টা
৪৭ পর্তুগাল-উজবেকিস্তান হিউস্টন বেলা ১টা
৪৮ কলম্বিয়া-প্লে-অফ ১ গুয়াদালাহারা রাত ১০টা
২৪ জুন
৪৯ স্কটল্যান্ড-ব্রাজিল মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৫০ মরক্কো-হাইতি আটলান্টা সন্ধ্যা ৬টা
৫১ সুইজারল্যান্ড-কানাডা ভ্যানকুভার বেলা ৩টা
৫২ প্লে-অফ এ-কাতার সিয়াটল বেলা ৩টা
৫৩ প্লে-অফ ডি-মেক্সিকো মেক্সিকো সিটি রাত ৯টা
৫৪ দ. আফ্রিকা-দ. কোরিয়া মন্তেরে রাত ৯টা
২৫ জুন
৫৫ কুরাসাও-আইভরি কোস্ট ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৪টা
৫৬ ইকুয়েডর-জার্মানি নিউইয়র্ক বিকেল ৪টা
৫৭ জাপান-প্লে-অফ বি ডালাস সন্ধ্যা ৭টা
৫৮ তিউনিসিয়া-নেদারল্যান্ডস কানসাস সিটি সন্ধ্যা ৭টা
৫৯ প্লে-অফ সি-যুক্তরাষ্ট্র লস অ্যাঞ্জেলেস রাত ১০টা
৬০ প্যারাগুয়ে-অস্ট্রেলিয়া সান ফ্রান্সিসকো রাত ১০টা
২৬ জুন
৬১ নরওয়ে-ফ্রান্স বোস্টন বেলা ৩টা
৬২ সেনেগাল-প্লে-অফ ২ টরন্টো বেলা ৩টা
৬৩ মিসর-ইরান সিয়াটল রাত ১১টা
৬৪ নিউজিল্যান্ড-বেলজিয়াম ভ্যানকুভার রাত ১১টা
৬৫ কেপ ভার্দে-সৌদি আরব হস্টন রাত ৮টা
৬৬ উরুগুয়ে-স্পেন গুয়াদালাহারা রাত ৮টা
২৭ জুন
৬৭ পানামা-ইংল্যান্ড নিউইয়র্ক বিকেল ৫টা
৬৮ ক্রোয়েশিয়া-ঘানা ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৬৯ আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া কানসাস সিটি রাত ১০টা
৭০ জর্ডান-আর্জেন্টিনা ডালাস রাত ১০টা
৭১ কলম্বিয়া-পর্তুগাল মায়ামি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
৭২ প্লে-অফ ১-উজবেকিস্তান আটলান্টা সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা
শেষ ৩২
২৮ জুন
৭৩ এ২-বি২ লস অ্যাঞ্জেলেস বেলা ৩টা
২৯ জুন
৭৪ ই১-এ/বি/সি/ডি/এফ৩ বস্টন বিকেল সাড়ে ৪টা
৭৫ এফ১-সি২ মন্তেরে রাত ৯টা
৭৬ সি১-এফ২ হস্টন রাত ৩টা
৩০ জুন
৭৭ আই১-সি/ডি/এফ/জি/এইচ৩নিউইয়র্ক বিকেল ৫টা
৭৮ ই২-আই২ ডালাস বেলা ১টা
৭৯ এ১-সি/ই/এফ/এইচ/আই৩ মেক্সিকো সিটি রাত ৯টা
১ জুলাই
৮০ এল ১-ই/এইচ/আই/জে/কে৩ আটলান্টা দুপুর ১২টা
৮১ ডি১-বি/ই/এফ/আই/জে৩ সানফ্রান্সিসকো রাত ৮টা
৮২ জি ১-এ/ই/এইচ/আই/জে৩ সিয়াটল বেলা ৪টা
২ জুলাই
৮৩ কে২-এল২ টরোন্টো সন্ধ্যা ৭টা
৮৪ এইচ১-জে২ লস অ্যাঞ্জেলস বেলা ৩টা
৮৫ বি১-ই/এফ/জি/আই/জে৩ ভ্যানকুভার রাত ১১টা
৩ জুলাই
৮৬ জে১-এইচ২ মায়ামি সন্ধ্যা ৬টা
৮৭ কে১-ডি/ই/আই/জে/এল৩ কানসাস সিটি রাত সাড়ে ৯টা
৮৮ ডি২-জি২ ডালাস বেলা ২টা
শেষ ১৬
৪ জুলাই
৮৯ ম্যাচ ৭৪ জয়ী-ম্যাচ ৭৭ জয়ী ফিলাডেলফিয়া বিকেল ৫টা
৯০ ম্যাচ ৭৩ জয়ী-ম্যাচ ৭৫ জয়ী হস্টন বেলা ১টা
৫ জুলাই
৯১ ম্যাচ ৭৬ জয়ী-ম্যাচ ৭৮ জয়ী নিউইয়র্ক বিকেল ৪টা
৯২ ম্যাচ ৭৯ জয়ী-ম্যাচ ৮০ জয়ী মেক্সিকো সিটি রাত ৮টা
৬ জুলাই
৯৩ ম্যাচ ৮৩ জয়ী-ম্যাচ ৮৪ জয়ী ডালাস বেলা ৩টা
৯৪ ম্যাচ ৮১ জয়ী-ম্যাচ ৮২ জয়ী সিয়াটল রাত ৮টা
৭ জুলাই
৯৫ ম্যাচ ৮৬ জয়ী-ম্যাচ ৮৮ জয়ী আটলান্টা দুপুর ১২টা
৯৬ ম্যাচ ৮৫ জয়ী-ম্যাচ ৮৭ জয়ী ভ্যানকুভার বিকেল ৪টা
কোয়ার্টার ফাইনাল
৯ জুলাই
৯৭ ম্যাচ ৮৯ জয়ী-ম্যাচ ৯০জয়ী বোস্টন বিকেল ৪টা
১০ জুলাই
৯৮ ম্যাচ ৯৩ জয়ী-ম্যাচ ৯৪ জয়ী লস অ্যাঞ্জেলেস বেলা ৩টা
১১ জুলাই
৯৯ ম্যাচ ৯১ জয়ী-ম্যাচ ৯২ জয়ী মায়ামি বিকেল ৫টা
১০০ ম্যাচ ৯৫ জয়ী-ম্যাচ ৯৬ জয়ী কানসাস সিটি রাত ৯টা
সেমিফাইনাল
১৪ জুলাই
১০১ ম্যাচ ৯৭ জয়ী-ম্যাচ ৯৮ জয়ী ডালাস বেলা ৩টা
১৫ জুলাই
১০২ ম্যাচ ৯৯ জয়ী-ম্যাচ ১০০ জয়ী আটলান্টা বেলা ৩টা
তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচ
১৮ জুলাই
১০৩ ম্যাচ ১০১ পরাজিত-ম্যাচ ১০২ পরাজিত মায়ামি বিকেল ৫টা
ফাইনাল
১৯ জুলাই
১০৪ ম্যাচ ১০১ জয়ী-ম্যাচ ১০২ জয়ী নিউইয়র্ক বেলা ৩টা
