ফুটবল

পানি পানের বিরতি থাকছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে থাকছে পানি পানের বিরতি। ছবি: সংগৃহীত
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে থাকছে পানি পানের বিরতি। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ মাঠে গড়াতে ছয় মাসের মতো বাকি থাকলেও এরই মধ্যে দামামা বেজে গিয়েছে। ওয়াশিংটনে ৫ ডিসেম্বর হয়েছে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপের ড্র। এবারের বিশ্বকাপে পানি পানের বিরতি রাখা হবে বলে জানিয়েছে ফিফা।

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে আগামী বছরের জুন-জুলাইয়ে হবে ২৩তম ফুটবল বিশ্বকাপ। এই তিন দেশে তখন চলবে গ্রীষ্মকাল। উচ্চ তাপমাত্রার কালনে ফুটবলারদের পানিশূন্যতাসহ নানারকম সমস্যা হতে পারে। ফুটবলারদের কল্যাণের কথা চিন্তা করে পানি পানের বিরতি রাখার সিদ্ধান্ত বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা নিয়েছে। প্রত্যেক অর্ধেই থাকবে ৩ মিনিটের ‘হাইড্রেশন ব্রেক’। দুই অর্ধেই খেলা যখন ২২ মিনিটে পৌঁছাবে, তখন ৩ মিনিটের জন্য বন্ধ থাকবে ম্যাচ। যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বকাপের প্রধান টুর্নামেন্ট কর্মকর্তা মানলো জুবিরিয়া বলেছেন, ‘প্রত্যেকটি ম্যাচের জন্যই থাকছে তিন মিনিটের হাইড্রেশন বিরতি। ভেন্যু, তাপমাত্রা যা-ই হোক না কেন সবখানেই থাকবে একই রকম ব্যবস্থা।’

এ বছরের জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছিল ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ। সেই টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চরম অব্যবস্থাপনার কারণে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। বৈরি আবহাওয়ার কারণে অনেক ম্যাচে বারবার বাধা এসেছে। কিছু ম্যাচ স্থানীয় সময় দিনের আলোয় হয়েছিল। উচ্চ তাপমাত্রার কারণে ফুটবলাররা খেলতে অনেক সমস্যায় পড়েছিলেন। কয়েকটা ম্যাচে তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠেছিল। সেই ক্লাব বিশ্বকাপেও ছিল পানি পানের বিরতি। যেহেতু একই সময়ে ফুটবল বিশ্বকাপ হবে, আগে থেকেই সতর্ক থাকছে ফিফা। কোচ থেকে শুরু করে সম্প্রচারক সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে হাইড্রেশন ব্রেক চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা।

পানি পানের বিরতির কারণে আগামী ফুটবল বিশ্বকাপে একটা ম্যাচ সাধারণত চার ভাগে ভাগ হবে। যেহেতু প্রত্যেক অর্ধেই থাকছে পানি পানের বিরতি। এই বিশ্বকাপ দিয়েই প্রথমবারের মতো ৪৮ দল অংশ নিচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপে। ১২ গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে দলগুলোকে। আর্জেন্টিনা এই বিশ্বকাপে নামবে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপে ফ্রান্সকে হারিয়ে তৃতীয়বারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপ জেতে আলবিসেলেস্তেরা। লিওনেল মেসিও পেয়েছেন পরম আরাধ্য বিশ্বকাপের ছোঁয়া।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলব্রাজিল ফুটবলবিশ্বকাপ
ক্রিকেট

ইংল্যান্ডের শঙ্কা বাড়িয়ে ছিটকে গেলেন উড, বদলি কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
তারকা পেসারের বাঁ হাঁটুর চোট পুনরায় ফিরে এসেছে। ছবি: এক্স
তারকা পেসারের বাঁ হাঁটুর চোট পুনরায় ফিরে এসেছে। ছবি: এক্স

পার্থের পর ব্রিসবেন, অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম ২ টেস্টের একটিতেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে পাত্তা পায়নি ইংল্যান্ড। দুটি ম্যাচেই ৮ উইকেটের বড় ব্যবধানে হেরেছে সফরকারী দল। টানা ২ হারে যখন উঁকি দিচ্ছে সিরিজ হাতছাড়া হওয়ার শঙ্কা, তখন বড় ধরনের ধাক্কা খেল ইংল্যান্ড।

অ্যাশেজ সিরিজের বাকি ৩ টেস্ট থেকে ছিটকে গেছেন মার্ক উড। এই পেসারের বাঁ হাঁটুর পুরনো চোট নতুন করে ফিরে এসেছে। দেশে ফিরে চোট থেকে সেরে উঠর লড়াই শুরু করবেন ৩৫ বছর বয়সী বোলার। এক বিবৃতিতে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

উডের চোট নিয়ে ইসিবি জানিয়েছে, বাঁ হাঁটুর ব্যথা বেড়ে যাওয়ায় এই সপ্তাহের শেষ দিকে উড দেশে ফিরে আসবেন। এরপর সুস্থতা এবং পুনর্বাসনের জন্য সে মেডিকেল টিমের সঙ্গে কাজ করবেন।

উডের পরিবর্তে ইংল্যান্ডের অ্যাশেজ দলে ডাকা হয়েছে ম্যাথু ফিশারকে। ২০২২ সালের মার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট অভিষেক হয় এই পেসারের। এরপর আর ইংলিশদের হয়ে মাঠে নামা হয়নি তাঁর। এবার উডের চোটে প্রায় ৪ বছর পর ডাক পেলেন ফিশার।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলার সময় গত ফেব্রুয়ারিতে বাঁ হাঁটুতে চোট পান উড। চোট থেকে সেরে উঠতে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করানো হয়। সতর্কতার অংশ হিসেবে কয়েকদফা পেছানো হয় তাঁর মাঠে ফেরার সময়। অবশেষে পার্থ টেস্ট দিয়ে প্রত্যাবর্তন হয়। সে ম্যাচের পর হাঁটুতে ব্যথা বেড়ে যায় তাঁর। এজন্য ব্রিসবেন টেস্টে খেলতে পারেননি উড। শেষ পর্যন্ত শঙ্কা সত্যি করে অ্যাশেজ সিরিজের বাকি অংশ থেকে ছিটকে গেলেন তিনি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া বার্তায় উড লিখেছেন, ‘অ্যাশেজ থেকে ছিটকে পড়ায় খুবই মর্মাহত হয়েছি। চোট পাওয়ার পর অস্ত্রোপচার করিয়েছিলাম। ৭ মাসের কঠোর পরিশ্রম এবং পুনর্বাসনের পরেও পুনরায় হাঁটুতে ব্যথা ফিরে এসেছে। দলের কেউই এটা আশা করেনি। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অ্যাশেজ খেলতে এসেছিলাম। ইনজেকশন এবং চিকিৎসা নেওয়ার পরও বুঝতে পারছি, যতটা শঙ্কা আছে আমার হাঁটুর সমস্যা তার চেয়েও বেশি।’

বিষয়:

খেলাঅস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটক্রিকেটইংল্যান্ড ক্রিকেট
ক্রিকেট

ভারতের কাছে বিশ্বকাপে হারের ‘ভূত’ এখনো তাড়া করছে মিলারকে

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপার কাছাকাছি গিয়েও জিততে পারেননি ডেভিড মিলার। ছবি: এএফপি
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপার কাছাকাছি গিয়েও জিততে পারেননি ডেভিড মিলার। ছবি: এএফপি

২০২৪ সালের ২৯ জুন। বার্বাডোজে শিরোপা জয়ের পর উইকেটের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন ভারতীয় অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। রোহিত শর্মা দুই হাত প্রসারিত করে জয়ের উদযাপন করলেন। ভারতীয় ক্রিকেট দল যখন উদযাপনে ব্যস্ত, মুদ্রার উল্টো পিঠে তখন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটাররা। তীরে এস তরি ডোবার আক্ষেপে পুড়ছে প্রোটিয়ারা।

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুটি দলই অপরাজিত থেকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল। শেষ ওভারে যখন ১৬ রান দরকার, তখন হার্দিক পান্ডিয়াকে তুলে মারতে যান ডেভিড মিলার। লং অফে সূর্যকুমার যাদবের অবিশ্বাস্য ক্যাচেই মূলত ভারত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কটকে আজ সেই ভারতের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি খেলতে নামবে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে মিলার যখন গতকাল এসেছেন, তাঁর কাছে এসেছে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্বপ্নভঙ্গের প্রসঙ্গ। দক্ষিণ আফ্রিকার বাঁহাতি ব্যাটার বলেন, ‘আমার মতে দারুণ একটা ফাইনাল ছিল এটা। আমরা অল্পের জন্য জিততে পারিনি। তবে জয়ের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। টুর্নামেন্টে অনেক ক্লোজ ম্যাচ আমরা জিতেছি।’

সেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে স্বপ্নভঙ্গের এক বছরের মাথায় আইসিসি ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। লর্ডসে এ বছরের জুনে প্রোটিয়ারা ২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে প্রোটিয়ারা। বছর ঘুরে সামনে আসছে আরও একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে ভারত-শ্রীলঙ্কায় হবে দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এবারে কি বিশ্বকাপখরা ঘোচাতে পারবে প্রোটিয়ারা—এই প্রশ্নের উত্তরে মিলার বলেন,‘আমি অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছি। বছরের পর বছর যে দলগুলো লিগ শিরোপা ও বিশ্বকাপ জিতেছে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। বিশ্বকাপ জেতার জন্য এক তরিকায় এগোলে হয় না। দল, টিম ম্যানেজমেন্ট, ক্রিকেটার সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার দরকার হয়।’

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকের পর মিলার এখন পর্যন্ত তিন ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছেন পাঁচটি। গত বছরের আগে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ছিটকে গিয়েছিল প্রোটিয়ারা। তার আগে ২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপেও সেমিতে থেমে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার পথচলা। এদিকে মিলারের বয়স ৩৬। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ আসতে আসতে ৩৮ বছর পূর্ণ করে ফেলবেন তিনি। ঘরের মাঠে হতে যাওয়া বিশ্বকাপ নিয়ে মিলার বলেন, ‘ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হতে আর দুই বছর বাকি। অনেক নতুন ক্রিকেটার আসছে ও তারা আসলেই অনেক ভালো করছে। আমার বয়স ৩৬। মনে হচ্ছে আমাকেই এগিয়ে আসতে হবে। অনুশীলনে অনেক পরিশ্রম করছি ও ফিট থাকার চেষ্টা করছি। আবেগ নিয়ন্ত্রণেরও চেষ্টা করছি।’

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে মিলার সবশেষ খেলেছেন এ বছরের মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। লাহোরে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালে ৬৭ বলে ১০০ রান করলেও সেটা শুধু প্রোটিয়াদের হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছিল। সেই ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা হেরেছিল ৫০ রানে। পরবর্তীতে ৯ মার্চ ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটভারতীয় ক্রিকেটদক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট
ক্রিকেট

আইপিএলের নিলামে মোস্তাফিজ-রিশাদসহ সাত বাংলাদেশি, বাদ সাকিব

ক্রীড়া ডেস্ক    
আইপিএলের নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় মোস্তাফিজ থাকলেও জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানের। ছবি: ফাইল ছবি
আইপিএলের নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় মোস্তাফিজ থাকলেও জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানের। ছবি: ফাইল ছবি

চার-ছক্কার ধুন্ধুমার ক্রিকেট, জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন—সব মিলিয়ে আইপিএলকে পাখির চোখ করে থাকেন অনেক ক্রিকেটার। নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় নাম থাকল কি থাকল না, সেটা জানতে আইপিএলের ওয়েবসাইটে হুমড়ি খেয়ে পড়েন ক্রিকেটাররা। ২০২৬ আইপিএলের নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় সাত বাংলাদেশির নাম থাকলেও জায়গা হয়নি সাকিব আল হাসানের।

১৩৯০ ক্রিকেটার এবারের আইপিএলের নিলামে নাম নিবন্ধন করলেও তালিকাটা সংক্ষিপ্ত করে ৩৫০ ক্রিকেটারের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে। আইপিএল কর্তৃপক্ষ আজ নিজেদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। প্রাথমিক তালিকায় সাকিবের নাম ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা থেকে কাটা যায় বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের নাম। সিনিয়র সাকিব না থাকলেও জুনিয়র সাকিব আছেন নিলামের চূড়ান্ত তালিকায়। মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা, তানজিম হাসান সাকিব, রাকিবুল হাসান, শরীফুল ইসলাম—বাংলাদেশের এই সাত ক্রিকেটারের নাম রয়েছে চূড়ান্ত তালিকায়।

সর্বোচ্চ ২ কোটি ভিত্তিমূল্যে প্রথমে ৪৫ ক্রিকেটারের নাম ছিল। তবে ক্রিকইনফোর আজকের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, তালিকাটা এখন ৪০ জনের। একমাত্র বাংলাদেশি হিসেবে সর্বোচ্চ ২ কোটি রুপির ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার মোস্তাফিজ। রিশাদ, তাসকিন, তানজিম সাকিব, নাহিদ রানা এবং শরীফুলের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি। ৩০ লাখ ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার রাকিবুল। রিশাদ এ বছর পাকিস্তান সুপার লিগে (পিএসএল) লাহোর কালান্দার্সের জার্সিতে ৭ ম্যাচে নিয়েছেন ১৩ উইকেট। নাহিদ রানাকে পেশোয়ার জালমি নিলেও একাদশে খেলায়নি। রাকিবুল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩ ম্যাচ খেলেছেন ঠিকই। তবে ২০২৩ সালে যে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন, সেগুলো ছিল এশিয়ান গেমসে।

১৬ ডিসেম্বর হবে আইপিএলের নিলাম। ২ কোটির ভিত্তিমূল্যে আছেন ৪০ ক্রিকেটার। ৯ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য দেড় কোটি রুপি, ১ কোটি ২৫ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যের ক্রিকেটার চারজন। ১ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যের তালিকায় ১৭ ক্রিকেটার। ৪২ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৭৫ লাখ রুপি, ৪ ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৫০ লাখ রুপি। সর্বোচ্চ ২২৭ ক্রিকেটার আছেন ৩০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যের তালিকায়। সাত ক্রিকেটারের ভিত্তিমূল্য ৪০ লাখ রুপি।

আইপিএল নিলামে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যে মোস্তাফিজ, অর্ধেকে সাকিবআইপিএল নিলামে সর্বোচ্চ ভিত্তিমূল্যে মোস্তাফিজ, অর্ধেকে সাকিব

তাসকিন বর্তমানে শারজা ওয়ারিয়র্সের হয়ে আন্তর্জাতিক লিগ টি-টোয়েন্টিতে খেলছেন। একই টুর্নামেন্টে মোস্তাফিজের দল দুবাই ক্যাপিটালস। এদিকে আইপিএলের নিলামে শুরুতে নাম না থাকলেও শেষ মুহূর্তে নাম লেখানো ক্রিকেটারদের তালিকায় অন্যতম কুইন্টন ডি কক। তাঁর ভিত্তিমূল্য ১ কোটি রুপি। ২০২৫ আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে আশানুরূপ পারফর্ম করতে না পারায় তাঁকে ছেড়ে দেয় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

বিষয়:

খেলাভারতীয়ভারতীয় ক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
ফুটবল

ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার দলের বিপক্ষে কেমন করলেন বাংলাদেশের ৪ প্রবাসী ফুটবলার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ৫১
ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার দলের বিপক্ষে কেমন করলেন বাংলাদেশের ৪ প্রবাসী ফুটবলার

ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে ব্রাজিলের সাও বের্নার্দো ও আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লন নামে দুটি দল এসেছিল লাতিন বাংলা সুপার কাপ নামের টুর্নামেন্ট খেলতে। সেখানে রেড গ্রিন ফিউচার স্টার নামে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশও। বাংলাদেশের এই দল ও তাদের কোচিং স্টাফ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনেরই করে দেওয়া।

লাতিন বাংলা সুপার কাপ বাফুফের টুর্নামেন্ট না। তবে বাফুফে এখানে খুব একটা জড়িত না থাকলেও এই টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের ভক্ত-সমর্থকদের আগ্রহ ছিল চার প্রবাসী ফুটবলার। ক্যাসপার হক, বীতশোক চাকমা, ইব্রাহিম নাওয়াজ, ইশান মালিক—এই চার ফুটবলারের কে কেমন খেললেন, সেটি বিশ্লেষণ করেছেন এস এম ইমরুল হাসান। কাদের জাতীয় দলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন ইমরুল।

প্রথম ম্যাচে সাও বার্নার্দোর কাছে ৪-০ গোলে হেরে যায় রেড গ্রিন ফিউচার স্টার। ব্রাজিলের ফুটবলাররা শারীরিক গঠন ও খেলার ধরনে অনেক এগিয়ে। আর আর্জেন্টাইনরা তো গতকাল পুরো শরীরনির্ভর খেলা খেলেছেন। লাল কার্ড, মারামারি দেখা গেছে এই ম্যাচে। তবে চার প্রবাসী ফুটবলার ও স্থানীয় ফুটবলাররা কেমন করেছেন, সেটিই ছিল দেখার। কারণ, বয়সভিত্তিক এই দল থেকেই ভবিষ্যতের ফুটবলার উঠে আসবেন জাতীয় দলে।

প্রবাসী ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলো ছড়িয়েছেন ক্যাসপার হক। ছবি: আজকের পত্রিকা
প্রবাসী ফুটবলারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলো ছড়িয়েছেন ক্যাসপার হক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ক্যাসপার হক

৬ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার এই ডিফেন্ডার এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। জাতীয় স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই ফুটবলার গত জুনের ট্রায়ালে এসেছিলেন। তিনি বেশ নজর কেড়েছিলেন। তার পর থেকেই আলোচনায় ছিলেন। গত অক্টোবরে তিনি হাতে পান তাঁর বাংলাদেশি পাসপোর্ট। লাতিন বাংলা সুপার কাপে তিনি সুযোগ পান রেড গ্রিন ফিউচার স্টার দলে। এর মধ্যে পারফরম্যান্সে বেশি নজর কেড়েছেন ক্যাসপারই। তাঁকে নিয়ে আজকের পত্রিকাকে রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ ইমরুল বলেন, ‘যদি আমরা চারজনের মধ্যে বলি, তাহলে ক্যাসপার ভালো অবস্থায় আছে। দলের নেতা হিসেবে ভালো খেলেছে। আগের ম্যাচে (ব্রাজিল) ভালো করেছিল। পরবর্তী সময়ে যখন জাতীয় দল গঠন করা হবে, তখন জাতীয় দলের কোচ ও নির্বাচকেরা তার ওপর দৃষ্টি রাখবেন। আসলে এটা কোচের ওপর নির্ভর করে। কোচ কাকে চান, তার ওপর নির্ভর করে।’

বীতশোক চাকমা লাতিন বাংলা সুপার কাপের কোনো ম্যাচেই পূর্ণ ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পাননি। ছবি: আজকের পত্রিকা
বীতশোক চাকমা লাতিন বাংলা সুপার কাপের কোনো ম্যাচেই পূর্ণ ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ পাননি। ছবি: আজকের পত্রিকা

বীতশোক চাকমা

তিনি একজন ফরোয়ার্ড। যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন। খুব প্রতিভাবান এক ফরোয়ার্ড। গত জুনের ট্রায়ালে তিনি দুটি গোলও করেছিলেন। তখন তাঁর পারফরম্যান্স বেশ নজর কেড়েছিল। এরপর তার বাংলাদেশে আসা না আসা নিয়ে অনেক সংশয় ছিল। বাফুফে থেকেও তাঁর সঙ্গে খুব বেশি যোগাযোগ করেনি বলে তিনি জানিয়েছিলেন। তবে তিনি লাতিন বাংলা সুপার কাপে দুটি ম্যাচেই খেলার সুযোগ পেয়েছেন। তবে পূর্ণ ৯০ মিনিট খেলার সুযোগ তিনি পাননি। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলেছেন ৬০ মিনিট। বীতশোক নিজেকে কতটুকু মেলে ধরতে পারলেন, সে বিষয়ে ইমরুলের ব্যাখ্যা, ‘অবশ্যই সে ভালো ফুটবলার। টেকনিকালি খুব ভালো। আমার মনে হয় বীতশোক ম্যাচে নেই। তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত। যুক্তরাষ্ট্র থেকে দীর্ঘ সফর করে এসেছে। ধকল কাটিয়ে ওঠার জন্য তেমন সময় পায়নি। পর্যাপ্ত সময় পেলে ধকল কাটিয়ে ভালো পারফর্ম করত। তাঁকে কিছুটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে। টেকনিক্যাল, ট্যাকটিক্যাল সব মিলিয়ে সে ভালো।’

আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে পূর্ণ ৯০ মিনিট খেলেছেন ইব্রাহিম নাওয়াজ। ছবি: আজকের পত্রিকা
আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে পূর্ণ ৯০ মিনিট খেলেছেন ইব্রাহিম নাওয়াজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইব্রাহিম নাওয়াজ

তিনি মূলত একজন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। ক্যাসপারের মতো তিনি এসেছেন ইংল্যান্ড থেকে। ইব্রাহিমের উচ্চতাও ৬ ফুট। রক্ষণের খেলোয়াড় হিসেবে ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলেছেন ৮০ মিনিট। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলেছেন ৯০ মিনিট। ইমরুলের চোখে ইব্রাহিমের পারফরম্যান্স যথেষ্ট ভালো ছিল। জাতীয় স্টেডিয়ামে গতকাল ইমরুল বলেন, ‘ইব্রাহিম অবশ্যই ভালো। আমাদের মাঝমাঠে নেতৃত্ব দিয়েছে। পুরো ম্যাচই ভালো খেলেছে। কিছু কিছু টুকটাক সমস্যা ছাড়া সবই ভালো ছিল। আলহামদুলিল্লাহ।’

আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লন শরীরনির্ভর ফুটবল খেলেছে বলে নামানো হয়নি ইশান মালিককে।। ছবি: আজকের পত্রিকা
আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লন শরীরনির্ভর ফুটবল খেলেছে বলে নামানো হয়নি ইশান মালিককে।। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইশান মালিক

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আসা এই প্রবাসী একজন মিডফিল্ডার। লাতিন বাংলা সুপার কাপের দুই ম্যাচে পূর্ণ গেমটাইম পাননি। ব্রাজিলের সাও বের্নার্দোর বিপক্ষে প্রথমার্ধে খেলেছিলেন। কিন্তু আর্জেন্টিনার আতলেতিকো চার্লনের বিপক্ষে তিনি মাঠেই নামতে পারেননি। তিনি পূর্ণ ফিট ছিলেন না বলে খেলতে পারেননি। তবে সূত্র জানিয়েছে, ফিট থাকলেও তাঁকে খেলাননি ইমরুল। আর্জেন্টিনার শরীরনির্ভর ফুটবলের কারণেই ইশানকে খেলানো হয়নি বলে জানিয়েছেন ইমরুল। রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ বলেন, ‘ইশান মালিক চোটে পড়েছে। কিছুটা সমস্যা আছে। আমরা জানি, আর্জেন্টিনা শরীরনির্ভর দল। তারা অনেক বেশি রাফ ফুটবল খেলে। তাকে শেষ ১০-১৫ মিনিট নামানোর পরিকল্পনা করেছিলাম। তবে আপনারা দেখেছেন, এত বেশি রাফ ফুটবল তারা খেলেছে। বাচ্চা একটা ছেলে। তাকে এই খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলতে চাইনি।’

লাতিন বাংলা সুপার কাপে স্থানীয় ফুটবলারদের পারফরম্যান্সও নজর কেড়েছে ইমরুলের। রেড গ্রিন ফিউচার স্টারের কোচ বলেন, ‘স্থানীয় ফুটবলার অনেকেই ভালো করেছে। মানিক ভালো করেছে। কামাল ভালো করেছে। একরামুল ভালো করেছে। আজ দেখেছেন যে প্রথমার্ধে রাইট উইং ব্যাকে খেলেছে মাসুদ। দারুণ করে ছেলেটা। একদম আজকে তার দ্বিতীয় ম্যাচ এখানকার। একদম নতুন ছেলে। ভালো করেছে।’

বিষয়:

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবল
