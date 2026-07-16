Ajker Patrika
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ফুটবল

ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো ইংল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
ঘুরে দাঁড়াতে পারবে তো ইংল্যান্ড
ভারতের কাছে টানা ছয়টি ওয়ানডে হেরেছে ইংল্যান্ড। ছবি: ক্রিকইনফো

এজবাস্টনে গত পরশু সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ইংল্যান্ডকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। এই নিয়ে ভারতের কাছে টানা ছয়টি ওয়ানডে হেরেছে ইংলিশরা। সবশেষ জয় ইংল্যান্ড পেয়েছিল ২০২২ সালে। আজ জিতলে যেমন চার বছরের অপেক্ষা ফুরোবে ইংল্যান্ডের, একই সঙ্গে টিকে থাকবে সিরিজ বাঁচানোর লড়াইয়ে। বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬টায় কার্ডিফে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় ওয়ানডে

ইংল্যান্ড-ভারত

সন্ধ্যা ৬টা

সরাসরি

সনি টেন ১ ও ৩

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ: সেমিফাইনাল

আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড

সকাল ১০টা

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স্পেন-ফ্রান্স

বেলা ১টা

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টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাইংল্যান্ড ক্রিকেট
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