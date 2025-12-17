Ajker Patrika
ফুটবল

২০২৬ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৬১০ কোটি টাকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
২০২২ ফিফা বিশ্বকাপে জিতে আর্জেন্টিনা পেয়েছিল ৫০০ কোটি টাকার প্রাইজমানি। ফাইল ছবি
২০২২ ফিফা বিশ্বকাপে জিতে আর্জেন্টিনা পেয়েছিল ৫০০ কোটি টাকার প্রাইজমানি। ফাইল ছবি

২০২৬ বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। ২০২৬ বিশ্বকাপের বিজয়ীরা টুর্নামেন্টের জন্য রেকর্ড আর্থিক অবদানের অংশ হিসেবে ৫০ মিলিয়ন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬১০ টাকা) পুরস্কার পাবে। মোট ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার বিশ্বকাপের পুরস্কার তহবিল ঘোষণা করেছে ফিফা, ২০২২ সালে কাতারে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী দলগুলোকে বিতরণ করা ৪৪০ মিলিয়ন ডলারের চেয়ে প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে আর্থিক পুরস্কার।

তিন বছর আগে ফ্রান্সের বিপক্ষে ফাইনালে লিওনেল মেসিরা জেতায় আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ৪২ মিলিয়ন ডলার (৫০০ কোটি টাকা) পুরস্কার পেয়েছিল। ফ্রান্স রানার্সআপ হয়ে পেয়েছিল ৩০ মিলিয়ন ডলার বা ৩৬৬ কোটি টাকা। এবার চ্যাম্পিয়ন দলের প্রাইজমানি ১১০ কোটি টাকা বাড়িয়েছে ফিফা। আগামী বছরের বিশ্বকাপ ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রথমবারের মতো ৪৮টি দল অংশ নিতে যাচ্ছে এই টুর্নামেন্ট।

গ্রুপ পর্বে বাদ পড়া দলগুলো পাবে ৯ মিলিয়ন ডলার বা ১১০ কোটি টাকা। অংশগ্রহণকারী ৪৮টি দেশ তাদের প্রস্তুতির খরচ মেটাতে পাবে অতিরিক্ত ১.৫ মিলিয়ন ডলার বা ১৮ কোটি টাকা।

চ্যাম্পিয়ন: ৬১০ কোটি ৬১ লাখ টাকা

রানার্সআপ: ৪০৩ কোটি টাকা

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী: ৩৫৪ কোটি ১৫ লাখ টাকা

চতুর্থ স্থান নির্ধারণী: ৩২৯ কোটি ৭৩ লাখ টাকা

পঞ্চম থেকে অষ্টম: ২৩২ কোটি ৩ লাখ টাকা

নবম থেকে ১৬ তম: ১৮৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা

১৭ থেকে ৩২ তম: ১৩৪ কোটি ৩৩ লাখ টাকা

৩৩ থেকে ৪৮ তম: ১১০ কোটি টাকা

নতুন উৎসবধর্মী অনূর্ধ্ব-১৫ টুর্নামেন্ট

যুব ফুটবল উন্নয়নে ফিফার অটল অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে, ফিফা কাউন্সিল ছেলে ও মেয়ে উভয়ের জন্য নতুন ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ উৎসবধর্মী টুর্নামেন্ট চালুর অনুমোদন দিয়েছে, যা ফিফার ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। প্রথম আসরটি ২০২৬ সালে ছেলেদের দল নিয়ে হবে। দ্বিতীয় আসরটি ২০২৭ সালে মেয়েদের দল নিয়ে হবে। এই ধারাবাহিকতায়, ২০২৮ সাল থেকে সব সদস্য অ্যাসোসিয়েশনকে দুটি আলাদা প্রতিযোগিতায় তাদের ছেলে ও মেয়ে উভয় অনূর্ধ্ব-১৫ দল নিয়ে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানানো হবে। অনূর্ধ্ব-১৫ খেলোয়াড়দের উন্নয়ন চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ম্যাচের সময়কাল হবে কম, মাঠ হবে ছোট ও প্রতিটি দলে ৭ থেকে ৯ জন খেলোয়াড় থাকবে। ফিফা সভাপতি ইনফান্তিনো বলেন, ‘সাম্প্রতিক বছরগুলোয় ফিফা যুব ফুটবলকে এগিয়ে নিতে প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে, যার ফলাফল সবার চোখের সামনে। আমরা যুব প্রতিযোগিতা ও উন্নয়নে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলাম। এটি সেই প্রচেষ্টারই একটি স্বাভাবিক ও আনন্দদায়ক পরের ধাপ।’

খেলাফুটবল বিশ্বকাপফুটবল২০২৬ বিশ্বকাপ
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করে যা বলল ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

হাদিকে হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, হেলমেট ও ভুয়া নম্বরপ্লেট উদ্ধার

বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব

মেসিকে ১৫ কোটি টাকার ঘড়ি উপহার দিলেন আম্বানি

দুই মামলা থেকে মির্জা আব্বাস-আমান-গয়েশ্বরসহ ৪৫ জনকে অব্যাহতি

ক্রিকেট

মোস্তাফিজের এনওসি নিয়ে কী বললেন বিসিবি সভাপতি

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ২১: ২৩
মোস্তাফিজ ও বুলবুল। ফাইল ছবি
মোস্তাফিজ ও বুলবুল। ফাইল ছবি

রেকর্ড গড়ে ২০২৬ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) দল পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাঁকে দলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় সাড়ে ১২ কোটি টাকা। এর আগে এত বেশি টাকায় আইপিএলে দল পাননি বাংলাদেশিদের আর কোনো ক্রিকেটার।

দল পেলেও মোস্তাফিজ আইপিএল খেলতে পারবেন কিনা সেটাই এখন আলোচনার বিষয়। জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট চলাকালীন আন্তর্জাতিক সিরিজ থাকায় কাটার মাস্টারের অনাপত্তিপত্র (এনওসি) পাওয়া নিয়ে শঙ্কা আছে যথেষ্ট। বিষয়টি নিয়ে আজ বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের কাছে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন সাংবাদিকেরা। মোস্তাফিজের এনওসি ইস্যুতে সিদ্ধান্ত ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির কোর্টে ঠেলে দিয়েছেন তিনি।

নতুন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে আজ বৈঠক করেছেন বুলবুল। বৈঠক শেষে তিনি বলেন, ‘আমি যেহেতু সভাপতি তাই আমার ভূমিকাটা আলাদা। মোস্তাফিজ তো বাংলাদেশের জন্য খেলে। তাঁকে দেখার জন্য যে বিভাগ আছে সেটা ক্রিকেট অপারেশন্স। এই বিষয়ে তারাই আমার থেকে ভালো বলতে পারবে। তারপরও আমি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। গতকালকেই তো এটা ঘটল (আইপিএলে মোস্তাফিজের দল পাওয়া)। আইপিএলের সময় বাংলাদেশের কোন কোন সিরিজ আছে। কোন সিরিজ বাংলাদেশের জন্য দরকার, কোনটাতে দরকার নেই সেই চিন্তা করবে ক্রিকেট অপারেশন্স।’

বেশ কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, আইপিএলে শুরু হবে আগামী ২৬ মার্চ। কোটি টাকার টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্ব শেষ হবে মে মাসের শেষদিকে। আইসিসির ফিউচার ট্যুর প্ল্যান (এফটিপি) বলছে, এই সময়কালে পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ। অন্যান্য সংস্করণের পাশাপাশি দুই দলের বিপক্ষেই ওয়ানডে ম্যাচ আছে মিরাজ, লিটন, তাসকিনদের। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়ার জন্য তাই দুটি সিরিজই খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্বাভাবিকভাবেই মোস্তাফিজের মতো বড় তারকাকে ছাড়তে চাইবে না বাংলাদেশ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্রিকেট অপারেশন্স কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

খেলাআইপিএলক্রিকেটক্রিকেটারমোস্তাফিজুর রহমান
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করে যা বলল ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

হাদিকে হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, হেলমেট ও ভুয়া নম্বরপ্লেট উদ্ধার

বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব

মেসিকে ১৫ কোটি টাকার ঘড়ি উপহার দিলেন আম্বানি

দুই মামলা থেকে মির্জা আব্বাস-আমান-গয়েশ্বরসহ ৪৫ জনকে অব্যাহতি

ক্রিকেট

সেমিফাইনালে পাকিস্তানকে পেল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৮: ৫৬
শেষ ম্যাচে লঙ্কানদের হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি
শেষ ম্যাচে লঙ্কানদের হারিয়েছে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি

দুই দলের সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত হয়েছে দ্বিতীয় ম্যাচ শেষেই। তাই যুব এশিয়া কাপে বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার ম্যাচটি ছিল কেবল গ্রুপ সেরা হওয়ার লড়াই। এই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসল আজিজুল হাকিম তামিমের দল। ‘বি’ গ্রুপের শেষ ম্যাচে লঙ্কানদের ৩৯ রানে হারিয়েছে তারা।

এই জয়ে নিজেদের গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ চারে খেলবে বাংলাদেশ। ফাইনালের মিশনে পাকিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে দলটি। ‘এ’ গ্রুপের রানার্সআপ হয়েছে পাকিস্তান। সেই গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ভারত। আরেক সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা।

আইসিসি একাডেমি মাঠে বাংলাদেশের পুঁজি ছিল সাদামাটা; আগে ব্যাট করে ২২৫ রান তুলেছিল তারা। এই পুঁজি নিয়ে জেতার জন্য কাজের কাজটা করতে হতো বোলারদের। সেই কাজটাই করে দেখাল শাহরিয়ার আহমেদ, সামিউন বাশির, ইকবাল হোসেন ইমনরা। তাঁদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে ১৮৬ রানে গুটিয়ে যায় লঙ্কানরা।

লক্ষ্য তাড়ায় দলীয় ৮০ রানেই ৫ ব্যাটারকে হারায় শ্রীলঙ্কা। সে ধাক্কা সামলে শেষ পর্যন্ত আর বাংলাদেশের বোলারদের কোনো জবাব দিতে পারেনি তারা। ব্যতিক্রম ছিলেন কেবল চামিকা হেনাতিগালা ও আধাম হিলমি। তবে তাদের প্রচষ্টা কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে। সর্বোচ্চ ৪১ রান এনে দেন হেনাতিগালা। হিলমির ব্যাট থেকে আসে ৩৯ রান। এছাড়া অধিনায়ক ভিমাথ দিনসারা করেন ১৭ রান। শাহরিয়ার ও ইমন তিনটি করে উইকেট নেন। ১০ ওভারে ২৭ রান দেন শাহরিয়ার। ইমনের খরচ ৩৭ রান। বাশিরের শিকার ২ উইকেট।

এর আগে জাওয়াদ আবরার ও রিফাত বেগের ব্যাটে দারুণ শুরু পেয়েছিল বাংলাদেশ। উদ্বোধনী জুটিতে ৮৪ রান তোলেন তাঁরা দুজন। ৩৬ বলে ৪৯ রান করে জাওয়াদ ফিরলে এই জুটি ভাঙে। সঙ্গী হারিয়ে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি রিফাত। নিমসারার বলে গামাগের হাতে ধরা পড়ার আগে ৩৬ রান করেন এই ওপেনার।

তৃতীয় উইকেটে তামিমকে নিয়ে ৫৩ রান যোগ করেন কালাম সিদ্দিকী। ২৯ রান করে চামুদিথার বলে বোল্ড হন অধিনায়ক। এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে সোয়া দুইশর কোটাতেই থামে বাংলাদেশ। ষষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে ফেরার আগে ৩২ রান করেন কালাম। ফরিদ হাসানের অবদান ২৯ রান। ছোট হলেও তাঁর ইনিংসে ভর দিয়েই মূলত দুইশ রানের কোটা পার করেছে বাংলাদেশ।

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করে যা বলল ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

হাদিকে হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, হেলমেট ও ভুয়া নম্বরপ্লেট উদ্ধার

বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব

মেসিকে ১৫ কোটি টাকার ঘড়ি উপহার দিলেন আম্বানি

দুই মামলা থেকে মির্জা আব্বাস-আমান-গয়েশ্বরসহ ৪৫ জনকে অব্যাহতি

ক্রিকেট

ইতালিকে বিশ্বকাপে নিয়ে বাদ পড়লেন এই ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক    
জো বার্নস। ছবি: সংগৃহীত।
জো বার্নস। ছবি: সংগৃহীত।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলবে ইতালি। প্রথমবারের মতো ইউরোপের দলটিকে বিশ্বকাপের টিকিট এনে দিতে অগ্রনায়কের ভূমিকা পালন করেছিলেন সদ্য সাবেক অধিনায়ক জো বার্নস। এবার এই ক্রিকেটারকে ছাড়াই ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় দশম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ নেবে ইতালিয়ানরা। এক বিবৃবিতে দেশটির ক্রিকেট ফেডারেশন (এফসিআরআই) বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। তার আগে দলে পরিবর্তন এনেছে এফসিআরআই। বার্নসকে বাদ দিয়ে ওয়েন ম্যাডসেনের কাঁধে নেতৃত্বভার তুলে দিয়েছে ইতালিয়ান ক্রিকেটের শীর্ষ সংস্থা।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন বার্নস। ২৩ টেস্টের পাশাপাশি ছয়টি ওয়ানডেতে অজিদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বড় ভাই ডমিনিক বার্নসের মৃত্যুর পর ২০২৪ সালে মায়ের শেকড় ইতালিতে পাড়ি জমান। সে বছরের ৯ জুন লুক্সেমবার্গের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে দলটির হয়ে অভিষেক হয় বার্নসের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে তাঁর নেতৃত্বে গার্নসি ও স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে ইতালি। কিন্তু মূল লড়াইয়ে নেতৃত্ব তো দূরে থাক, দলের অংশই হতে পারছেন না তিনি।

এফসিআরআই’র ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ম্যাডসেন এরই মধ্যে ইতালির হয়ে টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। তাঁর আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হবে। দলের যে কয়েকজনের মধ্যে নেতৃত্বগুণ আছে তাদের মধ্যে ম্যাডসেন অন্যতম। ইতালি ক্রিকেট ফেডারেশন বিবেচনা করেছে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে বার্নসকে রাখা হবে না।’

সবকিছু ভেবেই ম্যাডসেনের কাঁধে নেতৃত্বভার দিয়েছে এফসিআরআই। বিবৃতিত আরও বলা হয়েছে, ‘ফেডারেশন মনে করছে, দলে ম্যাডসেনের ভূমিকা কেবল খেলোয়াড় হিসেবে নয় বরং দীর্ঘমেয়াদি দল গঠন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। সবকিছু মূল্যায়নের পর তাঁর উপর আস্থা রাখা হয়েছে। বর্তমানে ম্যাডসেনকেই সবচেয়ে উপযুক্ত নেতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।’

খেলাক্রিকেটটি-টোয়েন্টি ক্রিকেটবিশ্বকাপ
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করে যা বলল ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

হাদিকে হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, হেলমেট ও ভুয়া নম্বরপ্লেট উদ্ধার

বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব

মেসিকে ১৫ কোটি টাকার ঘড়ি উপহার দিলেন আম্বানি

দুই মামলা থেকে মির্জা আব্বাস-আমান-গয়েশ্বরসহ ৪৫ জনকে অব্যাহতি

ক্রিকেট

আইসিসি রেটিংয়ে আফ্রিদির আরও কাছে ভারতীয় স্পিনার

ক্রীড়া ডেস্ক    
বরুণ চক্রবর্তী। ছবি: ক্রিকইনফো
বরুণ চক্রবর্তী। ছবি: ক্রিকইনফো

টি-টোয়েন্টি বোলাদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষেই ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। শীর্ষস্থান আরও মজবুত করলেন এই ভারতীয় স্পিনার। তাতেই এই সংস্করণের বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে রেটিং পয়েন্টের দিক থেকে পাকিস্তানের তারকা পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদির আরও কাছে চলে এসেছেন বরুণ।

টি-টোয়েন্টি বোলারদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রেটিং পয়েন্টের তালিকার শীর্ষ দশে ওঠে এসেছেন বরুণ। সবশেষ প্রকাশিত র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁর সংগ্রহ ৮১৮ রেটিং পয়েন্ট। এই সংস্করণে বরুণের চেয়ে বেশি রেটিং আছে সাতজনের। তাঁর ওপরেই আছেন আফ্রিদি। টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে বাঁ হাতি পেসারের সেরা রেটিং পয়েন্ট ৮২২। তালিকার সবার ওপরে আছেন পাকিস্তানের সাবেক পেসার উমর গুল। ৮৬৫ রেটিং পয়েন্ট পেয়েছিলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টিতে বরুণের সেরা রেটিং পয়েন্টি ছিল ৮০৮। ভারতের প্রথম বোলার হিসেবে সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটে ৮০০ রেটিংয়ের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। এবার নিজেকেই ছাড়িয়ে গেলেন ৩৪ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ধারাবাহিক দুর্দান্ত বোলিং করে রেকর্ড গড়েছেন বরুণ।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান ৫ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের প্রথম ৩ ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়েছেন বরুণ। প্রতি ম্যাচেই সফরকারী দলের দুজন করে ব্যাটরকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখিয়েছেন তিনি। কটকে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ৩ ওভারে দেন ১৯ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে ৪ ওভারে খরচ করেন ২৯ রান। ধর্মশালায় সবশেষে টি-টোয়েন্টিতে ৪ ওভারে মাত্র ১১ রান দেন তিনি।

আইসিসি প্রকাশিত সবশেষ টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে যথারীতি দুই নম্বরে আছেন নিউজিল্যান্ডের পেসার জ্যাকব ডাফি। তাঁর সংগ্রহ ৬৯৯ রেটিং পয়েন্ট। শীর্ষে থাকা বরুণের চেয়ে ১৯৯ পয়েন্ট পিছিয়ে ডাফি। টি-টোয়েন্টি বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ১৫ তে কোনো পরিবর্তন আসেনি।

খেলাক্রিকেটআইসিসিটি-টোয়েন্টি ক্রিকেট
দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে তলব করে যা বলল ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

হাদিকে হত্যাচেষ্টায় ব্যবহৃত মোটরসাইকেল, হেলমেট ও ভুয়া নম্বরপ্লেট উদ্ধার

বাংলাদেশের হাইকমিশনারকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব

মেসিকে ১৫ কোটি টাকার ঘড়ি উপহার দিলেন আম্বানি

দুই মামলা থেকে মির্জা আব্বাস-আমান-গয়েশ্বরসহ ৪৫ জনকে অব্যাহতি

