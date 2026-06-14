Ajker Patrika
ফুটবল

ছন্দে ফিরতে পারবে কি ব্রাজিল, যা বলছেন ভিনিসিয়ুস

ক্রীড়া ডেস্ক    
ছন্দে ফিরতে পারবে কি ব্রাজিল, যা বলছেন ভিনিসিয়ুস
মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচসেরা হয়েছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ছবি: ফিফা

স্বপ্নের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই ছন্দপতন। মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মরক্কোর বিপক্ষে ১-১ সমতায় শেষ হওয়া ম্যাচটি কেবল পয়েন্টের হিসাব নয়, বরং ব্রাজিলের ভেতরকার অস্থিরতার ছবিও তুলে ধরল। মাঠের ফুটবল আর ড্রেসিংরুমের উত্তাপ—সব মিলিয়ে এক গোলযোগপূর্ণ রাত পার করল কার্লো আনচেলত্তির দল।

২১ মিনিটে সাইবারির গোলটি যখন জালে জড়াল, তখন মনে হচ্ছিল ব্রাজিলের রক্ষণভাগ যেন ঝিমিয়ে আছে। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ৩২ মিনিটে দুর্দান্ত গোলে সমতা ফেরাতে না পারলে প্রথমার্ধেই বড় বিপদে পড়তে হতো ব্রাজিলকে। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধেও আক্রমণের ধারায় অভাব ছিল স্পষ্ট। রাফিনিয়ার সহজ সুযোগ নষ্ট করাও বেশ ভুগিয়ে তোলে।

দলের পারফরম্যান্স নিয়ে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র নিজেও ছিলেন বেশ হতাশ। মাঠের লড়াইয়ে নিজেদের ভুলগুলো স্বীকার করে নিয়ে তিনি জানান, ‘আমার মনে হয় আমরা প্রথমার্ধে খুব বাজেভাবে শুরু করেছিলাম, যা পরিস্থিতিকে অনেক কঠিন করে তুলেছিল। এর ফলে আমাদের গোল হজম করতে হয়েছে। প্রথম ম্যাচের পর ম্যাচে ছন্দে ফেরা সবসময়ই কঠিন, কিন্তু আমাদের উন্নতি করতে হবে এবং প্রতিনিয়ত বিকশিত হতে হবে। কারণ এটি বিশ্বকাপ, এখানে কোনো ম্যাচই সহজ হবে না।’

ম্যাচসেরা হওয়া ভিনিসিয়ুস আরও বলেন, ‘আমাদের বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়াতে হবে, পজেশন ধরে রাখতে হবে এবং এপাশ-ওপাশ থেকে বল মুভ করতে হবে। কারণ অনেক সময় প্রতিপক্ষ রক্ষণে দাঁড়িয়ে থেকে কাউন্টার-অ্যাটাক করার চেষ্টা করে। তবে এ নিয়ে খুব বেশি কিছু বলার নেই; আমাদের কেবল পরিশ্রম করে যেতে হবে কারণ পরের ম্যাচটি খুব কাছেই।’

বিশ্বকাপের মঞ্চে এমন অগোছালো শুরু কি কেবলই প্রথম ম্যাচের জড়তা, নাকি বড় কোনো সংকটের ইঙ্গিত? আনচেলত্তির দলের সামনে এখন একটাই চ্যালেঞ্জ, পরের ম্যাচে নিজেদের সেরা ফর্মে ফিরে আসা।

বিষয়:

খেলাফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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