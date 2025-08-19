আর্জেন্টিনা দলে চমক ব্রাজিলিয়ান ক্লাবের ফুটবলার

ক্রীড়া ডেস্ক
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট কেটেছে আর্জেন্টিনা। সেপ্টেম্বরে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এ দুই ম্যাচের জন্য যে দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ), তাতে চমক হিসেবে এসেছেন ব্রাজিলের এক ক্লাবের ফুটবলার।
সেপ্টেম্বরে বাছাইপর্বের দুই ম্যাচের জন্য গত রাতে ৩১ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে এএফএ। দলের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসি আছেন এই দলে। নতুন মুখ হিসেবে ব্রাজিলের পালমেইরাসের স্ট্রাইকার হোসে মানুয়েল লোপেজকে নিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। পালমেইরাসের জার্সিতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৪২ ম্যাচে ১৫ গোল করেছেন লোপেজ।
১৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোকে ১৪ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। স্কালোনির প্রাথমিক দলে আছেন মাস্তানতুয়োনো। আরেক মিডফিল্ডার ক্লদিও এচেভেরিকেও দলে রেখেছে আর্জেন্টিনা। বয়সভিত্তিক দলে দারুণ খেলে নজর কেড়েছেন এচেভেরি। প্রায় এক বছর পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরেছেন ভ্যালেন্টিন কার্বনি। তবে চোট কাটিয়ে উঠতে না পারায় পাওলো দিবালা ডাক পাননি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রাথমিক দলে।
আর্জেন্টিনা সবশেষ ম্যাচ খেলেছে এ বছরের জুনে। তখন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য যে দল ঘোষণা করেছিলেন, সেখান থেকে কিছুটা পরিবর্তন এনে এবারের দল সাজিয়েছেন তিনি। এনজো ফার্নান্দেজ, নিকো ডমিঙ্গেজ ও ভ্যালেন্টিন বার্কোর জায়গায় এবার ডাক পেয়েছেন হুলিও সোলার, অ্যালান ভারেলা ও কার্বোনি।
এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনা ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে। দুই ও তিনে থাকা ইকুয়েডর, ব্রাজিল দুই দলেরই ২৫ পয়েন্ট। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে ইকুয়েডর। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে। বুয়েন্স এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। এই ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হবে। মেসিরা ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবেন ১০ সেপ্টেম্বর। ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ।
সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দল
গোলরক্ষক
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, হেরেনিমো রুলি, ওয়াল্টার বেনিতেজ
ডিফেন্ডার
ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, নাহুয়েল মলিনা, হুয়ান ফয়েথ, লিওনার্দো বালের্দি, ফাকুন্দো মেদিনা, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কাস আকুনিয়া, হুলিও সোলার, গঞ্জালো মন্তিয়েল
মিডফিল্ডার
লিয়ান্দ্রো পারেদেস, নিকোলাস পাজ, এজেকিয়েল পালাসিওস, রদ্রিগো দি পল, থিয়াগো আলমাদা, জিওভানি লো সেলসো, ক্লাদিও এচেভেরি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুনো, ভ্যালেন্টাইন কার্বোনি, অ্যালান ভারেলা, অ্যালিক্সেস ম্যাক আলস্টির
ফরোয়ার্ড
লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাওতারো মার্তিনেজ, নিকোলাস গঞ্জালেস, গিলিয়ানো সিমিওনে, আনহেল কোরেয়া, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ।
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকিট কেটেছে আর্জেন্টিনা। সেপ্টেম্বরে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এ দুই ম্যাচের জন্য যে দল ঘোষণা করেছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ), তাতে চমক হিসেবে এসেছেন ব্রাজিলের এক ক্লাবের ফুটবলার।
সেপ্টেম্বরে বাছাইপর্বের দুই ম্যাচের জন্য গত রাতে ৩১ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছে এএফএ। দলের প্রাণভোমরা লিওনেল মেসি আছেন এই দলে। নতুন মুখ হিসেবে ব্রাজিলের পালমেইরাসের স্ট্রাইকার হোসে মানুয়েল লোপেজকে নিয়েছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। পালমেইরাসের জার্সিতে ২০২৪-২৫ মৌসুমে সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলে ৪২ ম্যাচে ১৫ গোল করেছেন লোপেজ।
১৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোকে ১৪ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। স্কালোনির প্রাথমিক দলে আছেন মাস্তানতুয়োনো। আরেক মিডফিল্ডার ক্লদিও এচেভেরিকেও দলে রেখেছে আর্জেন্টিনা। বয়সভিত্তিক দলে দারুণ খেলে নজর কেড়েছেন এচেভেরি। প্রায় এক বছর পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরেছেন ভ্যালেন্টিন কার্বনি। তবে চোট কাটিয়ে উঠতে না পারায় পাওলো দিবালা ডাক পাননি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্রাথমিক দলে।
আর্জেন্টিনা সবশেষ ম্যাচ খেলেছে এ বছরের জুনে। তখন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য যে দল ঘোষণা করেছিলেন, সেখান থেকে কিছুটা পরিবর্তন এনে এবারের দল সাজিয়েছেন তিনি। এনজো ফার্নান্দেজ, নিকো ডমিঙ্গেজ ও ভ্যালেন্টিন বার্কোর জায়গায় এবার ডাক পেয়েছেন হুলিও সোলার, অ্যালান ভারেলা ও কার্বোনি।
এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনা ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে। দুই ও তিনে থাকা ইকুয়েডর, ব্রাজিল দুই দলেরই ২৫ পয়েন্ট। গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে দুইয়ে ইকুয়েডর। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে। বুয়েন্স এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ৫ সেপ্টেম্বর বাছাইপর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা। এই ম্যাচ বাংলাদেশ সময় ভোর সাড়ে ৫টায় শুরু হবে। মেসিরা ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবেন ১০ সেপ্টেম্বর। ইকুয়েডরের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় ভোর ৫টায় শুরু হবে আর্জেন্টিনা-ইকুয়েডর ম্যাচ।
সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের জন্য আর্জেন্টিনার প্রাথমিক দল
গোলরক্ষক
এমিলিয়ানো মার্তিনেজ, হেরেনিমো রুলি, ওয়াল্টার বেনিতেজ
ডিফেন্ডার
ক্রিস্টিয়ান রোমেরো, নিকোলাস ওতামেন্দি, নাহুয়েল মলিনা, হুয়ান ফয়েথ, লিওনার্দো বালের্দি, ফাকুন্দো মেদিনা, নিকোলাস তাগলিয়াফিকো, মার্কাস আকুনিয়া, হুলিও সোলার, গঞ্জালো মন্তিয়েল
মিডফিল্ডার
লিয়ান্দ্রো পারেদেস, নিকোলাস পাজ, এজেকিয়েল পালাসিওস, রদ্রিগো দি পল, থিয়াগো আলমাদা, জিওভানি লো সেলসো, ক্লাদিও এচেভেরি, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুনো, ভ্যালেন্টাইন কার্বোনি, অ্যালান ভারেলা, অ্যালিক্সেস ম্যাক আলস্টির
ফরোয়ার্ড
লিওনেল মেসি, হুলিয়ান আলভারেজ, লাওতারো মার্তিনেজ, নিকোলাস গঞ্জালেস, গিলিয়ানো সিমিওনে, আনহেল কোরেয়া, হোসে ম্যানুয়েল লোপেজ।
হকি এশিয়া কাপ শুরু হতে বাকি আর ৮ দিন। অংশ নেওয়া দলগুলো প্রস্তুতির জন্য লম্বা সময় পেয়ে থাকলেও ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। এশিয়ান হকি ফেডারেশন থেকে খেলার নিশ্চয়তাই পেয়েছে গতকাল। তাই প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে বেশ তড়িঘড়ি করে।৮ মিনিট আগে
কেয়ার্নসে কিছুক্ষণ পরই সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মাঠে নামছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সময় বড় ধাক্কা খেল প্রোটিয়ারা। ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন দলটির তারকা পেসার কাগিসো রাবাদা।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা আগেই অর্জন করেছে ব্রাজিল। বাছাইপর্বের যে দুটি ম্যাচ বাকি, সেগুলো সেলেসাওদের জন্য নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ। এই দুই ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দলে নেইমার ফিরছেন বলে শোনা যাচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নারী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ পুলিশ। ‘এ’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট আনসারের। ‘বি’ গ্রুপ থেকে ৪ ম্যাচের সব কটিতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।১৪ ঘণ্টা আগে