উইকেট নিয়ে অজুহাত দিতে নারাজ ক্যারিবীয় অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক
লক্ষ্যটা ছিল মাত্র ২০৮ রানের। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের স্পিনারদের তোপের মুখে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেমেছে ১৩৩ রানে। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে তাদের সঙ্গী হয়েছে ৭৪ রানের হার। এভাবে ম্যাচ হারলেও উইকেট নিয়ে কোনো ধরনের অজুহাদ দিতে চান না ক্যারিবীয়দের অধিনায়ক শাই হোপ।
টনি হেমিংয়ের অধীনে অতীতের তুলনায় আরও কালো করা হয়েছে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট। তাতে বাড়তি সহায়তা পেয়েছে স্পিনাররা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অলআউট করার পথে এক রিশাদ হোসেনই নিয়েছেন ৬ উইকেট। মেহেদি হাসান মিরাজ ও তানভীর ইসলাম ঝুলিতে পুরেন একটি করে উইকেট। অর্থাৎ স্পিনারদের কাছেই ৮ উইকেট হারিয়েছে সফরকারী দল।
রান তাড়ায় শুরুটা ভালোই হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। উদ্বোধনী জুটিতে ৫১ রানে তোলে তারা। ৭৯ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর রিশাদের ঘূর্ণি বোলিংয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে অলআউট হয় দলটি। ৬ উইকেট নেওয়ার পথে ৩৫ রান খরচ করেন রিশাদ।
ম্যাচ শেষে হোপ বলেন, ‘এই উইকেটে স্পিনারদের জন্য সুবিধা ছিল। রিশাদ অসাধারণ বোলিং করেছে। তাঁকে মোকাবেলা করাটা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। উইকেট স্পিন সহায়ক হওয়ায় ব্যাটাররা সংগ্রাম করেছে। আমাদের দুই ওপেনার দারুণ শুরু এনে দিয়েছিল। তবে শুরুতে যেটা বললাম–উইকেট স্পিনারদের জন্য সহায়ক ছিল। তাই ব্যাটারদের জন্য কাজটা কঠিন ছিল।’
প্রথম ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন অতিথিদের অধিনায়ক, ‘এই উইকেট চ্যালিঞ্জং ছিল। তবে সেটা দুই দলের জন্যই সমান। এমন না যে খেলার মাঝে উইকেটে পরিবর্তন এসেছে। ওদের (বাংলাদেশ) স্পিনাররা ধারাবাহিকভাবে লাইন লেন্থ বজায় রেখে বোলিং করে গেছে। যেটা আমাদের চাপে ফেলে দিয়েছে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আরও ইতিবাচক ক্রিকেট খেলতে চাই আমরা।’
লক্ষ্যটা ছিল মাত্র ২০৮ রানের। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের স্পিনারদের তোপের মুখে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেমেছে ১৩৩ রানে। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে তাদের সঙ্গী হয়েছে ৭৪ রানের হার। এভাবে ম্যাচ হারলেও উইকেট নিয়ে কোনো ধরনের অজুহাদ দিতে চান না ক্যারিবীয়দের অধিনায়ক শাই হোপ।
টনি হেমিংয়ের অধীনে অতীতের তুলনায় আরও কালো করা হয়েছে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট। তাতে বাড়তি সহায়তা পেয়েছে স্পিনাররা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অলআউট করার পথে এক রিশাদ হোসেনই নিয়েছেন ৬ উইকেট। মেহেদি হাসান মিরাজ ও তানভীর ইসলাম ঝুলিতে পুরেন একটি করে উইকেট। অর্থাৎ স্পিনারদের কাছেই ৮ উইকেট হারিয়েছে সফরকারী দল।
রান তাড়ায় শুরুটা ভালোই হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। উদ্বোধনী জুটিতে ৫১ রানে তোলে তারা। ৭৯ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর রিশাদের ঘূর্ণি বোলিংয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে অলআউট হয় দলটি। ৬ উইকেট নেওয়ার পথে ৩৫ রান খরচ করেন রিশাদ।
ম্যাচ শেষে হোপ বলেন, ‘এই উইকেটে স্পিনারদের জন্য সুবিধা ছিল। রিশাদ অসাধারণ বোলিং করেছে। তাঁকে মোকাবেলা করাটা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। উইকেট স্পিন সহায়ক হওয়ায় ব্যাটাররা সংগ্রাম করেছে। আমাদের দুই ওপেনার দারুণ শুরু এনে দিয়েছিল। তবে শুরুতে যেটা বললাম–উইকেট স্পিনারদের জন্য সহায়ক ছিল। তাই ব্যাটারদের জন্য কাজটা কঠিন ছিল।’
প্রথম ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন অতিথিদের অধিনায়ক, ‘এই উইকেট চ্যালিঞ্জং ছিল। তবে সেটা দুই দলের জন্যই সমান। এমন না যে খেলার মাঝে উইকেটে পরিবর্তন এসেছে। ওদের (বাংলাদেশ) স্পিনাররা ধারাবাহিকভাবে লাইন লেন্থ বজায় রেখে বোলিং করে গেছে। যেটা আমাদের চাপে ফেলে দিয়েছে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আরও ইতিবাচক ক্রিকেট খেলতে চাই আমরা।’
রিশাদ হোসেনের সাফল্যে বাংলাদেশ দলের সবচেয়ে বেশি খুশি কে হবেন, বলুন তো? মুশতাক আহমেদ। স্পিন পরামর্শক হিসেবে বাংলাদেশ দলের সব স্পিনারের সাফল্যই তাঁকে আনন্দিত করে। তবে খেলোয়াড়ি জীবনে নিজেই ছিলেন দুর্দান্ত এক লেগ স্পিনার। লেগিদের প্রতি তাঁর দুর্বলতা, ভালো লাগা থাকবেই। মিরপুরে আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে১২ ঘণ্টা আগে
মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামের উইকেট নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা নতুন কিছু নয়। মিরপুরের উইকেটের চরিত্র নিয়ে এত দিন কাঠগড়ায় তোলা হতো কিউরেটর গামিনি ডি সিলভাকে। গামিনি এখন মিরপুরে না থাকলেও উইকেটের চরিত্র আছে আগের মতোই। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজে কালো মাটির ঘূর্ণি উইকেটে বিষাক্ত টার্ন পাচ্ছেন১২ ঘণ্টা আগে
ব্যাট হাতে ১৩ বলের ২৬ রানের ঝোড়ো ক্যামিও, আর বল হাতে ক্যারিয়ারসেরা বোলিং—৬/৩৫; রিশাদ হোসেনের অলরাউন্ড নৈপুণ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে ৭৪ রানে জিতল বাংলাদেশ। গতকাল মিরপুরে প্রথমে ব্যাট করে ২০৭ রানে তোলে বাংলাদেশ। লক্ষ্য তাড়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১৩৩ রানে অলআউট। এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে১৪ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগের জন্য বরাবরই আতঙ্কের আরেক নাম আর্লিং হাল্যান্ড। চলতি মৌসুমেও নিজের আধিপত্য দেখাচ্ছেন এই স্ট্রাইকার। তাঁকে আটকানোর সব চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয় প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগ। এবার হাল্যান্ডকে আটকানোর উপায় বলে দিলেন খোদ ম্যানচেস্টার সিটির কোচ পেপ গার্দিওলা।১৬ ঘণ্টা আগে