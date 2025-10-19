Ajker Patrika
> খেলা
> ক্রিকেট

উইকেট নিয়ে অজুহাত দিতে নারাজ ক্যারিবীয় অধিনায়ক

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম ওয়ানডেতে স্পিনারদের কাছেই ৮ উইকেট হারিয়েছে সফরকারী দল। ছবি: বিসিবি
প্রথম ওয়ানডেতে স্পিনারদের কাছেই ৮ উইকেট হারিয়েছে সফরকারী দল। ছবি: বিসিবি

লক্ষ্যটা ছিল মাত্র ২০৮ রানের। মামুলি লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশের স্পিনারদের তোপের মুখে পড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেমেছে ১৩৩ রানে। সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে তাদের সঙ্গী হয়েছে ৭৪ রানের হার। এভাবে ম্যাচ হারলেও উইকেট নিয়ে কোনো ধরনের অজুহাদ দিতে চান না ক্যারিবীয়দের অধিনায়ক শাই হোপ।

টনি হেমিংয়ের অধীনে অতীতের তুলনায় আরও কালো করা হয়েছে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উইকেট। তাতে বাড়তি সহায়তা পেয়েছে স্পিনাররা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে অলআউট করার পথে এক রিশাদ হোসেনই নিয়েছেন ৬ উইকেট। মেহেদি হাসান মিরাজ ও তানভীর ইসলাম ঝুলিতে পুরেন একটি করে উইকেট। অর্থাৎ স্পিনারদের কাছেই ৮ উইকেট হারিয়েছে সফরকারী দল।

রান তাড়ায় শুরুটা ভালোই হয়েছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের। উদ্বোধনী জুটিতে ৫১ রানে তোলে তারা। ৭৯ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এরপর রিশাদের ঘূর্ণি বোলিংয়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে অলআউট হয় দলটি। ৬ উইকেট নেওয়ার পথে ৩৫ রান খরচ করেন রিশাদ।

ম্যাচ শেষে হোপ বলেন, ‘এই উইকেটে স্পিনারদের জন্য সুবিধা ছিল। রিশাদ অসাধারণ বোলিং করেছে। তাঁকে মোকাবেলা করাটা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। উইকেট স্পিন সহায়ক হওয়ায় ব্যাটাররা সংগ্রাম করেছে। আমাদের দুই ওপেনার দারুণ শুরু এনে দিয়েছিল। তবে শুরুতে যেটা বললাম–উইকেট স্পিনারদের জন্য সহায়ক ছিল। তাই ব্যাটারদের জন্য কাজটা কঠিন ছিল।’

প্রথম ম্যাচের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন অতিথিদের অধিনায়ক, ‘এই উইকেট চ্যালিঞ্জং ছিল। তবে সেটা দুই দলের জন্যই সমান। এমন না যে খেলার মাঝে উইকেটে পরিবর্তন এসেছে। ওদের (বাংলাদেশ) স্পিনাররা ধারাবাহিকভাবে লাইন লেন্থ বজায় রেখে বোলিং করে গেছে। যেটা আমাদের চাপে ফেলে দিয়েছে। দ্বিতীয় ওয়ানডেতে আরও ইতিবাচক ক্রিকেট খেলতে চাই আমরা।’

বিষয়:

খেলাওয়েস্ট ইন্ডিজক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল

রোববার শিক্ষা ভবন অভিমুখে থালা-বাটি নিয়ে শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’

হোয়াইট হাউস থেকে খালি হাতে ফিরলেন জেলেনস্কি

ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র, সড়কে লাখো মানুষ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল

হোয়াইট হাউস থেকে খালি হাতে ফিরলেন জেলেনস্কি

হোয়াইট হাউস থেকে খালি হাতে ফিরলেন জেলেনস্কি

রোববার শিক্ষা ভবন অভিমুখে থালা-বাটি নিয়ে শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’

রোববার শিক্ষা ভবন অভিমুখে থালা-বাটি নিয়ে শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

সম্পর্কিত

উইকেট নিয়ে অজুহাত দিতে নারাজ ক্যারিবীয় অধিনায়ক

উইকেট নিয়ে অজুহাত দিতে নারাজ ক্যারিবীয় অধিনায়ক

রিশাদের কাছে ৬ উইকেটের অর্থ, ‘আল্লাহ দিয়েছেন’

রিশাদের কাছে ৬ উইকেটের অর্থ, ‘আল্লাহ দিয়েছেন’

মিরপুরের উইকেট নিয়ে ‘নেগেটিভ নিউজ’ না করার অনুরোধ আশরাফুলের

মিরপুরের উইকেট নিয়ে ‘নেগেটিভ নিউজ’ না করার অনুরোধ আশরাফুলের

রিশাদের রেকর্ড বোলিংয়ে জয়ে শুরু বাংলাদেশের

রিশাদের রেকর্ড বোলিংয়ে জয়ে শুরু বাংলাদেশের