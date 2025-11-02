টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিয়ে উইলিয়ামসন, এখন নতুনদের সুযোগ করে দেওয়ার সময়

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেন কেইন উইলিয়ামসন। এক বিবৃতিতে তারকা ব্যাটার নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। মূলত তরুণদের সুযোগ করে দিতেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক।
উইলিয়ামসনের নেতৃত্বে একটি টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে নিউজিল্যান্ড। এছাড়া দুটি বিশ্বকাপের শেষ চারেও খেলেছে ব্ল্যাক ক্যাপসরা। টি–টোয়েন্টি থেকে অবসর নিলেও জাতীয় দলের জার্সিতে ওয়ানডে ও টেস্ট চালিয়ে যাবেন তিনি।
বিবৃতিত উইলিয়ামসন বলেন, ‘নিউজিল্যান্ড দলের অংশ হতে পারা বরাবরই আমার জন্য দারুণ এক অভিজ্ঞতা। এখন সময় হয়েছে নতুনদের সুযোগ করে দেওয়ার। এই দলটাতে বেশকিছু তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটার আছে। তাঁদের নেতৃত্বে আছে মিচেল সান্টনারের মতো একজন। দলের বাইরে থাকলেও তাদের জন্য আমার শুভকামনা থাকবে।’
আপাতত বাকি দুই সংস্করণে নিজের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে চান উইলিয়ামসন, ‘নিউজিল্যান্ড দল আমার হৃদয়ের অংশ। এই দল থেকে আমি যে সমর্থন পেয়েছি তাতে আমি সব সময় কৃতজ্ঞ থাকব। আমি টেস্ট ও ওয়ানডে নিয়ে এখনও খোলা মনে সিদ্ধান্ত নিতে চাই।’
উইলিয়ামসনের অধীনে ২০২৪ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলেছে নিউজিল্যান্ড। এরপর দেশের হয়ে এই সংস্করণে আর কোনো ম্যাচ খেলেননি ডানহাতি ব্যাটার। বিরতি কাটিয়ে সম্প্রতি দলে ফিরেছেন। ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও তাঁল মতো একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটারকে নিশ্চিতভাবেই দলে রাখত নিউজিল্যান্ড। কিন্তু তার আগেই বিদায় বলে দিলেন উইলিয়ামসন।
২০১১ সালের অক্টোবরে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি অভিষেক হয় উইলিয়ামসনের। ৯৩ ম্যাচের ৯০ ইনিংসে ব্যাট হাতে তাঁর সংগ্রহ ২৫৭৫ রান। স্ট্রাইকরেট ১২৩.০৮, ব্যাটিং গড় ৩৩.৪৪। ফিফটি করেছেন ১৮টি।
দেখতে দেখতে অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছে ২০২৫ নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ। লিগ পর্ব এবং শেষ চারের লড়াই শেষে আজ মাঠে গড়াবে ফাইনালে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে দুপুরে মুম্বাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে আয়োজক ভারত। সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কাচে তারা। শেষ চারের অপর ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জয় তুলে নেয় দক্ষিণ আফ্রিকা। নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
তৃতীয় টি-টোয়েন্টি
ভারত-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ফাইনাল
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস, স্টার স্পোর্টস ৩
ফুটবল
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
ম্যানসিটি-বোর্নমাউথ
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
বুন্দেসলিগা
ভলফসবুর্গ-হফেনহেইম
রাত ১০টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
দাবা বিশ্বকাপে চমক দেখালেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার মনন রেজা নীড়। প্রথম রাউন্ডের প্রথম ম্যাচে নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টার আরিয়ান তারিকে রুখে দিয়েছেন তিনি। তবে হেরেছেন আরেক বাংলাদেশি দাবাড়ু ফাহাদ রহমান।
ভারতের গোয়ায় আজ শুরু হয়েছে বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড। নীড় খেলতে বসেন সাদা ঘুঁটি নিয়ে। শুরুটা করেন রোসোলোমিও অ্যাটাক (অবস্থানগত আক্রমণ) কৌশলে। মিডল গেমে ভুল করলেও এন্ড গেমে দারুণ প্রতিরোধ দেখান তিনি। ফলে ৪২তম চালে গিয়ে ড্র মেনে নেন নরওয়ের গ্র্যান্ডমাস্টারও।
সাদা ঘুঁটির সুবিধা পেয়েও ফাহাদ ছিলেন ভুলের মধ্যেই। শেষ মুহূর্তে চেষ্টা করেন ম্যাচ ড্র করার। কিন্তু তাঁকে হারাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ইউক্রেনিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার ভাসিল ইভানচুকের।
কাল কালো ঘুঁটি নিয়ে একই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হবেন নীড়-ফাহাদ। জিতলে নীড় পৌঁছে যাবেন দ্বিতীয় রাউন্ডে। গ্র্যান্ডমাস্টার এনামুল হোসেন রাজীবই বাংলাদেশের একমাত্র দাবাড়ু হিসেবে বিশ্বকাপের দ্বিতীয় রাউন্ডে খেলতে পেরেছিলেন।
তিন সংস্করণেই একক অধিনায়কের মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাই ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে বিসিবির আলাদা আলাদা অধিনায়ক ঘোষণার পর টেস্ট নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত। কিন্তু টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে শেষ পর্যন্ত তাঁর ওপরই আস্থা রেখেছে বিসিবি। তাই ২০২৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ২০২৫–২০২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শেষ পর্যন্ত শান্ত থাকছেন সাদা পোশাকের নেতৃত্বে।
গতকাল বিসিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নাজমুল হোসেন শান্ত চলতি ২০২৫–২০২৭ আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন।
এই বিসিবির এই সিদ্ধান্তের আগেই নতুন টেস্ট অধিনায়ক কে হচ্ছেন, এ নিয়ে চলছিল অনেক আলোচনা। শান্তর বিকল্প হিসেবে ওয়ানডে অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ কিংবা টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন দাসের নামটিও শোনা গিয়েছিল। বিসিবি সভাপতি আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছিলেনও, আলোচনায় থাকা কয়েকজনের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেই নতুন অধিনায়কের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। শেষ পর্যন্ত শান্তকেই আরও দেড় বছরের জন্য রেখে দেওয়ার বোর্ডের। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে বোর্ড সভাপতি আমিনুল ইসলামের যুক্তি, ‘শান্ত টেস্ট ক্রিকেটে স্থিরতা, দায়িত্ববোধ ও গভীর উপলব্ধি দেখিয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে দলটির মধ্যে উন্নতি ও আত্মবিশ্বাস এসেছে। বোর্ড মনে করে, নেতৃত্বে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এই নতুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে আমাদের জন্য ইতিবাচক হবে।’
২০২৩ সালে টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার পর শান্ত এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে ১৪টি টেস্টে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য অর্জন হলো—পাকিস্তানের মাটিতে দুই টেস্টের সিরিজে পাকিস্তানকে ধবলধোলাই করা। বোর্ড তাঁর ওপর আস্থা রাখায় শান্তর প্রতিক্রিয়া, ‘বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত ও কৃতজ্ঞ। আমার প্রতি বোর্ড যে আস্থা ও বিশ্বাস দেখিয়েছে, তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।’
অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালনের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন টেস্ট অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত, ‘টেস্ট ক্রিকেটে দেশের নেতৃত্ব দেওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গর্ব। আমার ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা যথাসাধ্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করার চেষ্টা করব। এমন একটি দলকে নেতৃত্ব দেওয়া সত্যিই আনন্দের, যেখানে প্রচুর প্রতিভা ও সম্ভাবনা রয়েছে। সামনে আমাদের জন্য এক উত্তেজনাপূর্ণ ও ইতিবাচক মৌসুম অপেক্ষা করছে।’
নভেম্বরেই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ।
জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) প্রথমবারের মতো খেলতে এসেই হৈচৈ ফেলে দিয়েছে ময়মনসিংহ। প্রথম রাউন্ডে হওয়া চার ম্যাচের মধ্যে এই দলটি নজর কেড়েছে আলাদাভাবে। এবারের এনসিএলে ৪০০ রান করা প্রথম দল ময়মনসিংহ।
দ্বিতীয় রাউন্ডেও বড় সংগ্রহের সম্ভাবনা জাগিয়েছে শুভাগত হোম চৌধুরীর দল। কক্সবাজার একাডেমি গ্রাউন্ডে প্রথম দিন শেষে ২ উইকেট হারিয়ে ২৮১ রান তোলেছে তারা। ময়মনসিংহের হয়ে সেঞ্চুরি করেছেন দুজন-মাহফিজুল ইসলাম রবিন ও নাঈম শেখ। ১২৭ রান করে আউট হন রবিন। ১৩ চার ও ২ ছয়ে ইনিংস সাজান এই ওপেনার। ৯ চারের পাশাপাশি ২ ছয়ে ১১১ রান এনে দেন নাঈম। আইচ মোল্লা ২৩ ও আব্দুল মজিদ ৮ রান নিয়ে দ্বিতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন।
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বরিশালের বিপক্ষে ২৬০ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে চট্টগ্রাম। সেঞ্চুরি করে ১২২ রানে আউট হন সাদিকুর রহমান। সেঞ্চুরির সুযোগ তৈরি হয়েছে মমিনুল হক সৌরভের সামনেও। ৮৪ রানে অপরাজিত আছেন তিনি। ৩৫ রান করেন মাহমুদুল হাসান জয়।
বৈরি আবহাওয়ার কারণে সিলেট একাডেমি গ্রাউন্ডে ঢাকা ও সিলেটের ম্যাচে এদিন খেলা হয়েছে ৪৩.১ ওভার। আগে ব্যাট করে ১২০ রান করতেই ৫ উইকেট হারিয়েছে সফরকারীরা। ৩৬ রানে অপরাজিত আছেন মাহিদুল ইসলাম অঙ্কন। ২৮ রান করেন মার্শাল আইয়ুব। ৩ উইকেট নেন ইবাদত হোসেন।
সবচেয়ে বেশি ১৩ উইকেট পড়েছে খুলনা ও রাজশাহীর ম্যাচে। আগে ব্যাট করতে নেমে নিহাদুজ্জামান ও মেহেরবের দুর্দান্ত বোলিংয়ে ১২১ রানে গুটিয়ে যায় খুলনা। মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী ২৩, জিয়াউর রহমান ২১ ও ইমরানুজ্জামান করেন ১৭ রান। নিহাদ ও মেহেরব নেন তিনটি করে উইকেট। জবাব দিতে নামা রাজশাহীর শুরুটাও ভালো হয়নি। ৮৭ রান করতেই ৩ ব্যাটারকে হারিয়েছে তারা। সমান ২০ রান নিয়ে আগামীকাল ব্যাটিংয়ে নামবেন সাব্বির রহমান ও প্রীতম কুমার।
