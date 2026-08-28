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ক্রিকেট

এশিয়া কাপে বাংলাদেশের এক ধারাভাষ্যকার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের এক ধারাভাষ্যকার
মেয়েদের এশিয়া কাপে বাংলাদেশের ধারাভাষ্যকার মাজহার উদ্দিন অমি। ছবি: সংগৃহীত

নারী এশিয়া কাপে ধারাভাষ্যকক্ষেও থাকছে বাংলাদেশের উপস্থিতি। নিগার সুলতানা জ্যোতি, মারুফা আক্তাররা যেখানে মাঠে প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে কথা বলবেন, সেটার ধারাবিবরণী দিতে থাকছেন বাংলাদেশের এক প্রতিনিধি। মাজহার উদ্দিন অমি এবারের নারী এশিয়া কাপে ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করবেন।

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) আজ নিজেদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে আট ধারাভাষ্যকারের নাম প্রকাশ করেছে। ক্যাপশনে এসিসি লিখেছে, ‘এশিয়ার সবচেয়ে বড় নারী ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ধারাভাষ্য আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবেন যেসব কণ্ঠ। পরিচিত হয়ে নিন ২০২৬ নারী এশিয়া কাপের ধারাভাষ্য প্যানেলের সঙ্গে।’ আট ধারাভাষ্যকারের পাঁচজনই নারী। তিন পুরুষের একজন বাংলাদেশের অমি। অপর দুই পুরুষ ধারাভাষ্যকার হলেন পারভেজ মাহরুফ এবং আহমেদ রাজা।

বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি ভিত্তিক ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) অমি পরিচিত মুখ। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় সিরিজেও শোনা যায় তাঁর কণ্ঠ। এবার তিনি নারী এশিয়া কাপের ধারাভাষ্য প্যানেলে জায়গা করে নিয়েছেন। অপর দুই পুরুষ ধারাভাষ্যকারের একজন মাহরুফ সাবেক লঙ্কান ক্রিকেটার এবং রাজা সংযুক্ত আরব আমিরাতের কোচ। পাঁচ নারী ধারাভাষ্যকার হলেন অন্বেষা ঘোষ, মারিনা ইকবাল, বেদা কৃষ্ণমূর্তি, চারবি ভাট ও সানা মীর।

এবারের নারী এশিয়া কাপের সবগুলো ম্যাচই হবে দুবাইয়ে। আজ বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে হংকং-থাইল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। ৩১ আগস্ট ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করবেন জ্যোতিরা। ৬ ও ৮ সেপ্টেম্বর শ্রীলঙ্কা ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনাল হবে ১৩ সেপ্টেম্বর।

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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